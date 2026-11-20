Der FC Bayern München eröffnet heute den 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Freitag (20. November) hat der deutsche Rekordmeister den 1. FC Köln in der Allianz Arena zu Gast.

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Los geht es um 20.30 Uhr. Aber wo wird Bayern vs. Köln heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert im nächsten Absatz die Antwort.

Läuft FC Bayern München vs. Köln heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Das traditionsreiche Duell zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln wird am Freitagabend live und exklusiv bei Sky im Pay-TV übertragen. Ihr braucht also unbedingt ein Sky-Abo, um das FCB-Spiel heute live sehen zu können.

Auch die Livestreams, die bei SkyGo respektive WOW zur Verfügung stehen, sind kostenpflichtig. Eine kostenlose Übertragung von Bayern vs. Köln live im Free-TV wird es nicht geben.

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Sky Sport Bundesliga ist der Kanal, den Ihr heute Abend anwählen müsst, um Bayerns Aufeinandertreffen mit Said El Mala und Co. live schauen zu können. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff, live aus München. Das Kommentatoren-Duo für das heutige Freitagabendspiel besteht aus Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld ("Schmiso").

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Läuft FC Bayern München vs. Köln heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Wichtige Informationen zur Übertragung

Spiel FC Bayern München vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Datum Freitag, 20. November 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Vorberichte bei Sky ab 19.30 Uhr Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld Spielort Allianz Arena, München

Läuft FC Bayern München vs. Köln heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Der 10. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht