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Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

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Galatasaray - VfB Stuttgart
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Für den VfB Stuttgart steht am heutigen Dienstag die nächste Herausforderung in der Champions League an: Die Schwaben sind auswärts bei Galatasaray Istanbul gefordert. Doch wo wird das Duell live im TV und Livestream übertragen? Wir verraten Euch, ob die Partie bei DAZN oder Amazon Prime zu sehen ist.

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Der VfB Stuttgart will seine Serie ohne Niederlage in der Champions League auch in Istanbul fortsetzen. Dafür müssen sich die Schwaben am heutigen Dienstag, dem 3. November, im stimmungsvollen RAMS Park gegen Galatasaray behaupten. Anpfiff der Begegnung ist um 18.45 Uhr.

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Doch wer zeigt bzw. überträgt Ihr VfB Stuttgart gegen Gala heute live im TV und Livestream? Im Folgenden bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung.

Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Nachdem Amazon Prime die Begegnung gegen Atletico Madrid übertragen hatte, ist beim heutigen Champions-League-Auftritt des VfB Stuttgart wieder DAZN an der Reihe.

Der Streamingdienst zeigt sämtliche Spiele der Königsklasse live, mit Ausnahme der ausgewählten Top-Partie am Dienstag, und bietet zusätzlich eine Konferenz mit allen zeitgleich stattfindenden Begegnungen an. Amazon Prime überträgt unterdessen das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München.

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Die Übertragung von Galatasaray Istanbul gegen den VfB Stuttgart beginnt bei DAZN bereits um 18.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Dann erhaltet Ihr die ersten Informationen zum Aufeinandertreffen der beiden Teams. Durch den Champions-League-Abend führt Euch folgendes Team:

  • Moderatorin: Christina Rann
  • Kommentator: Lukas Schönmüller
  • Experte: Sebastian Kneißl
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VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die wichtigsten Infos

Begegnung

Galatasaray Istanbul vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

4 (Ligaphase)

Datum

3. November 2026

Uhrzeit

18.45 Uhr

Ort

RAMS Park (Istanbul)

Livestream

DAZN

Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die CL-Spiele am Dienstag

Anstoßzeit

Heimmannschaft

Gastmannschaft

Übertragung in Deutschland

18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul

VfB Stuttgart

DAZN

18:45 Uhr

Schachtar Donezk

Sporting Lissabon

DAZN

21:00 Uhr

Atletico Madrid

FC Bayern München

Amazon Prime Video

21:00 Uhr

FC Barcelona

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21:00 Uhr

Feyenoord Rotterdam

Inter Mailand

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FK Bodö/Glimt

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