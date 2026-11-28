Vor dem großen Kräftemessen mit dem FC Bayern München ist die Stimmungslage beim Hamburger SV zwiegespalten. Zwar spielen die Rothosen insgesamt eine ordentliche Bundesliga-Saison, doch das schmerzhafte 0:4 im Nordderby bei Werder Bremen am vergangenen Wochenende hat Spuren hinterlassen.

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Auch beim deutschen Rekordmeister herrscht derzeit alles andere als Ruhe: Neben den öffentlichen Diskussionen rund um Jamal Musiala plagen die Münchner massive Verletzungssorgen in der Offensive – und am vergangenen Freitag kam die Mannschaft gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Der Anpfiff zum Duell zwischen dem Hamburger SV und Bayern München erfolgt heute um 15.30 Uhr. Alle Infos, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, liefert Euch GOAL.

Läuft HSV (Hamburg) vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Für das Duell zwischen dem HSV und dem FC Bayern stehen Euch heute gleich zwei verschiedene Übertragungsoptionen zur Verfügung.

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Wenn Ihr die Begegnung über die kompletten 90 Minuten im Einzelspiel sehen wollt, führt kein Weg am Pay-TV-Anbieter Sky vorbei – dort läuft die Partie auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga. Im Livestream könnt Ihr das Spiel zudem über WOW oder als Sky-Bestandskunde via Sky Go abrufen.

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Wer hingegen die Samstags-Konferenz verfolgen möchte, schaltet bei DAZN ein, wo alle wichtigen Szenen und Highlights aus dem Volksparkstadion gezeigt werden.

Übertragungsart Anbieter / Sender Format Voraussetzung Pay-TV Sky (Sky Sport Bundesliga) Einzelspiel (volle 90 Minuten) Kostenpflichtiges Sky-Abonnement Livestream WOW Einzelspiel (volle 90 Minuten) Kostenpflichtiges WOW-Abonnement Livestream Sky Go Einzelspiel (volle 90 Minuten) Im Sky-Abo für Bestandskunden enthalten Livestream / TV DAZN Bundesliga-Konferenz (Highlights) Kostenpflichtiges DAZN-Abonnement

Läuft HSV (Hamburg) vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Mit NordVPN auf der ganzen Welt Bundesliga streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

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Läuft HSV (Hamburg) vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen auf Sky und DAZN

Bei Sky übernimmt Florian Schmidt-Sommerfeld heute den Live-Kommentar für das Einzelspiel zwischen dem HSV und dem FC Bayern München. Durch das Nachmittagsprogramm der Bundesliga führt Moderatorin Britta Hofmann, die dabei von den Sky-Experten Didi Hamann und Erik Meijer sowie Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich unterstützt wird. Den Vorlauf startet der Pay-TV-Sender um 14 Uhr, ehe ab 15.15 Uhr live aus dem Volksparkstadion zum Einzelspiel geschaltet wird.

Auch bei DAZN fällt der Startschuss für die Vorberichte heute bereits um 14 Uhr. Dort führt Daniel Herzog gemeinsam mit Experte Tobias Schweinsteiger durch die Sendung, während Nico Seepe in den Konferenz-Schalten aus Hamburg am Mikrofon zu hören ist.

Sender / Format Übertragungsstart Moderation Experten Kommentator Sky (Einzelspiel) 14:00 Uhr (Vorberichte) / 15:15 Uhr (Einzelspiel) Britta Hofmann Didi Hamann, Erik Meijer & Patrick Ittrich (Schiedsrichter-Experte) Florian Schmidt-Sommerfeld DAZN (Konferenz) 14:00 Uhr (Vorberichte) Daniel Herzog Tobias Schweinsteiger Nico Seepe (Schalten aus Hamburg)

Läuft HSV (Hamburg) vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Der Hamburger SV und FC Bayern im Direktvergleich