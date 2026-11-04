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GOAL
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Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

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Fenerbahçe - Liverpool
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Liverpool

Für den FC Liverpool steht heue in der Champions League das Duell mit Fenerbahce Istanbul auf dem Programm. Doch wo wird die Partie live übertragen? GOAL hat die Antwort.

Der 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase hält am Mittwoch, den 4. November, neun weitere Begegnungen bereit. Im Fokus steht unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen Fenerbahce Istanbul und dem FC Liverpool. Im Istanbuler Ülker-Stadion rollt ab 18.45 Uhr der Ball.

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Doch auf welchem Sender wird das Duell live übertragen? Können Fußballfans bei Amazon Prime einschalten, ist das Spiel im Free-TV zu sehen oder ist DAZN zuständig? GOAL klärt auf.

Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Anders als am Dienstag, als sich Amazon Prime und DAZN die Übertragungsrechte teilten, liegt das komplette Programm am Mittwoch in einer Hand: Alle neun Champions-League-Partien werden live und exklusiv bei DAZN gezeigt.

Damit ist der Streaminganbieter auch die richtige Adresse für das Aufeinandertreffen zwischen Fenerbahce Istanbul und dem FC Liverpool. Bereits ab 18.15 Uhr stimmt DAZN mit der Vorberichterstattung auf die Begegnung ein. Wer nicht nur ein Einzelspiel verfolgen möchte, kann alternativ die Konferenz mit sämtlichen Partien des Abends einschalten. Voraussetzung ist ein aktives DAZN-Unlimited-Abonnement.

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Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

Begegnung

Fenerbahce vs. FC Liverpool

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

4 (Ligaphase)

Datum

4. November 2026

Uhrzeit

18.45 Uhr

Ort

Ülker (Istanbul)

Livestream

DAZN

Läuft Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Partien am 4. November

Anpfiff

Begegnung

Übertragung

18.45 Uhr

AEK Athen vs. Real Madrid

DAZN

18.45 Uhr

Fenerbahce vs. FC Liverpool

DAZN

21.00 Uhr

BVB vs. Real Betis

DAZN

21.00 Uhr

FC Porto vs. SSC Neapel

DAZN

21.00 Uhr

PSV Eindhoven vs. Club Brügge

DAZN

21.00 Uhr

RB Leipzig vs. Manchester City

DAZN

21.00 Uhr

RC Lens vs. Como 1907

DAZN

21.00 Uhr

Slavia Prag vs. Arsenal

DAZN

21.00 Uhr

Stavanger vs. Sabah FK

DAZN

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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