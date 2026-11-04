Der 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase hält am Mittwoch, den 4. November, neun weitere Begegnungen bereit. Im Fokus steht unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen Fenerbahce Istanbul und dem FC Liverpool. Im Istanbuler Ülker-Stadion rollt ab 18.45 Uhr der Ball.
Doch auf welchem Sender wird das Duell live übertragen? Können Fußballfans bei Amazon Prime einschalten, ist das Spiel im Free-TV zu sehen oder ist DAZN zuständig? GOAL klärt auf.
Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
Anders als am Dienstag, als sich Amazon Prime und DAZN die Übertragungsrechte teilten, liegt das komplette Programm am Mittwoch in einer Hand: Alle neun Champions-League-Partien werden live und exklusiv bei DAZN gezeigt.
Damit ist der Streaminganbieter auch die richtige Adresse für das Aufeinandertreffen zwischen Fenerbahce Istanbul und dem FC Liverpool. Bereits ab 18.15 Uhr stimmt DAZN mit der Vorberichterstattung auf die Begegnung ein. Wer nicht nur ein Einzelspiel verfolgen möchte, kann alternativ die Konferenz mit sämtlichen Partien des Abends einschalten. Voraussetzung ist ein aktives DAZN-Unlimited-Abonnement.
Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos
Begegnung
Fenerbahce vs. FC Liverpool
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
4 (Ligaphase)
Datum
4. November 2026
Uhrzeit
18.45 Uhr
Ort
Ülker (Istanbul)
Livestream
DAZN
Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Partien am 4. November
Anpfiff
Begegnung
Übertragung
18.45 Uhr
AEK Athen vs. Real Madrid
DAZN
18.45 Uhr
Fenerbahce vs. FC Liverpool
DAZN
21.00 Uhr
BVB vs. Real Betis
DAZN
21.00 Uhr
FC Porto vs. SSC Neapel
DAZN
21.00 Uhr
PSV Eindhoven vs. Club Brügge
DAZN
21.00 Uhr
RB Leipzig vs. Manchester City
DAZN
21.00 Uhr
RC Lens vs. Como 1907
DAZN
21.00 Uhr
Slavia Prag vs. Arsenal
DAZN
21.00 Uhr
Stavanger vs. Sabah FK
DAZN