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Deutschland 2 Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOW
GOAL

Übersetzt von

Läuft Energie Cottbus vs. Hannover 96 heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
Energie Cottbus - Hannover 96
Energie Cottbus
Hannover 96

In der 2. Bundesliga empfängt Energie Cottbus am heutigen Sonntag Hannover 96. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Energie Cottbus empfängt Hannover 96 im LEAG Energie Stadion in Cottbus zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison. Für Cottbus ist es eine historische Rückkehr ins deutsche Unterhaus nach Jahren in der Drittklassigkeit.

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Cottbus geht als Aufsteiger in diese Begegnung und bringt die Energie einer Mannschaft mit, die sich in der vergangenen Saison der 3. Liga mit Siegen gegen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden in der Schlussphase des Spieljahrs behauptet hat. Trainer Claus-Dieter Wollitz führt sein Team nun in eine neue Ära.

Hannover 96 reist mit einer Mischung aus Stabilität und Unbeständigkeit an. Christian Titz' Mannschaft schloss die vergangene Zweitligasaison mit drei Unentschieden in Folge ab, bevor sie die Vorbereitung mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen PEC Zwolle abschloss.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit. Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Hannover 96 beginnt am 9. August um 13.30 Uhr.

Läuft Energie Cottbus vs. Hannover 96 heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Wer die Partie zwischen Energie Cottbus und Hannover 96 live verfolgen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Nur dort ist das Einzelspiel über die vollen 90 Minuten zu sehen.

Der Bezahlsender zeigt auch in dieser Saison alle Begegnungen der 2. Bundesliga live. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 4 mit Kommentator Marcel Meinert. Parallel bietet Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 die Sonntagskonferenz mit allen zeitgleichen Partien an. Beide Übertragungen sind für Abonnenten auch im Livestream über SkyGo und WOW verfügbar.

Auch RTL zeigt das Duell zwischen Cottbus und Hannover – allerdings nur im Rahmen der Sonntagskonferenz. Nach der Übernahme der Sky-Rechte überträgt der Kölner Privatsender in dieser Saison insgesamt drei Zweitliga-Konferenzen im Free-TV, den Auftakt bildet der 1. Spieltag.

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Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Hannover 96

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1
LEAG Energie Stadion

Energie Cottbus vs. Hannover 96: Aufstellungen

Energie Cottbus vs Hannover 96 Aufstellungen

4-2-3-1
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT
Aufstellung
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96
3-3-3-1
1M. Lotka3H. Rorig2K. Manu21L. Erlein42J. Zaydan8L. Michelbrink19J. Boziaris9L. Copado10T. Cigerci32L. Bittencourt18E. Engelhardt1P. Loretz29K. Oudenne33M. Neubauer4J. Hugonet3B. Tomiak17B. Allgeier7M. Bundu8W. Taibi23S. Thordarson25L. Gindorf9Benjamin Källman
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96
4-2-3-1
Energie Cottbus

Startelf

Hannover 96

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Wollitz
  • C. Titz

Form

COT

COT - Form

DUI
N2-1
SVW
S2-1
SSV
S0-1
DOD
S1-2
SVW
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
H96

H96 - Form

KSC
S1-3
PRM
U3-3
BOC
U1-1
FCN
U3-3
ZWO
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Energie Cottbus kommt auf drei Siege, eine Niederlage und einen weiteren Rückschlag in den jüngsten fünf Partien. In der Abschlussphase der 3.-Liga-Saison gewann das Team auswärts gegen Jahn Regensburg mit 1:0 und besiegte Wehen Wiesbaden mit 2:1. Zum Abschluss der Vorbereitung unterlag Cottbus Werder Bremen mit 2:4, nachdem zuvor ein 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden gelungen war.

Hannover 96 zeigte sich in der Rückrunde der vergangenen Zweitligasaison wenig durchschlagskräftig und holte in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen jeweils ein Remis – darunter ein 3:3 gegen 1. FC Nürnberg und ein weiteres 3:3 gegen Preußen Münster. Den einzigen Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen feierte Hannover mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim Karlsruher SC. In der Vorbereitung gab es ein klares 3:0 gegen PEC Zwolle.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Energie CottbusUnentschiedenHannover 96
3
1
1
Deutschland DFB-Pokal
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
END
Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
3
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
END
Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
4
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
5
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
END
9Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 16. August 2025 im DFB-Pokal statt: Energie Cottbus gewann damals im eigenen Stadion mit 1:0 gegen Hannover 96. In den vier Bundesliga-Duellen davor, die zwischen Dezember 2007 und Februar 2009 ausgetragen wurden, holte Cottbus zwei Siege, Hannover einen – das Rückspiel in der Saison 2008/09 endete torlos. Das spektakulärste Ergebnis dieser Serie war ein 5:1-Heimsieg von Cottbus im Dezember 2007.


Energie Cottbus vs. Hannover 96: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
110030+33
S
3
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
5
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
6
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
7
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
8
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
10101101
U
10
St. PauliSt. PauliFCP
10101101
U
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
12
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
13
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
15
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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