Den BVB erwartet heute in der Fremde eine knackige Aufgabe, denn im Emirates Stadium beißen sich die Gäste der Gunners regelmäßig die Zähne aus. Für die Dortmunder kommt es daher vor allem auf maximale Effizienz an, da gegen die Londoner kaum mit einer Flut an Torchancen zu rechnen ist.
In der Champions-League-Tabelle stehen beide Vereine nach vier Spieltagen stark da: Arsenal rangiert mit zehn Zählern auf dem dritten Platz, während die Schwarzgelben mit drei Erfolgen und neun Punkten als Zwölfter direkt in Schlagdistanz liegen.
Wo Ihr das Kräftemessen zwischen den Gunners und dem BVB heute live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.
Läuft FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
In der Spielzeit 2026/27 teilen sich zwei Streaming-Dienste die Übertragungsrechte an der Königsklasse: Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video zeigen die Spiele der Champions League live.
Prime Video sichert sich dabei an jedem Dienstag eine ausgewählte Partie mit deutscher Beteiligung – in dieser Woche fällt die Wahl auf das Duell zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund. Der Versandriese überträgt den Auftritt der Schwarzgelben über die gesamte Spieldauer exklusiv.
Für Fans bedeutet das im Umkehrschluss, dass das Topspiel heute nicht bei DAZN läuft; dort ist am Dienstagabend lediglich die Konferenz mit allen übrigen Begegnungen zu sehen.
Anbieter
Übertragungsformat
Programm am Dienstagabend
Amazon Prime Video
Einzelspiel (exklusiv)
FC Arsenal – Borussia Dortmund
DAZN
Konferenz
Alle restlichen Dienstagspartien (ohne BVB-Beteiligung)
Läuft FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Mit NordVPN weltweit Fußball streamen
Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
Läuft FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die wichtigsten Infos zur Übertragung auf DAZN
Prime Video meldet sich am heutigen Dienstag bereits um 20:00 Uhr live aus London mit den Vorberichten, bevor exakt eine Stunde später im Emirates Stadium angepfiffen wird.
Für den Champions-League-Dienstag greift Amazon auf eine feste Stammbesetzung zurück: Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung, während Hannes Herrmann das Geschehen gemeinsam mit Weltmeister Benedikt Höwedes als Co-Kommentator einordnet. Ergänzt wird das Aufgebot durch einen hochkarätigen Experten-Pool, zu dem Mats Hummels, Matthias Sammer, Josephine Henning, Christoph Kramer und Tabea Kemme gehören.
Kategorie
Details
Sender / Plattform
Amazon Prime Video
Start Vorberichterstattung
20:00 Uhr (live aus London)
Anstoß
21:00 Uhr (Emirates Stadium)
Moderation
Jonas Friedrich
Kommentar
Hannes Herrmann
Co-Kommentar
Benedikt Höwedes
Experten-Pool
Mats Hummels, Matthias Sammer, Josephine Henning, Christoph Kramer, Tabea Kemme
Läuft FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Der CL-Dienstag im Überblick
Anstoß (MEZ)
Begegnung
18:45 Uhr
FK Bodø/Glimt – LASK
18:45 Uhr
Galatasaray Istanbul – Aston Villa
21:00 Uhr
FC Arsenal – Borussia Dortmund
21:00 Uhr
RB Leipzig – RC Lens
21:00 Uhr
Real Madrid – PSV Eindhoven
21:00 Uhr
Manchester City – SSC Neapel
21:00 Uhr
Feyenoord Rotterdam – FC Porto
21:00 Uhr
Como 1907 – AEK Athen
21:00 Uhr
ŠK Slovan Bratislava – Real Betis