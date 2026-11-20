Der FC Bayern München eröffnet heute den 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Freitag (20. November) hat der deutsche Rekordmeister den 1. FC Köln in der Allianz Arena zu Gast.
Los geht es um 20.30 Uhr. Aber wo wird Bayern vs. Köln heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert im nächsten Absatz die Antwort.
Läuft FC Bayern München vs. Köln heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?
Das traditionsreiche Duell zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln wird am Freitagabend live und exklusiv bei Sky im Pay-TV übertragen. Ihr braucht also unbedingt ein Sky-Abo, um das FCB-Spiel heute live sehen zu können.
Auch die Livestreams, die bei SkyGo respektive WOW zur Verfügung stehen, sind kostenpflichtig. Eine kostenlose Übertragung von Bayern vs. Köln live im Free-TV wird es nicht geben.
Sky Sport Bundesliga ist der Kanal, den Ihr heute Abend anwählen müsst, um Bayerns Aufeinandertreffen mit Said El Mala und Co. live schauen zu können. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff, live aus München. Das Kommentatoren-Duo für das heutige Freitagabendspiel besteht aus Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld ("Schmiso").
Läuft FC Bayern München vs. Köln heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Mit NordVPN überall auf der Welt streamen
Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
Läuft FC Bayern München vs. Köln heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Wichtige Informationen zur Übertragung
Spiel
FC Bayern München vs. 1. FC Köln
Wettbewerb
Bundesliga, 10. Spieltag
Datum
Freitag, 20. November 2026
Uhrzeit
20.30 Uhr
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Vorberichte bei Sky ab
19.30 Uhr
Kommentatoren
Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld
Spielort
Allianz Arena, München
Läuft FC Bayern München vs. Köln heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Der 10. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht
Anstoß
Spiel
Übertragung im TV und Livestream
Freitag, 20. November, 20.30 Uhr
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Sky, SkyGo, WOW
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Union Berlin vs. RB Leipzig
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
SV Elversberg vs. SC Freiburg
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 18.30 Uhr
FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart
Sky, SkyGo, WOW
Sonntag, 22. November, 15.30 Uhr
FC Augsburg vs. Mainz 05
DAZN
Sonntag, 22. November, 17.30 Uhr
Werder Bremen vs. Hamburger SV
DAZN