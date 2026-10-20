Mit dem 3:0 gegen Slovan Bratislava hat der VfB Stuttgart in der Königsklasse ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun möchten die Schwaben den Schwung mitnehmen und gegen Atletico Madrid den nächsten Erfolg feiern. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß bekommt es am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, in der heimischen MHP-Arena mit einem absoluten Topgegner zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.
Doch welcher Anbieter überträgt das Champions-League-Duell live? Amazon Prime Video oder ist DAZN? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung.
Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
Die Übertragungsrechte für die Champions League sind zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt. Während DAZN den Großteil der Begegnungen zeigt, sichert sich Prime Video pro Spieltag ein ausgewähltes Dienstagsspiel exklusiv - oft mit deutscher Beteiligung. Heute fällt die Wahl auf das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Atletico Madrid.
Um die Partie live verfolgen zu können, benötigen Fans ein kostenpflichtiges Prime-Abo. Dieses kostet 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro bei jährlicher Zahlung.
Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos
Begegnung
VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
3 (Ligaphase)
Datum
20. Oktober 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
MHP-Arena, Stuttgart
Übertragung
Amazon Prime Video
Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Tabelle vor dem 3. Spieltag
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Paris Saint-Germain
2
2
0
0
10:3
7
6
2
FC Barcelona
2
2
0
0
9:2
7
6
3
Aston Villa FC
2
2
0
0
9:2
7
6
4
VfB Stuttgart
2
2
0
0
6:1
5
6
5
Liverpool FC
2
2
0
0
8:4
4
6
6
Sporting CP
2
2
0
0
5:1
4
6
7
Arsenal FC
2
2
0
0
4:0
4
6
8
Real Madrid
2
2
0
0
6:4
2
6
9
Real Betis
2
2
0
0
6:4
2
6
10
FC Bayern München
2
1
1
0
8:3
5
4
11
Schachtar Donezk
2
1
1
0
4:2
2
4
12
Como 1907
2
1
0
1
6:4
2
3
13
Manchester United
2
1
0
1
4:2
2
3
14
Villarreal CF
2
1
0
1
5:4
1
3
15
Atlético Madrid
2
1
0
1
3:2
1
3
16
FC Brügge
2
1
0
1
6:6
0
3
17
Manchester City
2
1
0
1
4:4
0
3
18
Borussia Dortmund
2
1
0
1
3:3
0
3
19
RC Lens
2
1
0
1
3:4
-1
3
20
AEK Athen
2
1
0
1
2:3
-1
3
21
RB Leipzig
2
1
0
1
2:4
-2
3
22
Sabah FK
2
1
0
1
2:4
-2
3
23
Feyenoord Rotterdam
2
1
0
1
4:7
-3
3
24
FK Bodö/Glimt
2
1
0
1
1:5
-4
3
25
AS Rom
2
0
1
1
4:5
-1
1
26
PSV Eindhoven
2
0
1
1
1:2
-1
1
27
Viking FK
2
0
1
1
4:6
-2
1
28
Fenerbahce Istanbul
2
0
1
1
1:7
-6
1
29
Inter Mailand
2
0
0
2
4:6
-2
0
30
FC Porto
2
0
0
2
2:5
-3
0
31
Slavia Prag
2
0
0
2
2:5
-3
0
32
SSC Neapel
2
0
0
2
1:4
-3
0
33
LASK
2
0
0
2
3:7
-4
0
34
OSC Lille
2
0
0
2
2:6
-4
0
35
Galatasaray
2
0
0
2
2:7
-5
0
36
Slovan Bratislava
2
0
0
2
1:9
-8
0