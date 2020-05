Cannavaro: "Alle Augen waren auf Messi gerichtet, aber ich schaute auf Iniesta"

Der Weltmeister von 2006 ist begeistert vom Weltmeister von 2010. Wenn Barca spielte, schaute Cannavaro daher nicht direkt auf Superstar Lionel Messi.

Der ehemalige italienische Nationalspieler Fabio Cannavaro hat ein Loblied auf Andres Iniesta gesungen. Er habe dem langjährigen Mittelfeldspieler des sogar lieber zugeschaut als dessen Barca-Kameraden Lionel Messi, verriet der Trainer des CSL-Klubs .

Cannavaro sagte in der As über Iniesta: "Er hat mit so viel Stil gespielt. Wenn man ihn spielen sah, musste man ihn lieben. Er war ein perfekter Profi, sehr bescheiden … Ich liebte ihn. Alle Augen mögen auf Messi gerichtet gewesen sein, aber ich schaute auf Iniesta."

Andres Iniesta wechselte vom FC Barcelona zu

Iniesta und der sechsmalige Ballon-d'Or-Sieger Messi spielten jahrelang zusammen für Barca und gewannen mit den Katalanen unter anderem viermal die .

2018 verließ Iniesta Barcelona und wechselte zum japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Dort steht der 36-Jährige noch bis Ende 2021 unter Vertrag.