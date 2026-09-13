Der FC Bayern München ist am heutigen Sonntag bei der SV Elversberg zu Gast. Für den deutschen Rekordmeister geht es dabei nicht nur um die nächsten Bundesliga-Punkte, sondern auch darum, nach dem jüngsten 0:0 gegen Schalke wieder einen Dreier einzufahren. In der Champions League hatte der FCB unter der Woche mit einem 5:0 gegen FK Bodö/Glimt noch ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.
Auf den Bayern wartet allerdings das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Elversberg gewann seine ersten beiden Bundesliga-Partien und steht mit sechs Punkten sogar zwei Zähler vor dem Rekordmeister. Das direkte Duell steigt heute in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.
Sky, DAZN oder sogar im Free-TV?GOALklärt, wo Elversberg gegen Bayern heute live im TV und Livestream zu sehen ist.
Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky?
Für die komplette Live-Übertragung von Elversberg gegen Bayern ist heute DAZN die erste Adresse. Der Streamingdienst zeigt das Sonntagsspiel in voller Länge, während eine Ausstrahlung im Free-TV nicht vorgesehen ist. Wer das Duell von Anfang bis Ende sehen möchte, benötigt daher einen kostenpflichtigen Zugang.
Entscheidend ist dabei der Spieltermin. Die Bundesliga-Rechte sind zwischen DAZN und Sky nach Wochentagen aufgeteilt: DAZN überträgt die Samstagskonferenz und die Einzelspiele am Sonntag, Sky kümmert sich um das Freitagsspiel und die Einzelpartien am Samstag. Da Elversberg und Bayern am Sonntag den Spieltag beschließen, läuft die Begegnung folglich bei DAZN.
Spiel
SV Elversberg - FC Bayern München
Datum
13. September 2026
Anstoß
17:30 Uhr
Ort
Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
DAZN
Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky? - Übertragung bei DAZN
45 Minuten vor dem Anpfiff nimmt DAZN heute die Übertragung von Elversberg gegen Bayern auf. Ab 16.45 Uhr läuft die Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde der Ball rollt.
Daniel Herzog führt durch die Sendung und begrüßt Michael Ballack als Experten an seiner Seite. Während der Partie übernimmt Max Siebald die Kommentierung, Ballack unterstützt ihn zusätzlich als Co-Kommentator.
Das Duell kann zudem unabhängig davon verfolgt werden, wo man sich gerade befindet. Der Livestream von DAZN ist auf mobilen Endgeräten und auch über einen Smart-TV verfügbar. Somit steht einer Live-Übertragung auch unterwegs nichts im Weg.
Fußball heute live: SV Elversberg vs. FC Bayern München bei DAZN
Beginn der Übertragung
16:45 Uhr
Moderator
Daniel Herzog
Experte
Michael Ballack
Kommentator
Max Siebald
Läuft FC Bayern München (FCB) bei SV Elversberg heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Sky? - Duelle am 3. Spieltag
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Freitag, 11.09.2026
20:30 Uhr
1. FC Union Berlin – FC Schalke 04
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
Borussia Dortmund – SC Paderborn 07
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen
Samstag, 12.09.2026
18:30 Uhr
1. FC Köln – SV Werder Bremen
Sonntag, 13.09.2026
15:30 Uhr
RB Leipzig – Hamburger SV
Sonntag, 13.09.2026
17:30 Uhr
SV Elversberg – FC Bayern München