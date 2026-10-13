In der Champions League bekommt es der FC Bayern München mit Viking Stavanger zu tun. GOAL zeigt Euch, ob Ihr die Partie bei Amazon Prime oder DAZN verfolgen könnt.
Die Champions League kehrt mit dem 2. Spieltag der Ligaphase zurück. Für den FC Bayern München steht am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, ein Auswärtsspiel bei Viking Stavanger auf dem Programm. Anstoß in der norwegischen Lyse Arena ist um 21 Uhr.
Läuft das Bayern-Spiel bei Amazon Prime Video oder bei DAZN? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung.
Läuft FC Bayern München bei Viking Stavanger heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
Die Champions-League-Übertragungen verteilen sich heute auf zwei Anbieter. Während Amazon Prime Video das ausgewählte Dienstagsspiel zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München exklusiv zeigt, laufen die restlichen acht Begegnungen bei DAZN. Für die Übertragung des Bayern-Spiels ist ein kostenpflichtiges Prime-Abonnement notwendig. Dieses schlägt mit 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich zu Buche. Das Duell ist also nicht kostenlos zu sehen.
Bei DAZN könnt Ihr die übrigen Partien entweder einzeln oder in der Konferenz verfolgen. Letztere ist heute auch ohne kostenpflichtiges Abo zugänglich: Um den kostenlosen Livestream zu nutzen, müsst Ihr Euch lediglich bei DAZN registrieren.
Läuft FC Bayern München bei Viking Stavanger heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos
Begegnung
Viking Stavanger vs. FC Bayern München
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
2 (Ligaphase)
Datum
13. Oktober 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Lyse Arena, Stavanger
Übertragung
Amazon Prime Video
Läuft FC Bayern München bei Viking Stavanger heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Partien am 13. Oktober
Anpfiff
Begegnung
Übertragung Einzelspiel
Übertragung Konferenz
18.45 Uhr
RC Lens vs. Sporting Lissabon
DAZN
DAZN
18.45 Uhr
Sabah FK vs. Slavia Prag
DAZN
DAZN
21 Uhr
FC Arsenal vs. OSC Lille
DAZN
DAZN
21 Uhr
Atletico Madrid vs. Manchester United
DAZN
DAZN
21 Uhr
Inter Mailand vs. Club Brügge
DAZN
DAZN
21 Uhr
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona
DAZN
DAZN
21 Uhr
RB Leipzig vs. PSV Eindhoven
DAZN
DAZN
21 Uhr
Viking Stavanger vs. FC Bayern München
Amazon Prime
-
21 Uhr
FC Villarreal vs. SSC Neapel
DAZN
DAZN
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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