Den BVB erwartet heute in der Fremde eine knackige Aufgabe, denn im Emirates Stadium beißen sich die Gäste der Gunners regelmäßig die Zähne aus. Für die Dortmunder kommt es daher vor allem auf maximale Effizienz an, da gegen die Londoner kaum mit einer Flut an Torchancen zu rechnen ist.

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In der Champions-League-Tabelle stehen beide Vereine nach vier Spieltagen stark da: Arsenal rangiert mit zehn Zählern auf dem dritten Platz, während die Schwarzgelben mit drei Erfolgen und neun Punkten als Zwölfter direkt in Schlagdistanz liegen.

Wo Ihr das Kräftemessen zwischen den Gunners und dem BVB heute live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

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In der Spielzeit 2026/27 teilen sich zwei Streaming-Dienste die Übertragungsrechte an der Königsklasse: Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video zeigen die Spiele der Champions League live.

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Prime Video sichert sich dabei an jedem Dienstag eine ausgewählte Partie mit deutscher Beteiligung – in dieser Woche fällt die Wahl auf das Duell zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund. Der Versandriese überträgt den Auftritt der Schwarzgelben über die gesamte Spieldauer exklusiv.

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Für Fans bedeutet das im Umkehrschluss, dass das Topspiel heute nicht bei DAZN läuft; dort ist am Dienstagabend lediglich die Konferenz mit allen übrigen Begegnungen zu sehen.

Anbieter Übertragungsformat Programm am Dienstagabend Amazon Prime Video Einzelspiel (exklusiv) FC Arsenal – Borussia Dortmund DAZN Konferenz Alle restlichen Dienstagspartien (ohne BVB-Beteiligung)

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Prime Video meldet sich am heutigen Dienstag bereits um 20:00 Uhr live aus London mit den Vorberichten, bevor exakt eine Stunde später im Emirates Stadium angepfiffen wird.

Für den Champions-League-Dienstag greift Amazon auf eine feste Stammbesetzung zurück: Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung, während Hannes Herrmann das Geschehen gemeinsam mit Weltmeister Benedikt Höwedes als Co-Kommentator einordnet. Ergänzt wird das Aufgebot durch einen hochkarätigen Experten-Pool, zu dem Mats Hummels, Matthias Sammer, Josephine Henning, Christoph Kramer und Tabea Kemme gehören.

Kategorie Details Sender / Plattform Amazon Prime Video Start Vorberichterstattung 20:00 Uhr (live aus London) Anstoß 21:00 Uhr (Emirates Stadium) Moderation Jonas Friedrich Kommentar Hannes Herrmann Co-Kommentar Benedikt Höwedes Experten-Pool Mats Hummels, Matthias Sammer, Josephine Henning, Christoph Kramer, Tabea Kemme

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