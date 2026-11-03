Der VfB Stuttgart will seine Serie ohne Niederlage in der Champions League auch in Istanbul fortsetzen. Dafür müssen sich die Schwaben am heutigen Dienstag, dem 3. November, im stimmungsvollen RAMS Park gegen Galatasaray behaupten. Anpfiff der Begegnung ist um 18.45 Uhr.
Doch wer zeigt bzw. überträgt Ihr VfB Stuttgart gegen Gala heute live im TV und Livestream? Im Folgenden bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung.
Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
Nachdem Amazon Prime die Begegnung gegen Atletico Madrid übertragen hatte, ist beim heutigen Champions-League-Auftritt des VfB Stuttgart wieder DAZN an der Reihe.
Der Streamingdienst zeigt sämtliche Spiele der Königsklasse live, mit Ausnahme der ausgewählten Top-Partie am Dienstag, und bietet zusätzlich eine Konferenz mit allen zeitgleich stattfindenden Begegnungen an. Amazon Prime überträgt unterdessen das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München.
Die Übertragung von Galatasaray Istanbul gegen den VfB Stuttgart beginnt bei DAZN bereits um 18.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Dann erhaltet Ihr die ersten Informationen zum Aufeinandertreffen der beiden Teams. Durch den Champions-League-Abend führt Euch folgendes Team:
- Moderatorin: Christina Rann
- Kommentator: Lukas Schönmüller
- Experte: Sebastian Kneißl
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Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die wichtigsten Infos
Begegnung
Galatasaray Istanbul vs. VfB Stuttgart
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
4 (Ligaphase)
Datum
3. November 2026
Uhrzeit
18.45 Uhr
Ort
RAMS Park (Istanbul)
Livestream
DAZN
Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die CL-Spiele am Dienstag
Anstoßzeit
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Übertragung in Deutschland
18:45 Uhr
Galatasaray Istanbul
VfB Stuttgart
DAZN
18:45 Uhr
Schachtar Donezk
Sporting Lissabon
DAZN
21:00 Uhr
Atletico Madrid
FC Bayern München
Amazon Prime Video
21:00 Uhr
FC Barcelona
Aston Villa
DAZN
21:00 Uhr
Feyenoord Rotterdam
Inter Mailand
DAZN
21:00 Uhr
FK Bodö/Glimt
LOSC Lille
DAZN
21:00 Uhr
LASK
SK Slovan Bratislava
DAZN
21:00 Uhr
Manchester United
AS Rom
DAZN
21:00 Uhr
FC Villarreal
Paris Saint-Germain
DAZN