Ein Kracher wartet am Mittwochabend in der Champions League: Der FC Bayern München bekommt es am 3. Spieltag der Ligaphase vor heimischer Kulisse mit dem FC Arsenal zu tun. In der Allianz Arena rollt ab 21 Uhr der Ball. Das letzte Aufeinandertreffen in der Königsklasse liegt noch nicht lange zurück - im vergangenen Jahr behielten die Londoner mit einem 3:1 die Oberhand.

Doch welcher Sender überträgt das Spektakel live? Läuft die Partie bei Amazon Prime Video oder DAZN? GOAL verrät es Euch.

Läuft FC Bayern vs. Arsenal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Eine Free-TV-Übertragung wird nicht geboten. Für die Liveübertragung des Duells zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal ist DAZN zuständig. Der Streaminganbieter zeigt die Begegnung sowohl in voller Länge als auch im Rahmen einer Konferenz mit den weiteren Spielen des Abends. Um die Champions League live verfolgen zu können, ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich.

Preislich stehen dabei zwei Modelle zur Auswahl: Wer sich für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten entscheidet, zahlt aktuell 24,99 Euro monatlich. Beim flexibel kündbaren Monatsabo werden hingegen regulär 44,99 Euro pro Monat fällig. Über die gesamte zweijährige Laufzeit beträgt der Preisvorteil der längeren Vertragsvariante insgesamt 480 Euro. Darüber hinaus beinhaltet das Paket neben der Königsklasse auch ausgewählte Partien der Bundesliga.

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Läuft FC Bayern vs. Arsenal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

Begegnung FC Bayern München vs. FC Arsenal Wettbewerb Champions League Spieltag 3 (Ligaphase) Datum 21. Oktober 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung DAZN Liveticker SPOX

Läuft FC Bayern vs. Arsenal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Spiele am 21. Oktober