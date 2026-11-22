So seht Ihr Levante gegen Elche mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 23. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante und Elche treffen im Estadio Ciudad de Valencia in einer LaLiga-Partie aufeinander, die für beide Klubs im Tabellenkeller von großer Bedeutung ist.

Levante geht als Tabellen-17. in die Partie und hat wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen. Die Mannschaft von Luis Castro spielte zuletzt in der Liga 0:0 gegen Celta Vigo und muss offensiv mehr zeigen, um sich aus der Gefahrenzone zu befreien.

Elche steht einen Platz dahinter auf Rang 18 und reist nach zwei LaLiga-Spielen ohne Sieg nach Valencia. Das Team von Martin Anselmi verlor am 8. November mit 0:2 gegen Real Betis. Damit setzte sich die besorgniserregende Formserie in der Liga fort.

Beide Mannschaften müssen mit Verletzungssorgen umgehen. Elche muss auf mehrere Stammspieler verzichten, was Anselmis Möglichkeiten in diesem direkten Duell im Abstiegskampf einschränken könnte.

Die beiden Klubs trafen in den vergangenen Spielzeiten fünfmal in LaLiga und der Segunda División aufeinander. Levante gewann drei dieser Begegnungen. Das jüngste Duell, ein 3:2-Sieg Levantes an diesem Spielort im Januar 2026, lässt auch diesmal eine umkämpfte Partie erwarten.

Zwischen den beiden Mannschaften liegen nur ein Punkt und ein Tabellenplatz. Entsprechend viel steht auf dem Spiel. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Levante gegen Elche live zu sehen.

Für Zuschauer außerhalb ihrer Heimatregion ist Levante gegen Elche über ExpressVPN im Livestream verfügbar.

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