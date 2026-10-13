Die Champions League kehrt mit dem 2. Spieltag der Ligaphase zurück. Für den FC Bayern München steht am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, ein Auswärtsspiel bei Viking Stavanger auf dem Programm. Anstoß in der norwegischen Lyse Arena ist um 21 Uhr.

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Läuft FC Bayern München bei Viking Stavanger heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Die Champions-League-Übertragungen verteilen sich heute auf zwei Anbieter. Während Amazon Prime Video das ausgewählte Dienstagsspiel zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München exklusiv zeigt, laufen die restlichen acht Begegnungen bei DAZN. Für die Übertragung des Bayern-Spiels ist ein kostenpflichtiges Prime-Abonnement notwendig. Dieses schlägt mit 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich zu Buche. Das Duell ist also nicht kostenlos zu sehen.

Bei DAZN könnt Ihr die übrigen Partien entweder einzeln oder in der Konferenz verfolgen. Letztere ist heute auch ohne kostenpflichtiges Abo zugänglich: Um den kostenlosen Livestream zu nutzen, müsst Ihr Euch lediglich bei DAZN registrieren.

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Läuft FC Bayern München bei Viking Stavanger heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos





Begegnung Viking Stavanger vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League Spieltag 2 (Ligaphase) Datum 13. Oktober 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lyse Arena, Stavanger Übertragung Amazon Prime Video

Läuft FC Bayern München bei Viking Stavanger heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Partien am 13. Oktober

Anpfiff Begegnung Übertragung Einzelspiel Übertragung Konferenz 18.45 Uhr RC Lens vs. Sporting Lissabon DAZN DAZN 18.45 Uhr Sabah FK vs. Slavia Prag DAZN DAZN 21 Uhr FC Arsenal vs. OSC Lille DAZN DAZN 21 Uhr Atletico Madrid vs. Manchester United DAZN DAZN 21 Uhr Inter Mailand vs. Club Brügge DAZN DAZN 21 Uhr Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona DAZN DAZN 21 Uhr RB Leipzig vs. PSV Eindhoven DAZN DAZN 21 Uhr Viking Stavanger vs. FC Bayern München Amazon Prime - 21 Uhr FC Villarreal vs. SSC Neapel DAZN DAZN



