Juventus-Angreifer Paulo Dybala als Nachfolger für Lionel Messi zum FC Barcelona?

Sollte sich Lionel Messi zu einem Abschied aus Barcelona entscheiden, könnte Juventus-Angreifer Paulo Dybala angeblich sein Nachfolger werden.

Der sieht Paulo Dybala vom italienischen Rekordmeister offenbar als potenziellen Nachfolger für Lionel Messi. Wie Tuttosport berichtet, könnte Dybala als idealer Ersatz für Messi angesehen werden, sollte der 33-Jährige eine Transferanfrage einreichen.

Wie der katalanische Radiosender RAC1 zuletzt berichtet hatte, soll Messi dem neuen Trainer Ronald Koeman bei einem Treffen gesagt haben, dass er sich eher einen Wechsel als einen Verbleib in Barcelona vorstellen könne. Als mögliche Interessenten werden und genannt.

Dybalas Berater hatte einen Abschied des 26-Jährigen vom italienischen Rekordmeister vor wenigen Tagen ausgeschlossen. Bei Sport Mediaset sagte Jorge Antun: "Ich habe in diesen Tagen völlig falsche Gerüchte in den Zeitungen gelesen, Paulo Dybala ist ein Juventus-Spieler und freut sich, einer zu sein."

Barca-Präsident Bartomeu: "Messi will hier seine Karriere beenden"

Barca steht nach einer enttäuschenden Saison, die nach der verpassten Meisterschaft mit dem 2:8 gegen den FC Bayern ihren Tiefpunkt finden sollte, vor dem Umbruch. Messi hatte zuletzt mehrfach seinen Unmut über die aktuelle Situation zum Ausdruck gebracht.

Präsident Josep Maria Bartomeu glaubt jedoch, dass der argentinische Ausnahmekünstler dem Verein erhalten bleiben wird: "Messi will seine Karriere in Barcelona beenden", sagte Bartomeu am Dienstag bei Barca TV: "Ich spreche regelmäßig mit ihm und seinem Vater. Er ist Teil unseres Projekts."