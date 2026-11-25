Am heutigen Mittwoch (25. November) richtet sich der Blick in der Champions League auf den fünften Spieltag der Ligaphase. Für den FC Bayern steht dabei eine Auswärtsaufgabe in Frankreich an: Die Münchner gastieren beim OSC Lille. Im Stade Pierre-Mauroy rollt ab 21 Uhr der Ball. Doch welcher Anbieter überträgt das Aufeinandertreffen live im Fernsehen und im Stream?

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Läuft OSC Lille vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Am Mittwochabend liegt die gesamte Champions-League-Übertragung in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst bietet diesmal das komplette Programm mit allen neun Partien an. Dazu gehört selbstverständlich auch das Spiel des FC Bayern in Lille. Los geht es bereits um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Freddy Harder übernimmt die Moderation, Max Siebald kommentiert das Spiel und Nils Petersen steht als Experte zur Verfügung.

Für die Zuschauer stehen zwei Übertragungsoptionen bereit: Neben dem Einzelspiel können Fans die Begegnung auch im Rahmen der großen Mittwochskonferenz verfolgen, die sämtliche Partien des Abends abdeckt. Voraussetzung für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement von DAZN Unlimited.

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Begegnung OSC Lille vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League Spieltag 5 (Ligaphase) Datum 25. November 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Stade Pierre Mauroy, Lille Livestream DAZN

Läuft OSC Lille vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Tabelle vor dem 5. Spieltag