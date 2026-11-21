Am heutigen Samstag (21. November) steigt um 18.30 Uhr das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart. Die Partie wird in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ausgetragen, wo die Königsblauen die Schwaben empfangen.
Doch läuft das Duell der beiden Traditionsklubs bei Sky oder DAZN? Und gibt es eine Übertragung im Free-TV? Im Folgenden erfahrt Ihr mehr.
Läuft FC Schalke 04 (S04) vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?
Eine Ausstrahlung im Free-TV ist auch nicht vorgesehen. Wer das Duell zwischen Schalke 04 und dem VfB Stuttgart live verfolgen möchte, kommt ausschließlich bei Sky auf seine Kosten.
Für den Empfang des Bezahlsenders ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das gilt ebenso für die Livestream-Angebote über WOW und SkyGo.
Die Übertragung auf Kanal Sky Sport Bundesliga kommt direkt aus Gelsenkirchen. Folgendes Team begleitet Euch durch den Fußballabend:
- Kommentator: Wolff Fuss
- Moderatorin: Laura Wontorra
- Experten: Lothar Matthäus (auch Co-Kommentator) und Julia Simic
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Läuft FC Schalke 04 (S04) vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Infos
FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart
Wettbewerb
Bundesliga, 10. Spieltag
Datum
Samstag. 21. November 2026
Uhrzeit
18.30 Uhr
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Kommentator
Wolff Fuss
Spielort
Veltins-Arena, Gelsenkirchen
Läuft FC Schalke 04 (S04) vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Der 10. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht
Anstoß
Spiel
Übertragung im TV und Livestream
Freitag, 20. November, 20.30 Uhr
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Sky, SkyGo, WOW
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Union Berlin vs. RB Leipzig
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
SV Elversberg vs. SC Freiburg
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 18.30 Uhr
FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart
Sky, SkyGo, WOW
Sonntag, 22. November, 15.30 Uhr
FC Augsburg vs. Mainz 05
DAZN
Sonntag, 22. November, 17.30 Uhr
Werder Bremen vs. Hamburger SV
DAZN