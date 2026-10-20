Mit dem 3:0 gegen Slovan Bratislava hat der VfB Stuttgart in der Königsklasse ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun möchten die Schwaben den Schwung mitnehmen und gegen Atletico Madrid den nächsten Erfolg feiern. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß bekommt es am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, in der heimischen MHP-Arena mit einem absoluten Topgegner zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Doch welcher Anbieter überträgt das Champions-League-Duell live? Amazon Prime Video oder ist DAZN? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung.

Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Die Übertragungsrechte für die Champions League sind zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt. Während DAZN den Großteil der Begegnungen zeigt, sichert sich Prime Video pro Spieltag ein ausgewähltes Dienstagsspiel exklusiv - oft mit deutscher Beteiligung. Heute fällt die Wahl auf das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Atletico Madrid.

Um die Partie live verfolgen zu können, benötigen Fans ein kostenpflichtiges Prime-Abo. Dieses kostet 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro bei jährlicher Zahlung.

Nächste Spiele VFB Champions League 15:00 ATM Ansehen

Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos





Begegnung VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid Wettbewerb Champions League Spieltag 3 (Ligaphase) Datum 20. Oktober 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort MHP-Arena, Stuttgart Übertragung Amazon Prime Video

Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Tabelle vor dem 3. Spieltag