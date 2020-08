FC Barcelona: Lionel Messi hat Barca von seinem Wechselwunsch unterrichtet

Nach 20 Jahren strebt Lionel Messi einen Abgang vom FC Barcelona an. Dies hat er seinem Klub bereits schriftlich mitgeteilt.

Kapitän Lionel Messi hat den spanischen Vizemeister offiziell über seinen Wechselwunsch informiert. Entsprechende Berichte argentinischer und spanischer Medien am frühen Dienstagabend sind nach Informationen von Goal und SPOX zutreffend. Der Starstürmer hat seinen Klub per Fax davon in Kenntnis gesetzt, dass er ihn vorzeitig verlassen möchte. Barca bestätigte dies gegenüber der Agentur AP mittlerweile.

Gerüchte um einen angeblichen Wunsch Messis nach einem Tapetenwechsel kursieren verstärkt seit dem 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München. Der Argentinier soll bereits vor wenigen Tagen dem neuen Trainer Ronald Koeman gegenüber geäußert haben, dass er trotz eines bis 2021 laufenden Vertrags eher zu einem Transfer als zum Verbleib bei den Katalanen tendiert.

FC Barcelona: Darf Lionel Messi seinen Vertrag auflösen?

Theoretisch dürfte ein Wechsel Messis kein leichtes Unterfangen werden. Die Ausstiegsklausel des 33-Jährigen liegt immerhin bei 700 Millionen Euro. Unwahrscheinlich, dass diese Summe ein Klub bezahlt.

Allerdings gibt es in Messis Vertrag eine Klausel, die es ihm ermöglicht, Barcelona zum Saisonende ablösefrei zu verlassen. Diese Klausel sei allerdings am 10. Juni abgelaufen, teilte die Quelle AP mit, "aber der atypische Charakter dieser Saison, die durch das Coronavirus unterbrochen wurde, hat den Weg dafür geebnet, dass Messi darum gebeten hat, mit sofortiger Wirkung aus seinem Vertrag entlassen zu werden." Der Klub jedoch sei der Ansicht, dass Messis Vertrag noch bis zum 30. Juni 2021 gültig ist. Es dürfte auf ein zähes Feilschen hinauslaufen.

Mit Barcelonas Ex-Kapitän Carles Puyol nahm ein langjähriger Weggefährte Messis bereits via Twitter Stellung zu der Entwicklung und schrieb: "Respekt und Bewunderung, Leo. Du hast all meine Unterstützung, mein Freund." Messis Sturmpartner Luis Suarez, der den Klub angeblich verlassen soll, kommentierte den Tweet mit zwei Klatsch-Emojis.

FC Barcelona: Wechselt Lionel Messi zu ?

Erste Interessenten an dem sechsmaligen Weltfußballer sollen sich bereits positionieren. Unter anderem prüft angeblich Manchester City mit Messis Ex-Förderer Pep Guardiola auf dem Trainerposten die Machbarkeit einer Verpflichtung. Auch Paris Saint-Germain und Inter Mailand werden beständig seit Tagen als neue mögliche Arbeitgeber gehandelt.

Messi spielte während seiner extrem erfolgreichen Profilaufbahn bisher einzig für den FC Barcelona. Dort schaffte er 2003 den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft und wurde mit dem Klub unter anderem viermal Champions-League-Sieger und zehnmal spanischer Meister.