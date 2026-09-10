Nun geht es auch für den FC Bayern München los. Das Team von Vincent Kompany startet am heutigen Donnerstag um 21 Uhr in die neue Champions-League-Saison. Dabei wartet auf den deutschen Rekordmeister eine durchaus machbare Aufgabe: Der FCB empfängt den FK Bodö/Glimt in der heimischen Allianz Arena.

Vorsicht ist dennoch geboten. Der norwegische Underdog hat in der vergangenen Saison bereits mehrere Topklubs in der Königsklasse geärgert. In der Ligaphase setzte sich Bodö/Glimt gegen Manchester City und Atlético Madrid durch, ehe im Playoff Inter Mailand ausgeschaltet wurde.

Vor dem Duell zwischen Bayern und Bodö/Glimt stellt sich daher noch die Frage: Wo kann man die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen, um keine Minute der 90 Minuten zu verpassen? GOAL verrät, wo das Spiel übertragen wird.

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Wer von den ersten 90 Champions-League-Minuten des FC Bayern heute nichts verpassen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt das Duell mit Bodö/Glimt live.

DAZN hält weiterhin die überwiegende Mehrheit der Übertragungsrechte an der Königsklasse. Bis auf eine Ausnahme sind dort innerhalb einer Champions-League-Woche sämtliche Partien zu sehen.

Ein Spiel läuft exklusiv bei Amazon Prime Video – dabei handelt es sich stets um eine Begegnung am Dienstag. Allein aufgrund des Spieltermins an diesem Donnerstag steht somit fest, dass DAZN das Bayern-Spiel live überträgt.

Spiel FC Bayern München - FK Bodö/Glimt Wettbewerb UEFA Champions League Runde Ligaphase, 1. Spieltag Datum 10. September 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

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Ab 21 Uhr rollt in der Allianz Arena der Ball, wenn es für den FC Bayern um die ersten Punkte in der Champions League geht. Die Vorberichterstattung bei DAZN beginnt bereits 45 Minuten zuvor um 20.15 Uhr.

Moderator Daniel Herzog meldet sich aus dem Stadion und begrüßt dort Michael Ballack als Experten an seiner Seite. Der ehemalige Nationalspieler wird die Partie anschließend auch als Co-Kommentator begleiten. Als Kommentator ist Lukas Schönmüller im Einsatz.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Bodö/Glimt bei DAZN

Spiel FC Bayern München - FK Bodö/Glimt Moderator Daniel Herzog Experte Michael Ballack Kommentator Lukas Schönmüller

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