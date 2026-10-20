Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoAtletico Madrid
Hier live sehen!
GOAL
Unterstützt von

Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Champions League
VfB Stuttgart - Atletico Madrid
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

In der Champions League trifft der VfB Stuttgart auf Atletico Madrid. Welcher Anbieter die Partie live zeigt - Amazon Prime Video oder DAZN - erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Mit dem 3:0 gegen Slovan Bratislava hat der VfB Stuttgart in der Königsklasse ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun möchten die Schwaben den Schwung mitnehmen und gegen Atletico Madrid den nächsten Erfolg feiern. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß bekommt es am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, in der heimischen MHP-Arena mit einem absoluten Topgegner zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Bei Amazon Prime Video anmeldenDas CL-Topspiel exklusiv bei Prime Video!

Doch welcher Anbieter überträgt das Champions-League-Duell live? Amazon Prime Video oder ist DAZN? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung.

Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Die Übertragungsrechte für die Champions League sind zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt. Während DAZN den Großteil der Begegnungen zeigt, sichert sich Prime Video pro Spieltag ein ausgewähltes Dienstagsspiel exklusiv - oft mit deutscher Beteiligung. Heute fällt die Wahl auf das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Atletico Madrid.

Um die Partie live verfolgen zu können, benötigen Fans ein kostenpflichtiges Prime-Abo. Dieses kostet 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro bei jährlicher Zahlung.

Bei Amazon Prime Video anmeldenDas CL-Topspiel exklusiv bei Prime Video!

Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos


Begegnung

VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

3 (Ligaphase)

Datum

20. Oktober 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung

Amazon Prime Video

Läuft VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Paris Saint-Germain

2

2

0

0

10:3

7

6

2

FC Barcelona

2

2

0

0

9:2

7

6

3

Aston Villa FC

2

2

0

0

9:2

7

6

4

VfB Stuttgart

2

2

0

0

6:1

5

6

5

Liverpool FC

2

2

0

0

8:4

4

6

6

Sporting CP

2

2

0

0

5:1

4

6

7

Arsenal FC

2

2

0

0

4:0

4

6

8

Real Madrid

2

2

0

0

6:4

2

6

9

Real Betis

2

2

0

0

6:4

2

6

10

FC Bayern München

2

1

1

0

8:3

5

4

11

Schachtar Donezk

2

1

1

0

4:2

2

4

12

Como 1907

2

1

0

1

6:4

2

3

13

Manchester United

2

1

0

1

4:2

2

3

14

Villarreal CF

2

1

0

1

5:4

1

3

15

Atlético Madrid

2

1

0

1

3:2

1

3

16

FC Brügge

2

1

0

1

6:6

0

3

17

Manchester City

2

1

0

1

4:4

0

3

18

Borussia Dortmund

2

1

0

1

3:3

0

3

19

RC Lens

2

1

0

1

3:4

-1

3

20

AEK Athen

2

1

0

1

2:3

-1

3

21

RB Leipzig

2

1

0

1

2:4

-2

3

22

Sabah FK

2

1

0

1

2:4

-2

3

23

Feyenoord Rotterdam

2

1

0

1

4:7

-3

3

24

FK Bodö/Glimt

2

1

0

1

1:5

-4

3

25

AS Rom

2

0

1

1

4:5

-1

1

26

PSV Eindhoven

2

0

1

1

1:2

-1

1

27

Viking FK

2

0

1

1

4:6

-2

1

28

Fenerbahce Istanbul

2

0

1

1

1:7

-6

1

29

Inter Mailand

2

0

0

2

4:6

-2

0

30

FC Porto

2

0

0

2

2:5

-3

0

31

Slavia Prag

2

0

0

2

2:5

-3

0

32

SSC Neapel

2

0

0

2

1:4

-3

0

33

LASK

2

0

0

2

3:7

-4

0

34

OSC Lille

2

0

0

2

2:6

-4

0

35

Galatasaray

2

0

0

2

2:7

-5

0

36

Slovan Bratislava

2

0

0

2

1:9

-8

0

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen