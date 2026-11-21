Am heutigen Samstag (21. November) gastiert Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach. Der Anpfiff im Borussia-Park, der Heimspielstätte der Fohlen, erfolgt um 15.30 Uhr.

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Doch läuft das Gastspiel des BVB heute live im TV und Livestream? Und gibt es eine Übertragung im Free-TV? Im Folgenden erfahrt Ihr mehr.

Läuft Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Eine Übertragung von Gladbach gegen Dortmund im Free-TV ist nicht vorgesehen. Wer die Partie live verfolgen möchte, ist daher auf ein kostenpflichtiges Angebot angewiesen.

Die kompletten 90 Minuten gibt es bei Sky. Auf Sky Sport Bundesliga wird das Einzelspiel ab 15.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, live übertragen. Hansi Küpper begleitet die Begegnung als Kommentator.

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Auch online könnt Ihr das Spiel verfolgen. Der Livestream steht über SkyGo sowie den Streamingdienst WOW zur Verfügung.

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Alternativ zeigt DAZN die Begegnung in der Bundesliga-Konferenz, sodass Ihr dort die wichtigsten Szenen des Borussen-Duells mitbekommt. Darüber hinaus überträgt DAZN auch die Sonntagsspiele der Bundesliga.

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Läuft Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Infos

Gladbach vs. BVB Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Datum Samstag. 21. November 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Konferenz DAZN Kommentator Hansi Küpper Spielort Borussia-Park, Gladbach

Wo läuft Gladbach vs. BVB heute live? Auf diesem Sender wird Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream gezeigt / übertragen - der 10. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht