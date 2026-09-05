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Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOW
Filip Knopp

Übersetzt von

Läuft Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Schalke 04 - Bayern München
Schalke 04
Bayern München
Bundesliga

Schalke 04 gegen FC Bayern München: Wo läuft das Topspiel der Bundesliga heute live? GOAL verrät, welcher Sender die Partie heute live im TV und Livestream überträgt.

Samstag, 15.30 Uhr – die klassische Anstoßzeit der Bundesliga. Doch auch nach dem zweiten Spieltag dieser Saison werden der FC Schalke 04 und der FC Bayern München noch kein Spiel am Samstagnachmittag bestritten haben.

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Während der FC Bayern die neue Spielzeit am Freitag vergangener Woche mit einem 5:1 gegen den VfB Stuttgart eröffnete, feierte Schalke seine Rückkehr ins deutsche Oberhaus zwei Tage später beim FC Augsburg. Für die Königsblauen setzte es dabei allerdings eine 0:3-Niederlage.

Nun kommt es zum direkten Duell – und zwar am heutigen Samstag ab 18.30 Uhr. Schalke und Bayern bestreiten damit das zweite Topspiel der noch jungen Bundesliga-Saison. Austragungsort ist die Veltins-Arena.

Nicht jeder Fan kann das Aufeinandertreffen vor Ort im Stadion verfolgen. Umso wichtiger ist die Frage: Wo läuft Schalke 04 gegen den FC Bayern München heute live im TV und Livestream? GOAL verrät, welcher Sender das Topspiel überträgt.

Läuft Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Die Bundesliga ist für gewöhnlich nicht im Free-TV zu sehen, allerdings gibt es einige Ausnahmen. So zeigt SAT.1 den Auftakt der Hinrunde, den Abschluss der Hinrunde sowie den Start in die Rückrunde. Zudem überträgt seit dieser Saison auch RTL ausgewählte Partien der höchsten deutschen Spielklasse im frei empfangbaren Fernsehen. Hintergrund ist die Übernahme von Sky durch RTL.

Schalke gegen Bayern gehört allerdings nicht zu diesen Free-TV-Partien und läuft stattdessen ausschließlich bei Sky. Neben dem Bezahlsender zeigt kein anderer Anbieter die 90 Minuten live und in voller Länge.

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Bei Sky beginnt die Vorberichterstattung zum Topspiel heute um 17.30 Uhr. Sebastian Hellmann führt als Moderator durch die Sendung, zum Expertenteam gehört unter anderem Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus. Er nimmt anschließend auch als Co-Kommentator auf der Tribüne Platz, gemeinsam mit Kommentator Wolff Fuss.

Das Duell zwischen Schalke und Bayern lässt sich heute ebenfalls im Livestream verfolgen. Auch dafür ist Sky zuständig und bietet mit Sky Go und WOW zwei Streamingplattformen an.

Spiel

FC Schalke 04 - FC Bayern München

Datum

5. September 2026

Anstoß

18:30 Uhr

Ort

Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Läuft Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? - Der 2. Spieltag der Bundesliga

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Sender (Einzelspiel)

Freitag, 04. September 2026

20:30 Uhr

VfB Stuttgart – 1. FC Köln

Sky

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg

Sky

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

SV Werder Bremen – RB Leipzig

Sky

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund

Sky

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – SC Freiburg

Sky

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin

Sky

Samstag, 05. September 2026

18:30 Uhr

FC Schalke 04 – FC Bayern München

Sky

Sonntag, 06. September 2026

15:30 Uhr

Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05

DAZN

Sonntag, 06. September 2026

17:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

DAZN

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