Ex-Inter-Präsident Moratti: "Richtiges Jahr, um Messi unter Vertrag zu nehmen"

Die Gerüchte um einen Transfer Lionel Messis zu den Nerazzurri nehmen immer mehr Fahrt auf. Ex-Inter-Präsident Moratti glaubt an eine Chance.

Ex-Präsident Massimo Moratti von Europa-League-Finalist hält eine Verpflichtung von Superstar Lionel Messi für möglich.

"Das wäre das richtige Jahr, um Messi unter Vertrag zu nehmen. Messi bei Inter ist ein Traum für uns alle", sagte Moratti, der in engem Kontakt zum chinesischen Klubeigentümer Steven Zhang steht.

Antonio Conte bleibt Trainer von Inter Mailand

Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen. Neben Inter gilt Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola als heißer Kandidat. Nach der Niederlage im Endspiel der gegen den (2:3) ist die chinesische Suning Holdings Group, die seit 2016 die Mehrheit des Klubs besitzt, laut Medienberichten zu hohen Investitionen in den Inter-Kader bereit. So soll auch der Ex-Münchner Arturo Vidal (Barcelona) ein Thema sein.

Am Dienstag hatte Inter mitgeteilt, dass man auch künftig mit Trainer Antonio Conte zusammenarbeiten werde.