Am heutigen Samstag (21. November) steigt um 18.30 Uhr das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart. Die Partie wird in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ausgetragen, wo die Königsblauen die Schwaben empfangen.

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Doch läuft das Duell der beiden Traditionsklubs bei Sky oder DAZN? Und gibt es eine Übertragung im Free-TV? Im Folgenden erfahrt Ihr mehr.

Läuft FC Schalke 04 (S04) vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Eine Ausstrahlung im Free-TV ist auch nicht vorgesehen. Wer das Duell zwischen Schalke 04 und dem VfB Stuttgart live verfolgen möchte, kommt ausschließlich bei Sky auf seine Kosten.

Für den Empfang des Bezahlsenders ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das gilt ebenso für die Livestream-Angebote über WOW und SkyGo.

Nächste Spiele S04 Bundesliga 12:30 VFB Ansehen

Die Übertragung auf Kanal Sky Sport Bundesliga kommt direkt aus Gelsenkirchen. Folgendes Team begleitet Euch durch den Fußballabend:

Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Experten: Lothar Matthäus (auch Co-Kommentator) und Julia Simic

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Läuft FC Schalke 04 (S04) vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Infos

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Datum Samstag. 21. November 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Kommentator Wolff Fuss Spielort Veltins-Arena, Gelsenkirchen

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Läuft FC Schalke 04 (S04) vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Der 10. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht