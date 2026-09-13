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Bundesliga
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky?

Elversberg - Bayern München
Elversberg
Bayern München
Bundesliga

Die SV Elversberg empfängt den FC Bayern München zum Abschluss des dritten Bundesliga-Spieltags. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? GOAL verrät, welcher Sender die Partie im TV und Livestream zeigt.

Der FC Bayern München ist am heutigen Sonntag bei der SV Elversberg zu Gast. Für den deutschen Rekordmeister geht es dabei nicht nur um die nächsten Bundesliga-Punkte, sondern auch darum, nach dem jüngsten 0:0 gegen Schalke wieder einen Dreier einzufahren. In der Champions League hatte der FCB unter der Woche mit einem 5:0 gegen FK Bodö/Glimt noch ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

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Auf den Bayern wartet allerdings das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Elversberg gewann seine ersten beiden Bundesliga-Partien und steht mit sechs Punkten sogar zwei Zähler vor dem Rekordmeister. Das direkte Duell steigt heute in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.

Sky, DAZN oder sogar im Free-TV?GOALklärt, wo Elversberg gegen Bayern heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky?

Für die komplette Live-Übertragung von Elversberg gegen Bayern ist heute DAZN die erste Adresse. Der Streamingdienst zeigt das Sonntagsspiel in voller Länge, während eine Ausstrahlung im Free-TV nicht vorgesehen ist. Wer das Duell von Anfang bis Ende sehen möchte, benötigt daher einen kostenpflichtigen Zugang.

Entscheidend ist dabei der Spieltermin. Die Bundesliga-Rechte sind zwischen DAZN und Sky nach Wochentagen aufgeteilt: DAZN überträgt die Samstagskonferenz und die Einzelspiele am Sonntag, Sky kümmert sich um das Freitagsspiel und die Einzelpartien am Samstag. Da Elversberg und Bayern am Sonntag den Spieltag beschließen, läuft die Begegnung folglich bei DAZN.

Spiel

SV Elversberg - FC Bayern München

Datum

13. September 2026

Anstoß

17:30 Uhr

Ort

Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky? - Übertragung bei DAZN

45 Minuten vor dem Anpfiff nimmt DAZN heute die Übertragung von Elversberg gegen Bayern auf. Ab 16.45 Uhr läuft die Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde der Ball rollt.

Daniel Herzog führt durch die Sendung und begrüßt Michael Ballack als Experten an seiner Seite. Während der Partie übernimmt Max Siebald die Kommentierung, Ballack unterstützt ihn zusätzlich als Co-Kommentator.

Das Duell kann zudem unabhängig davon verfolgt werden, wo man sich gerade befindet. Der Livestream von DAZN ist auf mobilen Endgeräten und auch über einen Smart-TV verfügbar. Somit steht einer Live-Übertragung auch unterwegs nichts im Weg.

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Fußball heute live: SV Elversberg vs. FC Bayern München bei DAZN

Beginn der Übertragung

16:45 Uhr

Moderator

Daniel Herzog

Experte

Michael Ballack

Kommentator

Max Siebald

Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky? - Duelle am 3. Spieltag

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 11.09.2026

20:30 Uhr

1. FC Union Berlin – FC Schalke 04

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Dortmund – SC Paderborn 07

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 12.09.2026

18:30 Uhr

1. FC Köln – SV Werder Bremen

Sonntag, 13.09.2026

15:30 Uhr

RB Leipzig – Hamburger SV

Sonntag, 13.09.2026

17:30 Uhr

SV Elversberg – FC Bayern München

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