Mit dem frischgebackenen Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane auf dem Platz steht für den FC Bayern München am heutigen Samstag (31. Oktober) das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Programm (18.30 Uhr).

Sky oder DAZN? Welcher Sender überträgt Bayern vs. BVB heute live? GOAL liefert hier die Auflösung.

Läuft FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Am Samstagnachmittag nimmt auch DAZN eine wichtige Rolle bei der Übertragung der Bundesliga ein, schließlich läuft die populäre Konferenz um 15.30 Uhr exklusiv bei DAZN. Doch wie sieht es am Samstagabend beim Topspiel um 18.30 Uhr aus?

Hier ist Sky die einzig richtige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender, der auch alle Einzelspiele samstags um 15.30 Uhr zeigt, überträgt die Partie am Samstagabend um 18.30 Uhr stets exklusiv. Somit ist Bayern gegen BVB heute also nur bei Sky live zu sehen.

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Das bedeutet für Euch: Wollt Ihr den Bundesliga-Gipfel zwischen dem Ersten und dem Zweiten heute Abend nicht verpassen, braucht Ihr zwingend ein Abo bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Bayern vs. BVB zusätzlich über seine Streamingangebote WOW und SkyGo im Livestream.

Habt Ihr einen kostenpflichtigen Zugang, steht einem entspannten Fußballabend nichts mehr im Weg. Die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga beginnen heute um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff (18.30 Uhr). Kommentator von FC Bayern gegen BVB bei Sky ist Wolff Fuss, die Expertise liefert Lothar Matthäus.

Läuft FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die Übersicht zu TV und Livestream

Spiel FC Bayern vs. Borussia Dortmund Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Datum Samstag, 31. Oktober 2026 Anstoß 18.30 Uhr Vorberichte ab 17.30 Uhr Kommentator Wolff Fuss Experte Lothar Matthäus Spielort Allianz-Arena, München

Läuft FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die letzten fünf Duelle

Schaut man auf die jüngere Vergangenheit des größten Duells im deutschen Fußball, stehen die Chancen des BVB auf eine Überraschung ziemlich schlecht: So haben die Dortmunder von den letzten 17 Spielen gegen die Bayern gerade mal eines gewonnen. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum datiert von Ende März 2024, als der BVB durch Tore von Karim Adeyemi und Julian Ryerson in München 2:0 gewann.

In den fünf Duellen seitdem gab es zwischen Bayern und Dortmund zwei Unentschieden und drei Siege für den FCB. Die jüngsten drei Partien gingen allesamt knapp an die Bayern.