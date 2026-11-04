Der 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase hält am Mittwoch, den 4. November, neun weitere Begegnungen bereit. Im Fokus steht unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen Fenerbahce Istanbul und dem FC Liverpool. Im Istanbuler Ülker-Stadion rollt ab 18.45 Uhr der Ball.

Doch auf welchem Sender wird das Duell live übertragen? Können Fußballfans bei Amazon Prime einschalten, ist das Spiel im Free-TV zu sehen oder ist DAZN zuständig? GOAL klärt auf.

Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Anders als am Dienstag, als sich Amazon Prime und DAZN die Übertragungsrechte teilten, liegt das komplette Programm am Mittwoch in einer Hand: Alle neun Champions-League-Partien werden live und exklusiv bei DAZN gezeigt.

Damit ist der Streaminganbieter auch die richtige Adresse für das Aufeinandertreffen zwischen Fenerbahce Istanbul und dem FC Liverpool. Bereits ab 18.15 Uhr stimmt DAZN mit der Vorberichterstattung auf die Begegnung ein. Wer nicht nur ein Einzelspiel verfolgen möchte, kann alternativ die Konferenz mit sämtlichen Partien des Abends einschalten. Voraussetzung ist ein aktives DAZN-Unlimited-Abonnement.

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Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

Begegnung Fenerbahce vs. FC Liverpool Wettbewerb Champions League Spieltag 4 (Ligaphase) Datum 4. November 2026 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Ülker (Istanbul) Livestream DAZN

Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Partien am 4. November