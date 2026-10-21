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Läuft FC Bayern vs. Arsenal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal

Der FC Bayern München trifft heute in der Champions League auf den FC Arsenal. Doch wo wird das Topspiel live übertragen - im Free-TV, bei Amazon Prime Video oder DAZN? GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Ein Kracher wartet am Mittwochabend in der Champions League: Der FC Bayern München bekommt es am 3. Spieltag der Ligaphase vor heimischer Kulisse mit dem FC Arsenal zu tun. In der Allianz Arena rollt ab 21 Uhr der Ball. Das letzte Aufeinandertreffen in der Königsklasse liegt noch nicht lange zurück - im vergangenen Jahr behielten die Londoner mit einem 3:1 die Oberhand.

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Doch welcher Sender überträgt das Spektakel live? Läuft die Partie bei Amazon Prime Video oder DAZN? GOAL verrät es Euch.

Läuft FC Bayern vs. Arsenal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Eine Free-TV-Übertragung wird nicht geboten. Für die Liveübertragung des Duells zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal ist DAZN zuständig. Der Streaminganbieter zeigt die Begegnung sowohl in voller Länge als auch im Rahmen einer Konferenz mit den weiteren Spielen des Abends. Um die Champions League live verfolgen zu können, ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich.

Preislich stehen dabei zwei Modelle zur Auswahl: Wer sich für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten entscheidet, zahlt aktuell 24,99 Euro monatlich. Beim flexibel kündbaren Monatsabo werden hingegen regulär 44,99 Euro pro Monat fällig. Über die gesamte zweijährige Laufzeit beträgt der Preisvorteil der längeren Vertragsvariante insgesamt 480 Euro. Darüber hinaus beinhaltet das Paket neben der Königsklasse auch ausgewählte Partien der Bundesliga.

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Läuft FC Bayern vs. Arsenal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

Begegnung

FC Bayern München vs. FC Arsenal

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

3 (Ligaphase)

Datum

21. Oktober 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung

DAZN

Liveticker

SPOX

Läuft FC Bayern vs. Arsenal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Spiele am 21. Oktober

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18.45 Uhr

Como 1907 vs. Manchester United

DAZN

18.45 Uhr

OSC Lille vs. Galatasaray Istanbul

DAZN

21.00 Uhr

Aston Villa vs. Viking Stavanger

DAZN

21.00 Uhr

Club Brügge vs. RC Lens

DAZN

21.00 Uhr

FC Bayern München vs. FC Arsenal

DAZN

21.00 Uhr

Inter Mailand vs. Schachtar Donezk

DAZN

21.00 Uhr

Real Betis Sevilla vs. Feyenoord Rotterdam

DAZN

21.00 Uhr

Real Madrid vs. RB Leipzig

DAZN

21.00 Uhr

Sporting Lissabon vs. Linzer ASK

DAZN

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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