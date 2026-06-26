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Läuft Norwegen vs. Frankreich heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel bei der WM 2026

Norwegen - Frankreich
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Es ist wohl eines der spannendsten Duelle der WM-Gruppenphase: Am heutigen Freitag treffen in Gruppe I Norwegen und Frankreich aufeinander. Dabei geht es nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um die Frage, wer möglicherweise im Achtelfinale auf Deutschland wartet. Hier erfahrt Ihr, welcher Sender die Partie im Free-TV und im Livestream überträgt.

Am heutigen Freitag (26. Juni) steigt bei der WM das mit Spannung erwartete Duell zwischen Norwegen und Frankreich. Dabei treffen unter anderem die Superstars Erling Haaland und Kylian Mbappe aufeinander. Austragungsort ist das Gillette Stadium in Foxborough nahe Boston (USA).

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Besonders brisant: Der Sieger der Partie sichert sich den Gruppensieg und könnte im Achtelfinale auf Deutschland treffen.

GOAL verrät, wer sich um die Übertragung der Partie Norwegen vs. Frankreich kümmert.

Läuft Norwegen vs. Frankreich heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel bei der WM 2026


Die Partie zwischen Norwegen und Frankreich könnt Ihr wie gewohnt live bei MagentaTV verfolgen. Der Telekom-Sender überträgt alle WM-Spiele live und zeigt somit auch dieses Top-Duell. Kommentator der Begegnung ist Wolff Fuss.

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Zusätzlich bietet MagentaTV eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Senegal und Ägypten an. Durch die Konferenz führt Alex Küpper.

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Auch im Free-TV wird die Partie übertragen: Das ZDF zeigt das Spiel ebenfalls live. Den kostenlosen Livestream könnt Ihr über sportstudio.de sowie die ZDF-Mediathek abrufen. Oliver Schmidt begleitet die Begegnung als Kommentator.

Läuft Norwegen vs. Frankreich heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel bei der WM 2026 - wichtigste Infos

Begegnung

Norwegen vs. Frankreich

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

3 (Gruppenphase)

Datum

26. Juni 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Gilette Stadium, Foxborough (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, sportstudio.de / ZDF-Mediathek


Läuft Norwegen vs. Frankreich heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel bei der WM 2026 - Tabelle der Gruppe I

Platz

Mannschaft

Spiele

Tordifferenz

Punkte

1

Frankreich

2

6:1 (+5)

6

2

Norwegen

2

7:3 (+4)

6

3

Senegal

2

3:6 (-3)

0

4

Irak

2

1:7 (-6)

0


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