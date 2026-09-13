Der FC Bayern München ist am heutigen Sonntag bei der SV Elversberg zu Gast. Für den deutschen Rekordmeister geht es dabei nicht nur um die nächsten Bundesliga-Punkte, sondern auch darum, nach dem jüngsten 0:0 gegen Schalke wieder einen Dreier einzufahren. In der Champions League hatte der FCB unter der Woche mit einem 5:0 gegen FK Bodö/Glimt noch ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

Auf den Bayern wartet allerdings das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Elversberg gewann seine ersten beiden Bundesliga-Partien und steht mit sechs Punkten sogar zwei Zähler vor dem Rekordmeister. Das direkte Duell steigt heute in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.

Sky, DAZN oder sogar im Free-TV?GOALklärt, wo Elversberg gegen Bayern heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky?

Für die komplette Live-Übertragung von Elversberg gegen Bayern ist heute DAZN die erste Adresse. Der Streamingdienst zeigt das Sonntagsspiel in voller Länge, während eine Ausstrahlung im Free-TV nicht vorgesehen ist. Wer das Duell von Anfang bis Ende sehen möchte, benötigt daher einen kostenpflichtigen Zugang.

Entscheidend ist dabei der Spieltermin. Die Bundesliga-Rechte sind zwischen DAZN und Sky nach Wochentagen aufgeteilt: DAZN überträgt die Samstagskonferenz und die Einzelspiele am Sonntag, Sky kümmert sich um das Freitagsspiel und die Einzelpartien am Samstag. Da Elversberg und Bayern am Sonntag den Spieltag beschließen, läuft die Begegnung folglich bei DAZN.

Spiel SV Elversberg - FC Bayern München Datum 13. September 2026 Anstoß 17:30 Uhr Ort Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky? - Übertragung bei DAZN

45 Minuten vor dem Anpfiff nimmt DAZN heute die Übertragung von Elversberg gegen Bayern auf. Ab 16.45 Uhr läuft die Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde der Ball rollt.

Daniel Herzog führt durch die Sendung und begrüßt Michael Ballack als Experten an seiner Seite. Während der Partie übernimmt Max Siebald die Kommentierung, Ballack unterstützt ihn zusätzlich als Co-Kommentator.

Das Duell kann zudem unabhängig davon verfolgt werden, wo man sich gerade befindet. Der Livestream von DAZN ist auf mobilen Endgeräten und auch über einen Smart-TV verfügbar. Somit steht einer Live-Übertragung auch unterwegs nichts im Weg.

Fußball heute live: SV Elversberg vs. FC Bayern München bei DAZN

Beginn der Übertragung 16:45 Uhr Moderator Daniel Herzog Experte Michael Ballack Kommentator Max Siebald

Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky? - Duelle am 3. Spieltag