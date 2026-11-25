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Lille-Boss Olivier Letang verfolgte Michael Olises Entwicklung genau, allerdings war der heutige Bayern-Angreifer irgendwann zu teuer für seinen Klub.

Wenn der FC Bayern am Mittwochabend in der Champions League beim französischen Spitzenverein OSC Lille antritt, muss Michael Olise wegen einer Fußverletzung passen. Trotzdem ist der Superstar im Vorfeld der Begegnung in der Decathlon Arena ein Thema.

Lilles Klubchef Olivier Letang enthüllte bei Eurosport, dass er Olise vor dessen Transfer von Crystal Palace zum FCB im Sommer 2024 gerne zu Les Dogues geholt hätte.

"Ich habe seine Entwicklung seit seiner Zeit bei Reading verfolgt", verriet er. "Ich habe ihn geliebt und das tue ich immer noch." Olise spielte in der Jugend unter anderem für die Spitzenklubs FC Arsenal, Chelsea und Manchester City, ehe er 2017 nach Reading wechselte. Dort schaffte der Angreifer Anfang 2020 den Sprung in den Profikader und wenig später seinen Durchbruch. "Ich erhielt einen Tipp, so habe ich ihn entdeckt", erklärte Letang, der sich anschließend intensiv mit Olises Werdegang beschäftigte.

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Im Sommer 2021 wechselte dieser für 9,3 Millionen Euro Ablöse zu Crystal Palace und machte sich dort einen Namen in der Premier League. Als sich 2024 schließlich der FC Bayern konkret um ihn bemühte und die festgeschriebene Ablöse von 53 Millionen Euro hinblätterte war es für Letang und Lille endgültig zu spät: "60 Millionen Euro sind für Lille keine Option. Die Ablösesummen für einen Spieler aus der Premier League sind für einen französischen Klub kaum zu stemmen. Und das Level des Gehalts ist komplett anders als das, was wir gewohnt sind."

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So habe man schließlich die Bemühungen um eine Verpflichtung Olises begraben: "Die Ablöse war indiskutabel. Ansonsten hätte ich ihn sofort geholt." Zur Einordnung: Jonathan David ist mit einer Ablöse von 27 Millionen Euro aus dem Jahr 2020 der Rekordtransfer des Tabellendritten der Ligue 1.

Die Ablöse für Olise erwies sich für den FC Bayern derweil als gut angelegtes Geld. Olise schlug in München auf Anhieb ein und wurde zu einem der besten Spieler der Welt. Mittlerweile ist der 24-Jährige auch Stammspieler in der französischen Nationalmannschaft und landete bei der Wahl zum Ballon d'Or vor wenigen Wochen in den Top Ten.

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Olises Vertrag beim Rekordmeister der Bundesliga läuft noch bis 2029. Der FCB möchte diesen gerne verlängern. Bislang aber lässt sich der angeblich von Real Madrid umworbene Flügelstürmer aber nicht in die Karten schauen, was seine mittel- und langfristige Zukunftsplanung angeht.

Wegen einer Mittelfußprellung, die er sich am Freitagabend beim 1:1 gegen den 1. FC Köln zuzog, wird Olise den Bayern am Mittwochabend fehlen. Ob er am Wochenende im Ligaspiel gegen den Hamburger SV wieder auflaufen kann, ist noch offen.

Getty Images

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Vincent Kompany hofft auf schnelle Rückkehr von Michael Olise

Sein Ausfall ist für Cheftrainer Vincent Kompany eine weitere Schwächung. Die Gäste müssen in Lille auf mehrere hochkarätige Spieler verzichten. Besonders in der Offensive drückt nach den Langzeitausfällen von Ismael Saibari und Harry Kane der Schuh.

Olise lieferte in dieser Saison bislang zwölf Tore und sieben Vorlagen in 16 Pflichtspielen. "Michael wird irgendwann zurückkehren. Hoffentlich müssen wir da nicht zu lange warten", sagte Kompany auf der Pressekonferenz am Dienstag.

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Die Bayern belegen in der Tabelle der Königsklasse aktuell Rang 14 und brauchen dringend drei Punkte, um gute Chancen auf den direkten Einzug in die K.o.-Runde zu wahren. Gegner Lille ist noch sieglos und mit einem Zähler aus vier Spielen Vorletzter.