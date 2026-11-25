Der fünfte Spieltag der Champions-League-Ligaphase hält am Mittwoch (25. November) neun Begegnungen bereit. Eines der Highlights ist das Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und dem VfB Stuttgart. Gespielt wird im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand, wo um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.

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Doch auf welchem Sender läuft das Duell live? GOAL klärt auf, ob Amazon Prime Video oder DAZN die Partie überträgt.

Läuft Inter Mailand vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Wer das Duell zwischen Inter Mailand und dem VfB Stuttgart live verfolgen möchte, wird bei Amazon Prime Video nicht fündig. Stattdessen ist ein Zugang zu DAZN erforderlich. Der Streamingdienst überträgt am Mittwoch sämtliche Champions-League-Partien. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Daniel Herzog führt durch die Sendung, Mario Rieker kommentiert die Begegnung und Michael Ballack steht als Experte zur Verfügung.

Neben der Einzelübertragung bietet DAZN auch eine Konferenz an, in der alle neun Partien des Spieltags zusammengefasst werden. Voraussetzung für den Zugriff auf das Angebot ist ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

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Begegnung Inter Mailand vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Champions League Spieltag 5 (Ligaphase) Datum 25. November 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Giuseppe Meazza, Mailand Livestream DAZN

Läuft Inter Mailand vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Tabelle vor dem 5. Spieltag