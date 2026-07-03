Leitfaden zur dynamischen Preisgestaltung bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Was bedeutet "dynamische Preisgestaltung"?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 geht in die entscheidende Phase, daher ist die Nachfrage nach Last-Minute-Tickets so hoch wie nie.

Der Großteil der sechs Millionen Tickets für die 104 Spiele ist zwar bereits verkauft, doch für Fans, die die WM noch live erleben wollen, gibt es weiterhin Chancen.

Seit dem Start des offiziellen Verkaufs im vergangenen September gilt ein dynamisches Preissystem, wodurch die Preise vor dem Turnier stark schwankten. GOAL erklärt, wie das dynamische Preissystem der FIFA funktioniert.

Was ist dynamische Preisgestaltung?

Die FIFA setzte das Modell in allen Verkaufsphasen für die WM 2026 ein. Dabei passen sich die Ticketpreise in Echtzeit an Angebot und Nachfrage an, ähnlich wie bei Flug- oder Hotelpreisen.

Deshalb schwanken die Preise für Sitzplätze von Spiel zu Spiel.

Das Ziel ist, Fans einen fairen und sicheren Zugang zu Tickets zu bieten, deren Preis nah am Marktwert liegt. Weil das System auf der Nachfrage basiert, steigen die Preise nicht immer.

Das zeigte sich bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, als Tickets für einige K.-o.-Spiele, darunter das Halbfinale zwischen Chelsea und Fluminense, bereits ab 13 US-Dollar erhältlich waren.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die verschiedenen Turnierphasen: Kategorie Gruppenphase Runde der 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 – 4.210 $ Kategorie 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $ Wie bekomme ich Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als früher gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt den Kauf sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als früher gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt den Kauf sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Welche Arten von FIFA-Weltmeisterschaftstickets sind erhältlich?

Fans konnten während der verschiedenen Verkaufsphasen Tickets für alle 104 Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kaufen. Die Kategorien sind:

Kategorie 1: Die teuersten Plätze liegen im unteren Sitzbereich.

Die teuersten Plätze liegen im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Tickets liegen auf den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1.

Diese Tickets liegen auf den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigsten Plätze, im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 und nutzt 16 Spielorte in Kanada, Mexiko und den USA.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Länder richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind: