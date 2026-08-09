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Deutschland 2 Bundesliga
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Millerntor Stadion
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Ansehen auf Sky WOW
GOAL

Übersetzt von

Läuft St. Pauli vs. Greuther Fürth heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli - Greuther Fürth
St. Pauli
Greuther Fürth

Der FC St. Pauli und Greuther Fürth stehen sich zum Auftakt der 2. Bundesliga gegenüber. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

St. Pauli empfängt Greuther Fürth im Millerntor Stadion zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison. Beide Klubs starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in das Spieljahr – ein Duell zwischen einem Absteiger auf Wiedergutmachungskurs und Beinahe-Absteiger aus der vergangenen Spielzeit in der zweithöchsten Spielklasse.

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Für St. Pauli war die vergangene Bundesliga-Saison eine schwere Angelegenheit. Die Hamburger holten zu wenige Punkte, um die Klasse zu halten. Nun soll unter Marcel Rapp der sofortige Wiederaufstieg her – doch der Start in die Vorbereitung war holprig.

Greuther Fürth reist nach Hamburg mit mehr Rückenwind. Heiko Vogels Mannschaft sicherte sich den Klassenerhalt über die Relegation und zeigte zuletzt in der Vorbereitung ansprechende Leistungen. Der Klub aus Mittelfranken will im Zweitliga-Alltag schnell ankommen.

Das Millerntor wird wie gewohnt eine lautstarke Kulisse bieten. Die Fans erwarten von Beginn an eine Reaktion – und einen Sieg, der Selbstvertrauen für die lange Saison bringen soll.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.

Das Spiel zwischen St. Pauli und Greuther Fürth beginnt am Sonntag, den 9. August um 13:30 Uhr.

Läuft St. Pauli vs. Greuther Fürth heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Das Spiel zwischen St. Pauli und Greuther Fürth ist unter anderem live bei Sky zu sehen - und somit auch im Livestream über Sky Go oder WOW.

Der Bezahlsender ist weiterhin die Heimat der 2. Bundesliga, er besitzt die Rechte für die komplette Saison und somit jede Partie. Zu St. Pauli gegen Fürth muss man auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 einschalten, den Kommentar übernimmt dort Joachim Hebel.

Während Sky das Einzelspiel in voller Länge zeigt, bietet RTL zu dem Aufeinandertreffen immer wieder Live-Bilder an. Es ist nämlich Teil der aus drei Spielen bestehenden Sonntagskonferenz, die RTL im Programm hat und live im Free-TV überträgt.

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RTL hat Sky aufgekauft, sodass neben der Bundesliga künftig auch die 2. Bundesliga hin und wieder bei RTL im Free-TV zu sehen sein wird. Für den RTL-Livestream benötigt man wiederum ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+.

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Anstoßzeit St. Pauli gegen Greuther Fürth

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1
Millerntor Stadion

St. Pauli vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

St. Pauli vs Greuther Fürth Aufstellungen

3-4-1-2
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Aufstellung
Greuther Fürth crest
Greuther Fürth
GFT
4-4-2
1B. Voll15T. Ando6M. Mathisen4D. Nemeth11A. Pyrka23L. Oppie20M. Rasmussen10B. Hrgota16J. Fujita18T. Hara19M. Kaars1F. Hellstern23J. Dehm27G. Itter22J. Heuer29K. Keresztes10O. Pohlmann6S. Banse8S. Appelkamp13P. Will7D. Srbeny30F. Klaus
Greuther Fürth crest
Greuther Fürth
GFT
3-4-1-2
St. Pauli

Startelf

Greuther Fürth

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Rapp
  • H. Vogel

Form

FCP

FCP - Form

M05
N1-2
RBL
N2-1
WOB
N1-3
BOU
N4-1
COR
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
GFT

GFT - Form

ESN
N1-0
ESN
S2-0
ZUR
S3-2
TSG
N4-1
SCF
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

St. Pauli kommt mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Aus den vergangenen fünf Begegnungen holte der Hamburger Klub als bestes Resultat lediglich ein Remis gegen Deportivo A Coruña (2:2) in der Vorbereitung. In den drei abschließenden Bundesliga-Spielen der Vorsaison kassierte St. Pauli Niederlagen gegen Wolfsburg (1:3), RB Leipzig (1:2) und Mainz 05 (1:2). Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte zehn.

Greuther Fürth präsentiert sich in besserer Verfassung. Dafür sprechen ein deutliches 3:0 gegen den SC Freiburg in der Vorbereitung und die erfolgreiche Relegation gegen RW Essen. Die einzige deutliche Niederlage war ein 1:4 gegen Hoffenheim. Fürth traf in den fünf Spielen neunmal und kassierte acht Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

St. PauliUnentschiedenGreuther Fürth
2
2
1
Klub Freundschaftsspiele
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
2
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. Juli 2024 in einem Freundschaftsspiel statt – Greuther Fürth gewann damals mit 3:1 gegen St. Pauli. In den vier vorangegangenen Pflichtspielen, allesamt in der 2. Bundesliga ausgetragen, entschied St. Pauli zwei Duelle für sich, eines endete remis, und eines gewann Fürth. Der Blick auf die letzten fünf Begegnungen zeigt ein ausgeglichenes Bild mit insgesamt 16 erzielten Toren.


St. Pauli vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
110030+33
S
3
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
5
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
6
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
7
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
8
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
10101101
U
10
St. PauliSt. PauliFCP
10101101
U
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
12
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
13
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
15
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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