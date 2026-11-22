Am heutigen Sonntag (22. November) kommt es um 17.30 Uhr zum Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Gespielt wird im Weser-Stadion, wo die Grün-Weißen die Rothosen vor heimischer Kulisse empfangen.

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Wie Ihr das Duell zwischen dem SVW und Hamburger SV live sehen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Läuft SV Werder Bremen vs. Hamburger SV (HSV) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Für die Live-Übertragung des Nordderbys zwischen Werder Bremen und dem HSV gibt es nur eine Anlaufstelle. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist nicht vorgesehen. Auch Sky zeigt die Begegnung nicht live.

Stattdessen liegen die Übertragungsrechte bei DAZN. Um das Duell in voller Länge verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes. DAZN überträgt neben der Samstagskonferenz auch sämtliche Sonntagsspiele der Bundesliga. Bereits um 15.30 Uhr könnt Ihr dort das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 verfolgen.

Nächste Spiele SVW Bundesliga 11:30 HSV Ansehen

Die Vorberichterstattung zum Nordderby beginnt um 16.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Folgendes Team begleitet Euch durch den Fußballnachmittag in Bremen:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Nils Petersen

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Läuft SV Werder Bremen vs. Hamburger SV (HSV) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Infos

Werder Bremen vs. HSV Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Datum Sonntag, 22. November 2026 Uhrzeit 17.30 Uhr Übertragung live im TV / Übertragung im Livestream DAZN Kommentator Freddy Harder Spielort Weser-Stadion, Bremen

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Läuft SV Werder Bremen vs. Hamburger SV (HSV) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Der 10. Spieltag in der Übersicht