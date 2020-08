Juventus: Andrea Pirlo bestätigt Abschied von Gonzalo Higuain

Der neue Juventus-Trainer Andrea Pirlo hat bestätigt, dass Star-Stürmer Gonzalo Higuain die Alte Dame verlassen wird. "Ich bewundere Higuain als Spieler sehr, doch zusammen haben wir beschlossen, dass sich unsere Wege trennen", verkünderte der 41-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz als Juve-Coach am Dienstag.

Die Zukunft des verletzten deutschen Ex-Nationalspielers Sami Khedira bleibt dagegen ungewiss. "Khedira ist verletzt. Wir werden sehen, was geschieht, wenn es ihm besser geht", meinte der Ex-Profi.

Pirlo geht seine neue Aufgabe derweil sehr selbstbewusst an. "Ich bin am richtigen Platz im richtigen Moment. Man hat mich gefragt, ob ich die Trainerbank übernehmen will, und ich habe mich in dieses Abenteuer gestürzt", betonte er.

Der Coach will auf Offensive und das Stürmerduo Cristiano Ronaldo/Paulo Dybala setzen. "Dybala war nie auf dem Markt. Er ist ein wichtiger Spieler, der Teil unseres Projekts ist. Ich will der Mannschaft den Enthusiasmus zurückgeben, der in der letzten Zeit gefehlt hat", betonte Pirlo, der am Montag sein erstes Training geleitet hatte.

🎙 Pirlo: "I want to bring back the enthusiasm, with proactive football and domination of the play. I said two things to the lads: 'you must always have the ball' and 'when you lose it, you must get it back quickly'."#ForzaJuve pic.twitter.com/4ySkZlwBEg