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Deutschland 2 Bundesliga
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GOAL

Übersetzt von

Läuft VfL Bochum vs. Hertha BSC heute live im Free TV bei RTL, SAT.1 oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
VfL Bochum - Hertha BSC
VfL Bochum
Hertha BSC

In der 2. Bundesliga stehen sich der VfL Bochum und Hertha BSC gegenüber. Doch wo läuft das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am heutigen Freitag live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

VfL Bochum empfängt Hertha BSC im Vonovia Ruhrstadion in Bochum zum Auftakt der neuen 2.-Bundesliga-Saison. Beide Klubs gehören zu den bekanntesten Namen im deutschen Unterhaus und bringen eine gemeinsame Geschichte mit, die bis in die Bundesliga zurückreicht.

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Bochum geht unter Trainer Uwe Rösler in die Spielzeit. Die Vorbereitung verlief gemischt: Einem 2:0-Testspielsieg gegen Swansea und einem 1:0 gegen Antwerpen standen eine 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen sowie ein torloses Remis gegen Sheffield United gegenüber. Der Aufsteiger oder Rückkehrer will sich in der Liga von Beginn an stabil präsentieren.

Hertha BSC reist mit Stefan Leitl an der Seitenlinie nach Bochum. Die Berliner beendeten die vergangene Saison mit einem 6:1-Debakel gegen Arminia Bielefeld und einer Niederlage in Magdeburg – Ergebnisse, die Fragen über die Konstanz der Mannschaft aufwerfen. In der Vorbereitung deuteten ein 2:3-Sieg gegen WSG Tirol und ein 2:2 gegen den 1. FC Köln an, dass die Berliner noch an ihrer Form arbeiten.

In der Tabelle der 2. Bundesliga belegt Bochum aktuell Platz zwei, während Hertha BSC auf Rang zehn steht. Der Gastgeber geht als Favorit ins Spiel, doch Hertha hat in dieser Begegnung zuletzt bewiesen, dass Ergebnisse nicht vorhersehbar sind.

Nachfolgend findest du alle Informationen dazu, wo du die Partie live im TV und per Live-Stream verfolgen kannst sowie die genaue Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Hertha BSC beginnt am 7. August um 20.30 Uhr.

Läuft VfL Bochum vs. Hertha BSC heute live im Free TV bei RTL, SAT.1 oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Für das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC stehen Euch gleich zwei Übertragungsoptionen zur Verfügung.

Sky zeigt die Partie live und hält auch in dieser Saison die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga. Die Begegnung läuft auf Sky Sport Bundesliga, wo Hansi Küpper als Kommentator im Einsatz ist. Abonnenten können das Spiel zudem über SkyGo oder den Streamingdienst WOW verfolgen.

Darüber hinaus wird das Duell auch im Free-TV bei SAT.1 übertragen. Der Privatsender zeigt traditionell die Eröffnungsspiele der 1. und 2. Bundesliga. Durch die Sendung führen Moderator Matthias Killing, Experte Markus Babbel und Kommentator Jonas Friedrich. Wer lieber online zuschaut, kann den kostenlosen Livestream über Joyn nutzen.

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Anstoßzeit VfL Bochum gegen Hertha BSC

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1
Vonovia Ruhrstadion

VfL Bochum vs. Hertha BSC: Aufstellungen

VfL Bochum vs Hertha BSC Aufstellungen

4-2-3-1
VfL Bochum crest
VfL Bochum
BOC
Aufstellung
Hertha BSC crest
Hertha BSC
BSC
4-2-3-1
1T. Horn13O. Olsen15M. Steinwender32M. Wittek4Y. Karademir37A. Crimaldi6E. Cokaj23K. Miyoshi8J. Mbom10B. Taz33P. Hofmann35M. Gersbeck44L. Gechter27N. Kolbe2J. Eitschberger42D. Zeefuik7J. Brekalo8K. Sessa30P. Seguin33S. Gouram22M. Winkler17Sebastian Grönning
Hertha BSC crest
Hertha BSC
BSC
4-2-3-1
VfL Bochum

Startelf

Hertha BSC

Ersatzspieler

Trainer

  • Uwe Rösler
  • S. Leitl

Form

BOC

BOC - Form

ANT
S1-0
AJX
U1-1
SWA
S0-2
SVW
N2-0
SHU
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BSC

BSC - Form

FCM
N1-0
GFT
S2-1
ABI
N6-1
WSG
S2-3
KÖL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VfL Bochum kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Testspielen in die Saison. Der bislang letzte Auftritt endete mit einem 0:0 gegen Sheffield United, zuvor gab es ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam. Insgesamt erzielte Bochum in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte drei.

Hertha BSC weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen und Tests eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen den 1. FC Köln; der letzte Pflichtspieleinsatz endete mit einer deutlichen 1:6-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld. In den drei Pflichtspielen kassierten die Berliner zehn Gegentore.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL BochumUnentschiedenHertha BSC
2
3
0
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
3
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
END
Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
END
Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
3
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
END
9Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 14. März 2026 in der 2. Bundesliga statt und endete mit einem 1:1 in Berlin. Davor setzte sich Bochum im Oktober 2025 im heimischen Vonovia Ruhrstadion mit 3:2 durch. Aus den fünf jüngsten direkten Vergleichen – drei davon in der Bundesliga, zwei in der 2. Bundesliga – gewann Bochum zweimal, Hertha einmal, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden.


VfL Bochum vs. Hertha BSC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
2
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
00000000
3
DarmstadtDarmstadtSVD
00000000
4
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
00000000
5
BraunschweigBraunschweigEBS
00000000
6
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
00000000
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
00000000
8
Greuther FürthGreuther FürthGFT
00000000
9
Hannover 96Hannover 96H96
00000000
10
Holstein KielHolstein KielHSK
00000000
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
00000000
12
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
00000000
13
MagdeburgMagdeburgFCM
00000000
14
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
00000000
15
OsnabrückOsnabrückOSN
00000000
16
St. PauliSt. PauliFCP
00000000
17
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
00000000
18
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
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