VfL Bochum empfängt Hertha BSC im Vonovia Ruhrstadion in Bochum zum Auftakt der neuen 2.-Bundesliga-Saison. Beide Klubs gehören zu den bekanntesten Namen im deutschen Unterhaus und bringen eine gemeinsame Geschichte mit, die bis in die Bundesliga zurückreicht.

Bochum geht unter Trainer Uwe Rösler in die Spielzeit. Die Vorbereitung verlief gemischt: Einem 2:0-Testspielsieg gegen Swansea und einem 1:0 gegen Antwerpen standen eine 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen sowie ein torloses Remis gegen Sheffield United gegenüber. Der Aufsteiger oder Rückkehrer will sich in der Liga von Beginn an stabil präsentieren.

Hertha BSC reist mit Stefan Leitl an der Seitenlinie nach Bochum. Die Berliner beendeten die vergangene Saison mit einem 6:1-Debakel gegen Arminia Bielefeld und einer Niederlage in Magdeburg – Ergebnisse, die Fragen über die Konstanz der Mannschaft aufwerfen. In der Vorbereitung deuteten ein 2:3-Sieg gegen WSG Tirol und ein 2:2 gegen den 1. FC Köln an, dass die Berliner noch an ihrer Form arbeiten.

In der Tabelle der 2. Bundesliga belegt Bochum aktuell Platz zwei, während Hertha BSC auf Rang zehn steht. Der Gastgeber geht als Favorit ins Spiel, doch Hertha hat in dieser Begegnung zuletzt bewiesen, dass Ergebnisse nicht vorhersehbar sind.

Nachfolgend findest du alle Informationen dazu, wo du die Partie live im TV und per Live-Stream verfolgen kannst sowie die genaue Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Hertha BSC beginnt am 7. August um 20.30 Uhr.

Läuft VfL Bochum vs. Hertha BSC heute live im Free TV bei RTL, SAT.1 oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Für das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC stehen Euch gleich zwei Übertragungsoptionen zur Verfügung.

Sky zeigt die Partie live und hält auch in dieser Saison die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga. Die Begegnung läuft auf Sky Sport Bundesliga, wo Hansi Küpper als Kommentator im Einsatz ist. Abonnenten können das Spiel zudem über SkyGo oder den Streamingdienst WOW verfolgen.

Darüber hinaus wird das Duell auch im Free-TV bei SAT.1 übertragen. Der Privatsender zeigt traditionell die Eröffnungsspiele der 1. und 2. Bundesliga. Durch die Sendung führen Moderator Matthias Killing, Experte Markus Babbel und Kommentator Jonas Friedrich. Wer lieber online zuschaut, kann den kostenlosen Livestream über Joyn nutzen.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Hertha BSC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1 7. Aug. 2026 - 14:30 Vonovia Ruhrstadion

VfL Bochum vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Form

VfL Bochum kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Testspielen in die Saison. Der bislang letzte Auftritt endete mit einem 0:0 gegen Sheffield United, zuvor gab es ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam. Insgesamt erzielte Bochum in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte drei.

Hertha BSC weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen und Tests eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen den 1. FC Köln; der letzte Pflichtspieleinsatz endete mit einer deutlichen 1:6-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld. In den drei Pflichtspielen kassierten die Berliner zehn Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 14. März 2026 in der 2. Bundesliga statt und endete mit einem 1:1 in Berlin. Davor setzte sich Bochum im Oktober 2025 im heimischen Vonovia Ruhrstadion mit 3:2 durch. Aus den fünf jüngsten direkten Vergleichen – drei davon in der Bundesliga, zwei in der 2. Bundesliga – gewann Bochum zweimal, Hertha einmal, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden.





VfL Bochum vs. Hertha BSC: Die Tabellen

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