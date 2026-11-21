Am heutigen Samstag (21. November) gastiert Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach. Der Anpfiff im Borussia-Park, der Heimspielstätte der Fohlen, erfolgt um 15.30 Uhr.
Doch läuft das Gastspiel des BVB heute live im TV und Livestream? Und gibt es eine Übertragung im Free-TV? Im Folgenden erfahrt Ihr mehr.
Läuft Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?
Eine Übertragung von Gladbach gegen Dortmund im Free-TV ist nicht vorgesehen. Wer die Partie live verfolgen möchte, ist daher auf ein kostenpflichtiges Angebot angewiesen.
Die kompletten 90 Minuten gibt es bei Sky. Auf Sky Sport Bundesliga wird das Einzelspiel ab 15.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, live übertragen. Hansi Küpper begleitet die Begegnung als Kommentator.
Auch online könnt Ihr das Spiel verfolgen. Der Livestream steht über SkyGo sowie den Streamingdienst WOW zur Verfügung.
Alternativ zeigt DAZN die Begegnung in der Bundesliga-Konferenz, sodass Ihr dort die wichtigsten Szenen des Borussen-Duells mitbekommt. Darüber hinaus überträgt DAZN auch die Sonntagsspiele der Bundesliga.
Mit NordVPN überall auf der Welt streamen
Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
Läuft Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Infos
Gladbach vs. BVB
Wettbewerb
Bundesliga, 10. Spieltag
Datum
Samstag. 21. November 2026
Uhrzeit
15.30 Uhr
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Konferenz
DAZN
Kommentator
Hansi Küpper
Spielort
Borussia-Park, Gladbach
Wo läuft Gladbach vs. BVB heute live? Auf diesem Sender wird Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream gezeigt / übertragen - der 10. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht
Anstoß
Spiel
Übertragung im TV und Livestream
Freitag, 20. November, 20.30 Uhr
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Sky, SkyGo, WOW
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Union Berlin vs. RB Leipzig
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
SV Elversberg vs. SC Freiburg
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 18.30 Uhr
FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart
Sky, SkyGo, WOW
Sonntag, 22. November, 15.30 Uhr
FC Augsburg vs. Mainz 05
DAZN
Sonntag, 22. November, 17.30 Uhr
Werder Bremen vs. Hamburger SV
DAZN