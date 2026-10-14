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Leeds United gegen Manchester United: Alles Wissenswerte zum Premier-League-Duell

Leeds - Manchester United
Premier League
Leeds
Manchester United

Ausführliche Vorschau auf das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United F.C. und Manchester United F.C. Wir analysieren die jüngsten Ergebnisse in nationalen und europäischen Wettbewerben, die Form beider Teams und die wichtigsten Themen vor dem Duell am 7. Spieltag an diesem Sonntagnachmittag an der Elland Road.

Leeds United gegen Manchester United: Spieldetails

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Premier League - Spielwoche 7
Elland Road

Leeds United und Manchester United spielen am 18. Oktober 2026 um 13:00 Uhr GMT (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST).

Duell der Penninen-Rivalen in Yorkshire

Leeds United empfängt am 7. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 den erbitterten Rivalen Manchester United an der Elland Road. In West Yorkshire ist mit einer aufgeheizten Atmosphäre zu rechnen. Beide Teams wollen sich von jüngsten Rückschlägen erholen und in einer der traditionsreichsten und intensivsten Rivalitäten des englischen Fußballs wichtige Punkte holen. Leeds will mit Unterstützung des Heimpublikums den bislang größten Sieg der Saison erringen. Manchester United möchte nach einem anspruchsvollen Programm in nationalen und europäischen Wettbewerben wieder konstanter werden.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Leeds’ knappe Niederlage gegen Arsenal im Emirates Stadium

Leeds United will sich im Derby am Sonntag für die hart umkämpfte 1:2-Auswärtsniederlage gegen Arsenal am 6. Spieltag (10. Oktober) rehabilitieren. Verteidiger James Justin erzielte in der 55. Minute mit einem sehenswerten Treffer den Ausgleich für Leeds, ehe Arsenal schließlich erneut in Führung ging. Mit einem kampfstarken zentralen Mittelfeld um Ethan Ampadu und Anton Stach sowie der Gefahr durch James Justin auf dem Flügel bringt Daniel Farkes Mannschaft defensive Widerstandsfähigkeit und körperliche Intensität in das Duell am Sonntag mit.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Manchester Uniteds europäischer Rückschlag in Madrid

Manchester United reist nach einer schwierigen Woche über die Penninen und will einen Neuanfang schaffen. Nach dem 1:1 gegen Tottenham Hotspur im Old Trafford am 6. Spieltag (10. Oktober) verlor United am Dienstag, dem 13. Oktober, in der Champions League auswärts mit 0:2 gegen Atlético Madrid. Angeführt von kreativen Köpfen wie Bruno Fernandes will United gegen ein hoch pressendes Leeds wieder mehr Spielfluss in der Offensive entwickeln.

Showdown an der Elland Road

Taktisch verspricht das Duell am Sonntag intensive Zweikämpfe und schnelle Umschaltmomente. Leeds setzt auf Tarik Muharemović und Nico Elvedi als Führungsspieler in der Innenverteidigung, um Uniteds Angriff zu neutralisieren und Dominic Calvert-Lewin und Brenden Aaronson bei schnellen Kontern in Szene zu setzen. Manchester United wiederum will mit Youri Tielemans und Andrey Santos das Tempo kontrollieren und die Flügelspieler Bryan Mbeumo und Marcus Rashford in Eins-gegen-eins-Situationen bringen. Da es um Lokalstolz und wichtige Punkte in der Premier League geht, verspricht die Partie am Sonntag vom Anpfiff an Hochspannung.

Personal und Kader

Leeds vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Farke

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Daniel James verzichten. Daniel Farke hat seine Startelf vor dem Spiel allerdings noch nicht bestätigt. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Manchester United reist mit Verletzungssorgen an. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton und Manuel Ugarte fallen allesamt aus, was Michael Carricks Möglichkeiten weiter einschränkt. Auch Luke Shaws Einsatz ist fraglich, nachdem er nach dem Unentschieden gegen Tottenham am vergangenen Wochenende humpelnd gesehen wurde.

Form

LEE

LEE - Form

BHA
U1-1
CHE
N6-3
NEW
S4-1
CRY
U0-0
ARS
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
MUN

MUN - Form

MCI
N0-1
BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Leeds United geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: In den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein 4:1-Sieg in der Premier League gegen Newcastle United. Danach folgten allerdings eine 3:6-Niederlage gegen Chelsea im Carabao Cup und zuletzt ein 1:2 gegen Arsenal in der Liga. In diesen fünf Spielen erzielte Leeds sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Die letzten fünf Spiele von Manchester United zeigen ein ähnlich wechselhaftes Bild: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der einzige Erfolg war ein 4:0 in der Champions League gegen Sabah FK. In den nationalen Wettbewerben tat sich United dagegen schwer: Das Team verlor gegen Manchester City und konnte weder Tottenham noch Fulham besiegen. In diesen fünf Partien erzielte United sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

LeedsUnentschiedenManchester United
1
2
2
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Teams endete im April 2026 im Old Trafford mit einem 2:1 für Leeds. Dieses Ergebnis dürfte Farkes Spielern vor der Partie Selbstvertrauen geben. Zuvor hatte das Ligaspiel an der Elland Road im Januar 2026 mit 1:1 geendet. In den letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben konnte keine der beiden Mannschaften dominieren. Die Ergebnisse waren ausgeglichen, und beide Teams trafen regelmäßig.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
U
S
U
U
U
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
U
S
U
U
U
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
63121513+210
S
N
U
N
S
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
8
HullHullHUL
623186+29
U
N
U
U
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
N
S
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
S
N
S
N
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
N
S
N
U
S
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
S
U
N
S
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
S
S
N
N
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
N
N
S
U
U
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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