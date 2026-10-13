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Läuft Gala vs. Barca heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime für Galatasaray gegen FC Barcelona?

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Galatasaray Istanbul trifft in der Champions League auf den FC Barcelona. Doch wird die Partie kostenlos im Free-TV übertragen oder ist das Duell nur bei DAZN oder Amazon Prime Video zu sehen? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Die Königsklasse sorgt auch an diesem Dienstag (13. Oktober) wieder für packende Fußballabende. Am 2. Spieltag der Ligaphase stehen insgesamt neun Begegnungen an. Unter anderem im Fokus steht das Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona. Die Partie wird um 21 Uhr im Istanbuler Rams Park angepfiffen.

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DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt.

Doch wo wird das Duell live im TV und Stream übertragen - kostenlos im Free-TV, bei DAZN oder Amazon Prime Video? Im folgenden Absatz erfahrt Ihr es.

Läuft Gala vs. Barca heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime für Galatasaray gegen FC Barcelona?

Für die Live-Übertragungen der Champions League teilen sich heute DAZN und Amazon Prime Video die Spiele untereinander auf. Amazon Prime Video überträgt das Duell zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München exklusiv, während die acht weiteren Begegnungen bei DAZN laufen. Darunter fällt auch das Kräftemessen zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona, das DAZN in voller Länge zeigt. Um die Partie als Einzelübertragung live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

Wer nur die entscheidenden Momente des Spiels sehen möchte, kann alternativ die Konferenz bei DAZN einschalten. Diese ist heute anders als üblich völlig kostenlos und ohne Abo zugänglich. Dafür müsst Ihr Euch lediglich registrieren.

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Läuft Gala vs. Barca heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime für Galatasaray gegen FC Barcelona? Wichtigste Infos


Begegnung

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

2 (Ligaphase)

Datum

13. Oktober 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Rams Park, Istanbul

Übertragung

DAZN (Einzelspiel + Konferenz)

Läuft Gala vs. Barca heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime für Galatasaray gegen FC Barcelona? Die Partien am 13. Oktober


Anpfiff

Begegnung

Übertragung Einzelspiel

Übertragung Konferenz

18.45 Uhr

RC Lens vs. Sporting Lissabon

DAZN

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18.45 Uhr

Sabah FK vs. Slavia Prag

DAZN

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21 Uhr

FC Arsenal vs. OSC Lille

DAZN

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21 Uhr

Atletico Madrid vs. Manchester United

DAZN

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21 Uhr

Inter Mailand vs. Club Brügge

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21 Uhr

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona

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21 Uhr

RB Leipzig vs. PSV Eindhoven

DAZN

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21 Uhr

Viking Stavanger vs. FC Bayern München

Amazon Prime

-

21 Uhr

FC Villarreal vs. SSC Neapel

DAZN

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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