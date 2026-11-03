Der VfB Stuttgart will seine Serie ohne Niederlage in der Champions League auch in Istanbul fortsetzen. Dafür müssen sich die Schwaben am heutigen Dienstag, dem 3. November, im stimmungsvollen RAMS Park gegen Galatasaray behaupten. Anpfiff der Begegnung ist um 18.45 Uhr.

Doch wer zeigt bzw. überträgt Ihr VfB Stuttgart gegen Gala heute live im TV und Livestream? Im Folgenden bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung.

Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Nachdem Amazon Prime die Begegnung gegen Atletico Madrid übertragen hatte, ist beim heutigen Champions-League-Auftritt des VfB Stuttgart wieder DAZN an der Reihe.

Der Streamingdienst zeigt sämtliche Spiele der Königsklasse live, mit Ausnahme der ausgewählten Top-Partie am Dienstag, und bietet zusätzlich eine Konferenz mit allen zeitgleich stattfindenden Begegnungen an. Amazon Prime überträgt unterdessen das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München.

Nächste Spiele GAL Champions League 12:45 VFB Ansehen

Die Übertragung von Galatasaray Istanbul gegen den VfB Stuttgart beginnt bei DAZN bereits um 18.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Dann erhaltet Ihr die ersten Informationen zum Aufeinandertreffen der beiden Teams. Durch den Champions-League-Abend führt Euch folgendes Team:

Moderatorin: Christina Rann

Christina Rann Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

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Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die wichtigsten Infos

Begegnung Galatasaray Istanbul vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Champions League Spieltag 4 (Ligaphase) Datum 3. November 2026 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort RAMS Park (Istanbul) Livestream DAZN

Läuft Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die CL-Spiele am Dienstag