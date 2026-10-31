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Bundesliga
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Oliver Maywurm

Läuft FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Bundesliga
Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
Borussia Dortmund

Kann der BVB die Bayern nach längerer Zeit mal wieder ärgern oder setzt sich der FCB durch? Alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

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Mit dem frischgebackenen Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane auf dem Platz steht für den FC Bayern München am heutigen Samstag (31. Oktober) das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Programm (18.30 Uhr).

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Sky oder DAZN? Welcher Sender überträgt Bayern vs. BVB heute live? GOAL liefert hier die Auflösung.

Läuft FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Am Samstagnachmittag nimmt auch DAZN eine wichtige Rolle bei der Übertragung der Bundesliga ein, schließlich läuft die populäre Konferenz um 15.30 Uhr exklusiv bei DAZN. Doch wie sieht es am Samstagabend beim Topspiel um 18.30 Uhr aus?

Hier ist Sky die einzig richtige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender, der auch alle Einzelspiele samstags um 15.30 Uhr zeigt, überträgt die Partie am Samstagabend um 18.30 Uhr stets exklusiv. Somit ist Bayern gegen BVB heute also nur bei Sky live zu sehen.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
Nächste Spiele
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Bundesliga

31. Okt. 2026

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Das bedeutet für Euch: Wollt Ihr den Bundesliga-Gipfel zwischen dem Ersten und dem Zweiten heute Abend nicht verpassen, braucht Ihr zwingend ein Abo bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Bayern vs. BVB zusätzlich über seine Streamingangebote WOW und SkyGo im Livestream.

Habt Ihr einen kostenpflichtigen Zugang, steht einem entspannten Fußballabend nichts mehr im Weg. Die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga beginnen heute um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff (18.30 Uhr). Kommentator von FC Bayern gegen BVB bei Sky ist Wolff Fuss, die Expertise liefert Lothar Matthäus.

Läuft FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die Übersicht zu TV und Livestream

Spiel

FC Bayern vs. Borussia Dortmund

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Datum

Samstag, 31. Oktober 2026

Anstoß

18.30 Uhr

Vorberichte ab

17.30 Uhr

Kommentator

Wolff Fuss

Experte

Lothar Matthäus

Spielort

Allianz-Arena, München

Läuft FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die letzten fünf Duelle

Schaut man auf die jüngere Vergangenheit des größten Duells im deutschen Fußball, stehen die Chancen des BVB auf eine Überraschung ziemlich schlecht: So haben die Dortmunder von den letzten 17 Spielen gegen die Bayern gerade mal eines gewonnen. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum datiert von Ende März 2024, als der BVB durch Tore von Karim Adeyemi und Julian Ryerson in München 2:0 gewann.

In den fünf Duellen seitdem gab es zwischen Bayern und Dortmund zwei Unentschieden und drei Siege für den FCB. Die jüngsten drei Partien gingen allesamt knapp an die Bayern.

Datum

Wettbewerb

Spiel

Ergebnis

30. November 2024

Bundesliga

BVB vs. Bayern

1:1

12. April 2025

Bundesliga

Bayern vs. BVB

2:2

18. Oktober 2025

Bundesliga

Bayern vs. BVB

2:1

28. Februar 2026

Bundesliga

BVB vs. Bayern

2:3

22. August 2026

Supercup

BVB vs. Bayern

1:2

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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