Die Königsklasse sorgt auch an diesem Dienstag (13. Oktober) wieder für packende Fußballabende. Am 2. Spieltag der Ligaphase stehen insgesamt neun Begegnungen an. Unter anderem im Fokus steht das Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona. Die Partie wird um 21 Uhr im Istanbuler Rams Park angepfiffen.
DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt.
Doch wo wird das Duell live im TV und Stream übertragen - kostenlos im Free-TV, bei DAZN oder Amazon Prime Video? Im folgenden Absatz erfahrt Ihr es.
Läuft Gala vs. Barca heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime für Galatasaray gegen FC Barcelona?
Für die Live-Übertragungen der Champions League teilen sich heute DAZN und Amazon Prime Video die Spiele untereinander auf. Amazon Prime Video überträgt das Duell zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München exklusiv, während die acht weiteren Begegnungen bei DAZN laufen. Darunter fällt auch das Kräftemessen zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona, das DAZN in voller Länge zeigt. Um die Partie als Einzelübertragung live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement.
Wer nur die entscheidenden Momente des Spiels sehen möchte, kann alternativ die Konferenz bei DAZN einschalten. Diese ist heute anders als üblich völlig kostenlos und ohne Abo zugänglich. Dafür müsst Ihr Euch lediglich registrieren.
Läuft Gala vs. Barca heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime für Galatasaray gegen FC Barcelona? Wichtigste Infos
Begegnung
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
2 (Ligaphase)
Datum
13. Oktober 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Rams Park, Istanbul
Übertragung
DAZN (Einzelspiel + Konferenz)
Läuft Gala vs. Barca heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime für Galatasaray gegen FC Barcelona? Die Partien am 13. Oktober
Anpfiff
Begegnung
Übertragung Einzelspiel
Übertragung Konferenz
18.45 Uhr
RC Lens vs. Sporting Lissabon
DAZN
DAZN
18.45 Uhr
Sabah FK vs. Slavia Prag
DAZN
DAZN
21 Uhr
FC Arsenal vs. OSC Lille
DAZN
DAZN
21 Uhr
Atletico Madrid vs. Manchester United
DAZN
DAZN
21 Uhr
Inter Mailand vs. Club Brügge
DAZN
DAZN
21 Uhr
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona
DAZN
DAZN
21 Uhr
RB Leipzig vs. PSV Eindhoven
DAZN
DAZN
21 Uhr
Viking Stavanger vs. FC Bayern München
Amazon Prime
-
21 Uhr
FC Villarreal vs. SSC Neapel
DAZN
DAZN