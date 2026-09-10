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Champions League
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Läuft FC Bayern München vs. Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Bayern München - Bodö/Glimt
Bayern München
Bodö/Glimt
Champions League

Der FC Bayern München empfängt den FK Bodö/Glimt zum Auftakt in die Champions League. Doch auf welchem Sender wird der FCB in der Königsklasse heute im TV und Livestream übertragen?

Nun geht es auch für den FC Bayern München los. Das Team von Vincent Kompany startet am heutigen Donnerstag um 21 Uhr in die neue Champions-League-Saison. Dabei wartet auf den deutschen Rekordmeister eine durchaus machbare Aufgabe: Der FCB empfängt den FK Bodö/Glimt in der heimischen Allianz Arena.

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Vorsicht ist dennoch geboten. Der norwegische Underdog hat in der vergangenen Saison bereits mehrere Topklubs in der Königsklasse geärgert. In der Ligaphase setzte sich Bodö/Glimt gegen Manchester City und Atlético Madrid durch, ehe im Playoff Inter Mailand ausgeschaltet wurde.

Vor dem Duell zwischen Bayern und Bodö/Glimt stellt sich daher noch die Frage: Wo kann man die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen, um keine Minute der 90 Minuten zu verpassen? GOAL verrät, wo das Spiel übertragen wird.

Läuft FC Bayern München vs. Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Wer von den ersten 90 Champions-League-Minuten des FC Bayern heute nichts verpassen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt das Duell mit Bodö/Glimt live.

DAZN hält weiterhin die überwiegende Mehrheit der Übertragungsrechte an der Königsklasse. Bis auf eine Ausnahme sind dort innerhalb einer Champions-League-Woche sämtliche Partien zu sehen.

Ein Spiel läuft exklusiv bei Amazon Prime Video – dabei handelt es sich stets um eine Begegnung am Dienstag. Allein aufgrund des Spieltermins an diesem Donnerstag steht somit fest, dass DAZN das Bayern-Spiel live überträgt.

Spiel

FC Bayern München - FK Bodö/Glimt

Wettbewerb

UEFA Champions League

Runde

Ligaphase, 1. Spieltag

Datum

10. September 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Läuft FC Bayern München vs. Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? - alle Informationen zur Übertragung bei DAZN

Ab 21 Uhr rollt in der Allianz Arena der Ball, wenn es für den FC Bayern um die ersten Punkte in der Champions League geht. Die Vorberichterstattung bei DAZN beginnt bereits 45 Minuten zuvor um 20.15 Uhr.

Moderator Daniel Herzog meldet sich aus dem Stadion und begrüßt dort Michael Ballack als Experten an seiner Seite. Der ehemalige Nationalspieler wird die Partie anschließend auch als Co-Kommentator begleiten. Als Kommentator ist Lukas Schönmüller im Einsatz.

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Fußball heute live: FC Bayern München vs. Bodö/Glimt bei DAZN

Spiel

FC Bayern München - FK Bodö/Glimt

Moderator

Daniel Herzog

Experte

Michael Ballack

Kommentator

Lukas Schönmüller

Läuft FC Bayern München vs. Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? - Der 1. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Dienstag, 18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Dienstag, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Dienstag, 21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Dienstag, 21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Dienstag, 21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Mittwoch, 18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Mittwoch, 18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Mittwoch, 21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Mittwoch, 21:00 Uhr

Sporting – Galatasaray

Mittwoch, 21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

Donnerstag, 18:45 Uhr

Fenerbahce – AS Rom

Donnerstag, 18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

Donnerstag, 21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

Donnerstag, 21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodö/Glimt

Donnerstag, 21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

Donnerstag, 21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

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