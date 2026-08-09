Energie Cottbus empfängt Hannover 96 im LEAG Energie Stadion in Cottbus zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison. Für Cottbus ist es eine historische Rückkehr ins deutsche Unterhaus nach Jahren in der Drittklassigkeit.

Cottbus geht als Aufsteiger in diese Begegnung und bringt die Energie einer Mannschaft mit, die sich in der vergangenen Saison der 3. Liga mit Siegen gegen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden in der Schlussphase des Spieljahrs behauptet hat. Trainer Claus-Dieter Wollitz führt sein Team nun in eine neue Ära.

Hannover 96 reist mit einer Mischung aus Stabilität und Unbeständigkeit an. Christian Titz' Mannschaft schloss die vergangene Zweitligasaison mit drei Unentschieden in Folge ab, bevor sie die Vorbereitung mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen PEC Zwolle abschloss.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit. Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Hannover 96 beginnt am 9. August um 13.30 Uhr.

Läuft Energie Cottbus vs. Hannover 96 heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Wer die Partie zwischen Energie Cottbus und Hannover 96 live verfolgen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Nur dort ist das Einzelspiel über die vollen 90 Minuten zu sehen.

Der Bezahlsender zeigt auch in dieser Saison alle Begegnungen der 2. Bundesliga live. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 4 mit Kommentator Marcel Meinert. Parallel bietet Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 die Sonntagskonferenz mit allen zeitgleichen Partien an. Beide Übertragungen sind für Abonnenten auch im Livestream über SkyGo und WOW verfügbar.

Auch RTL zeigt das Duell zwischen Cottbus und Hannover – allerdings nur im Rahmen der Sonntagskonferenz. Nach der Übernahme der Sky-Rechte überträgt der Kölner Privatsender in dieser Saison insgesamt drei Zweitliga-Konferenzen im Free-TV, den Auftakt bildet der 1. Spieltag.

Wer die Konferenz online verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Hannover 96

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1 9. Aug. 2026 - 07:30 LEAG Energie Stadion

Energie Cottbus vs. Hannover 96: Aufstellungen

Form

Energie Cottbus kommt auf drei Siege, eine Niederlage und einen weiteren Rückschlag in den jüngsten fünf Partien. In der Abschlussphase der 3.-Liga-Saison gewann das Team auswärts gegen Jahn Regensburg mit 1:0 und besiegte Wehen Wiesbaden mit 2:1. Zum Abschluss der Vorbereitung unterlag Cottbus Werder Bremen mit 2:4, nachdem zuvor ein 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden gelungen war.

Hannover 96 zeigte sich in der Rückrunde der vergangenen Zweitligasaison wenig durchschlagskräftig und holte in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen jeweils ein Remis – darunter ein 3:3 gegen 1. FC Nürnberg und ein weiteres 3:3 gegen Preußen Münster. Den einzigen Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen feierte Hannover mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim Karlsruher SC. In der Vorbereitung gab es ein klares 3:0 gegen PEC Zwolle.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 16. August 2025 im DFB-Pokal statt: Energie Cottbus gewann damals im eigenen Stadion mit 1:0 gegen Hannover 96. In den vier Bundesliga-Duellen davor, die zwischen Dezember 2007 und Februar 2009 ausgetragen wurden, holte Cottbus zwei Siege, Hannover einen – das Rückspiel in der Saison 2008/09 endete torlos. Das spektakulärste Ergebnis dieser Serie war ein 5:1-Heimsieg von Cottbus im Dezember 2007.





Energie Cottbus vs. Hannover 96: Die Tabellen

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