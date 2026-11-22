Am heutigen Sonntag (22. November) kommt es um 17.30 Uhr zum Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Gespielt wird im Weser-Stadion, wo die Grün-Weißen die Rothosen vor heimischer Kulisse empfangen.
Wie Ihr das Duell zwischen dem SVW und Hamburger SV live sehen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.
Läuft SV Werder Bremen vs. Hamburger SV (HSV) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?
Für die Live-Übertragung des Nordderbys zwischen Werder Bremen und dem HSV gibt es nur eine Anlaufstelle. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist nicht vorgesehen. Auch Sky zeigt die Begegnung nicht live.
Stattdessen liegen die Übertragungsrechte bei DAZN. Um das Duell in voller Länge verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes. DAZN überträgt neben der Samstagskonferenz auch sämtliche Sonntagsspiele der Bundesliga. Bereits um 15.30 Uhr könnt Ihr dort das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 verfolgen.
Die Vorberichterstattung zum Nordderby beginnt um 16.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Folgendes Team begleitet Euch durch den Fußballnachmittag in Bremen:
- Moderator: Daniel Herzog
- Kommentator: Freddy Harder
- Experte: Nils Petersen
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Läuft SV Werder Bremen vs. Hamburger SV (HSV) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Infos
Werder Bremen vs. HSV
Wettbewerb
Bundesliga, 10. Spieltag
Datum
Sonntag, 22. November 2026
Uhrzeit
17.30 Uhr
Übertragung live im TV
/
Übertragung im Livestream
DAZN
Kommentator
Freddy Harder
Spielort
Weser-Stadion, Bremen
Läuft SV Werder Bremen vs. Hamburger SV (HSV) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Der 10. Spieltag in der Übersicht
Anstoß
Spiel
Übertragung im TV und Livestream
Freitag, 20. November, 20.30 Uhr
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Sky, SkyGo, WOW
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Union Berlin vs. RB Leipzig
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
SV Elversberg vs. SC Freiburg
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 18.30 Uhr
FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart
Sky, SkyGo, WOW
Sonntag, 22. November, 15.30 Uhr
FC Augsburg vs. Mainz 05
DAZN
Sonntag, 22. November, 17.30 Uhr
Werder Bremen vs. Hamburger SV
DAZN