Die Ligue 1 zieht schon lange Fußballfans in Europa und weltweit an. Der Doppelsieg von Paris Saint-Germain in der UEFA Champions League hat die Liga noch bekannter gemacht.

Paris Saint-Germain holte fünf Meisterschaften in Serie und ist der dominierende Club, doch viele Fans wollen auch andere Stadien in Frankreich live erleben.

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Bevorstehende Spiele des 1. Spieltags der Ligue 1 & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Austragungsort Tickets Fr., 21. Aug., 20:45 Uhr Marseille gegen Straßburg Stade Vélodrome (Marseille) Tickets Sa., 22. Aug., 17:15 Uhr Lens gegen Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Uhr Le Mans gegen Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Uhr Nizza gegen Lorient Allianz Riviera (Nizza) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Uhr Toulouse gegen Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Uhr Troyes gegen Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Tickets So., 23. August, 15:00 Uhr Angers gegen Lille Stade Raymond-Kopa (Angers) Tickets So., 23. Aug., 17:15 Uhr Le Havre gegen Monaco Stade Océane (Le Havre) Tickets So., 23. Aug., 20:45 Uhr Paris Saint-Germain gegen Rennes Parc des Princes (Paris) Tickets

Bevorstehende Spiele des 2. Spieltags der Ligue 1 & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Austragungsort Tickets Fr., 28. Aug., 20:45 Uhr Lille gegen Paris Saint-Germain Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy (Lille) Tickets Sa., 29. Aug., 17:15 Uhr Straßburg gegen Lens Stade de la Meinau (Straßburg) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Uhr Auxerre gegen Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Uhr Brest gegen Toulouse Stade Francis-Le Blé (Brest) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Uhr Lorient gegen Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Uhr Olympique Lyonnais gegen Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Tickets So., 30. August, 15:00 Uhr Paris FC gegen Nizza Stade Jean-Bouin (Paris) Tickets So., 30. August, 17:15 Uhr Rennes gegen Le Mans Roazhon Park (Rennes) Tickets So., 30. August, 20:45 Uhr Monaco gegen Marseille Stade Louis II (Monaco) Tickets

So kaufen Sie Tickets für die Ligue 1

Um Tickets für Ligue-1-Spiele zu kaufen, besuchen Sie am besten die offiziellen Vereinswebseiten.

Möglicherweise müssen Sie dafür ein Konto anlegen und persönliche Daten angeben. Die Vereine bringen die Tickets meist vier bis sechs Wochen vor dem Spiel in den Verkauf.

Tickets für Spiele großer Clubs wie PSG sind oft schnell vergriffen, während Karten für viele andere Vereine leichter zu bekommen sind.

Sind die offiziellen Kanäle ausverkauft oder benötigen Sie Last-Minute-Tickets, nutzen Sie Sekundärmarkt-Anbieter wie StubHub.

Wie viel kosten Tickets für die Ligue 1?

Die Preise für Ligue-1-Tickets schwanken stark. Fast alle Clubs staffeln ihre Tickets nach Altersgruppen: Erwachsene, Jugendliche und Senioren. Die genauen Stufen legt jedoch jeder Club selbst fest.

Zudem beeinflusst die Sitzplatzlage den Preis: Wer nah am Spielfeld sitzt, zahlt mehr.

Einige Vereine ordnen ihre Spiele zusätzlich in Kategorien, wobei Topspiele wie "Le Classique" (PSG gegen Marseille) und "Le Derby des Olympiques" (Olympique Lyonnais gegen Marseille) in die höchste Kategorie fallen und daher teurer sind.

Ligue-1-Vereine 2026/27 nach Ticketpreisen

Verein Stadion Ticketpreisspanne (Erwachsene) Angers Stade Raymond Kopa 15–70 € Auxerre Stade Abbé Deschamps 15–65 € Brest Stade Francis-Le Ble 15–75 € Le Havre Stade Océane 15–70 € Le Mans Stade Marie-Marvingt 15–60 € Lens Stade Bollaert-Delelis 20–95 € Lille Stade Pierre-Mauroy 25–110 € Lorient Stade du Moustoir 15–65 € Lyon Groupama-Stadion 25–120 € Marseille Stade Vélodrome 30–220 € Monaco Stade Louis II 20–100 € Nizza Allianz Riviera 20–90 € Paris FC Stade Jean-Bouin 15–70 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 45–350 € Rennes Roazhon Park 20–85 € Straßburg Stade de la Meinau 20–90 € Toulouse Stadion von Toulouse 15–75 € Troyes Stade de l'Aube 15–60 €

So kaufen Sie Hospitality-Tickets für die Ligue 1

Wenn Sie Hospitality-Tickets für die Ligue 1 kaufen möchten, lohnt es sich, auf den offiziellen Websites der Vereine nachzuschauen.

Die Angebote unterscheiden sich je nach Verein und Paket.

Speisen und Getränke sind meist in jedem Paket enthalten; teurere Pakete bieten zudem gehobene Kulinarik.

Was erwartet Sie in der Ligue-1-Saison?

Egal, für welches Ligue-1-Spiel Sie Tickets kaufen: Sie sehen wahrscheinlich junge Talente. Viele berühmte Franzosen starteten hier ihre Karriere, etwa Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry und Kylian Mbappé (Monaco), Éric Cantona (Auxerre) und Michel Platini (Nancy).

Die Ligue 1 gilt nicht nur als Talentschmiede für junge Franzosen, sondern auch als Bühne für internationale Stars wie Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun und Endrick.

Paris Saint-Germain gilt seit Jahren als Aushängeschild der Ligue 1, und die Nachfrage nach Tickets für Spiele im Parc des Princes ist hoch. In der vergangenen Saison holten die "Rouge-et-Bleu" ihren fünften französischen Meistertitel in Folge.

Die Mannschaft von Luis Enrique dominierte nicht nur national, sondern verteidigte als erste Mannschaft seit Real Madrid 2018 ihren europäischen Titel. Nun will PSG in den exklusiven Kreis von Real Madrid, Bayern München und Ajax aufsteigen, die jeweils drei Jahre in Folge an der europäischen Spitze standen.

Weltweit besitzen nur wenige Clubs eine so volle Trophäensammlung wie PSG. Frankreichs erfolgreichster Verein existiert seit etwas mehr als einem halben Jahrhundert und hat schon über 50 bedeutende Titel geholt.

Auch andere Ligue-1-Clubs besitzen eine stolze Historie und genießen große Unterstützung. Marseille belegte 2025 zum 15. Mal den zweiten Platz und verzeichnet die höchsten Zuschauerzahlen Frankreichs: Mehr als 60.000 Fans sehen die Partien im Stade Vélodrome, heute Orange Vélodrome.

Marseille gewann 1993 als erster französischer Club die Champions League. Die von Didier Deschamps angeführte Mannschaft besiegte im Finale in München den AC Mailand 1:0. Auch Olympique Lyonnais, Lille und Lens locken regelmäßig viele Zuschauer zu ihren Heimspielen.

Wie kann ich Spiele der Ligue 1 sehen oder streamen?

Obwohl PSG in der vergangenen Saison erneut Europameister wurde, haben britische Fernsehsender entschieden, die Fernsehrechte für die Ligue 1 für die Saison 2026/27 nicht zu kaufen.

In den Vereinigten Staaten zeigt beIn Sports die Ligue 1, ebenso beIn Sports Connect und Fubo. Bei Fubo sind die französischen Spiele in den Paketen "Pro" (84,99 $/Monat), "Elite" (104,99 $/Monat), "Deluxe" (114,99 $/Monat) oder "Fubo Latino" (14,99 $/Monat) enthalten, da diese das beIN Sports-Netzwerk umfassen.

Fubo bietet Neukunden eine kostenlose Testphase von fünf Tagen für alle Tarife. Um keine Gebühren zu zahlen, müssen Sie Ihr Abonnement vor Ende der Testphase kündigen.