Leeds United gegen Manchester United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United und Manchester United spielen am 18. Oktober 2026 um 13:00 Uhr GMT (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST).

Duell der Penninen-Rivalen in Yorkshire

Leeds United empfängt am 7. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 den erbitterten Rivalen Manchester United an der Elland Road. In West Yorkshire ist mit einer aufgeheizten Atmosphäre zu rechnen. Beide Teams wollen sich von jüngsten Rückschlägen erholen und in einer der traditionsreichsten und intensivsten Rivalitäten des englischen Fußballs wichtige Punkte holen. Leeds will mit Unterstützung des Heimpublikums den bislang größten Sieg der Saison erringen. Manchester United möchte nach einem anspruchsvollen Programm in nationalen und europäischen Wettbewerben wieder konstanter werden.

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Leeds’ knappe Niederlage gegen Arsenal im Emirates Stadium

Leeds United will sich im Derby am Sonntag für die hart umkämpfte 1:2-Auswärtsniederlage gegen Arsenal am 6. Spieltag (10. Oktober) rehabilitieren. Verteidiger James Justin erzielte in der 55. Minute mit einem sehenswerten Treffer den Ausgleich für Leeds, ehe Arsenal schließlich erneut in Führung ging. Mit einem kampfstarken zentralen Mittelfeld um Ethan Ampadu und Anton Stach sowie der Gefahr durch James Justin auf dem Flügel bringt Daniel Farkes Mannschaft defensive Widerstandsfähigkeit und körperliche Intensität in das Duell am Sonntag mit.

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Manchester Uniteds europäischer Rückschlag in Madrid

Manchester United reist nach einer schwierigen Woche über die Penninen und will einen Neuanfang schaffen. Nach dem 1:1 gegen Tottenham Hotspur im Old Trafford am 6. Spieltag (10. Oktober) verlor United am Dienstag, dem 13. Oktober, in der Champions League auswärts mit 0:2 gegen Atlético Madrid. Angeführt von kreativen Köpfen wie Bruno Fernandes will United gegen ein hoch pressendes Leeds wieder mehr Spielfluss in der Offensive entwickeln.

Showdown an der Elland Road

Taktisch verspricht das Duell am Sonntag intensive Zweikämpfe und schnelle Umschaltmomente. Leeds setzt auf Tarik Muharemović und Nico Elvedi als Führungsspieler in der Innenverteidigung, um Uniteds Angriff zu neutralisieren und Dominic Calvert-Lewin und Brenden Aaronson bei schnellen Kontern in Szene zu setzen. Manchester United wiederum will mit Youri Tielemans und Andrey Santos das Tempo kontrollieren und die Flügelspieler Bryan Mbeumo und Marcus Rashford in Eins-gegen-eins-Situationen bringen. Da es um Lokalstolz und wichtige Punkte in der Premier League geht, verspricht die Partie am Sonntag vom Anpfiff an Hochspannung.

Personal und Kader

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Daniel James verzichten. Daniel Farke hat seine Startelf vor dem Spiel allerdings noch nicht bestätigt. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Manchester United reist mit Verletzungssorgen an. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton und Manuel Ugarte fallen allesamt aus, was Michael Carricks Möglichkeiten weiter einschränkt. Auch Luke Shaws Einsatz ist fraglich, nachdem er nach dem Unentschieden gegen Tottenham am vergangenen Wochenende humpelnd gesehen wurde.

Form

Leeds United geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: In den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein 4:1-Sieg in der Premier League gegen Newcastle United. Danach folgten allerdings eine 3:6-Niederlage gegen Chelsea im Carabao Cup und zuletzt ein 1:2 gegen Arsenal in der Liga. In diesen fünf Spielen erzielte Leeds sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Die letzten fünf Spiele von Manchester United zeigen ein ähnlich wechselhaftes Bild: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der einzige Erfolg war ein 4:0 in der Champions League gegen Sabah FK. In den nationalen Wettbewerben tat sich United dagegen schwer: Das Team verlor gegen Manchester City und konnte weder Tottenham noch Fulham besiegen. In diesen fünf Partien erzielte United sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Teams endete im April 2026 im Old Trafford mit einem 2:1 für Leeds. Dieses Ergebnis dürfte Farkes Spielern vor der Partie Selbstvertrauen geben. Zuvor hatte das Ligaspiel an der Elland Road im Januar 2026 mit 1:1 geendet. In den letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben konnte keine der beiden Mannschaften dominieren. Die Ergebnisse waren ausgeglichen, und beide Teams trafen regelmäßig.