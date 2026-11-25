Am heutigen Mittwoch (25. November) richtet sich der Blick in der Champions League auf den fünften Spieltag der Ligaphase. Für den FC Bayern steht dabei eine Auswärtsaufgabe in Frankreich an: Die Münchner gastieren beim OSC Lille. Im Stade Pierre-Mauroy rollt ab 21 Uhr der Ball. Doch welcher Anbieter überträgt das Aufeinandertreffen live im Fernsehen und im Stream?
GOAL fasst alle wichtigen Infos zur Übertragung zusammen.
Läuft OSC Lille vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
Am Mittwochabend liegt die gesamte Champions-League-Übertragung in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst bietet diesmal das komplette Programm mit allen neun Partien an. Dazu gehört selbstverständlich auch das Spiel des FC Bayern in Lille. Los geht es bereits um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Freddy Harder übernimmt die Moderation, Max Siebald kommentiert das Spiel und Nils Petersen steht als Experte zur Verfügung.
Für die Zuschauer stehen zwei Übertragungsoptionen bereit: Neben dem Einzelspiel können Fans die Begegnung auch im Rahmen der großen Mittwochskonferenz verfolgen, die sämtliche Partien des Abends abdeckt. Voraussetzung für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement von DAZN Unlimited.
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Begegnung
OSC Lille vs. FC Bayern München
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
5 (Ligaphase)
Datum
25. November 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Stade Pierre Mauroy, Lille
Livestream
DAZN
Läuft OSC Lille vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Tabelle vor dem 5. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Paris Saint-Germain
4
4
0
0
20:5
15
12
2
Real Madrid
4
4
0
0
13:7
6
12
3
Arsenal FC
4
3
1
0
8:3
5
10
4
Como 1907
4
3
0
1
19:6
13
9
5
FC Barcelona
4
3
0
1
14:6
8
9
6
Aston Villa FC
4
3
0
1
12:6
6
9
7
Manchester City
4
3
0
1
12:7
5
9
8
Liverpool FC
4
3
0
1
14:10
4
9
9
FC Brügge
4
3
0
1
11:7
4
9
10
Sporting CP
4
3
0
1
8:4
4
9
11
Real Betis
4
3
0
1
8:6
2
9
12
Borussia Dortmund
4
3
0
1
7:5
2
9
13
FC Bayern München
4
2
2
0
12:5
7
8
14
VfB Stuttgart
4
2
1
1
7:4
3
7
15
Inter Mailand
4
2
0
2
8:6
2
6
16
LASK
4
2
0
2
10:9
1
6
17
Manchester United
4
2
0
2
8:8
0
6
18
Galatasaray
4
2
0
2
8:9
-1
6
19
Fenerbahce Istanbul
4
1
2
1
6:11
-5
5
20
AS Rom
4
1
1
2
10:8
2
4
21
Schachtar Donezk
4
1
1
2
4:4
0
4
22
Viking FK
4
1
1
2
9:10
-1
4
23
Atlético Madrid
4
1
1
2
4:5
-1
4
24
PSV Eindhoven
4
1
1
2
3:4
-1
4
25
FK Bodø/Glimt
4
1
1
2
4:9
-5
4
26
FC Porto
4
1
0
3
6:7
-1
3
27
SSC Neapel
4
1
0
3
6:11
-5
3
28
Villarreal CF
4
1
0
3
8:14
-6
3
29
AEK Athen
4
1
0
3
5:11
-6
3
29
RB Leipzig
4
1
0
3
5:11
-6
3
31
Sabah FK
4
1
0
3
4:10
-6
3
32
Feyenoord Rotterdam
4
1
0
3
4:11
-7
3
33
RC Lens
4
1
0
3
4:16
-12
3
34
Slavia Prag
4
0
1
3
5:9
-4
1
35
OSC Lille
4
0
1
3
4:10
-6
1
36
Slovan Bratislava
4
0
0
4
1:17
-16
0