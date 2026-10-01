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UEFA Nations League A
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Ansehen auf ZDF
GOAL
Übersetzt von

Läuft Deutschland vs. Serbien heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League

UEFA Nations League A
Deutschland - Serbien
Deutschland
Serbien

In der Nations League wartet auf die deutsche Nationalmannschaft von Jürgen Klopp heute das Duell mit Serbien. Ob die Partie bei ARD, ZDF oder RTL übertragen wird, erklärt GOAL.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nur wenige Tage nach der Niederlage gegen Griechenland direkt weiter. Am 3. Spieltag der Nations League trifft das Team von Jürgen Klopp am heutigen Donnerstag (1. Oktober) in der Gruppe A2 auf Serbien. Die bislang punktlosen Serben gastieren in der Münchner Allianz Arena, wo um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

Wo die Partie live übertragen wird, erfahrt Ihr bei GOAL.

Läuft Deutschland vs. Serbien heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League


Das ZDF zeigt das Duell zwischen Deutschland und Serbien live im Free-TV. Zusätzlich steht die Partie kostenlos im Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit Jochen Breyer als Moderator. Unterstützt wird er von den Experten Christian Kramer und Per Mertesacker, während Oliver Schmidt das Spiel kommentiert.

Läuft Deutschland vs. Serbien heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos

Spiel

Deutschland vs. Serbien

Wettbewerb

Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 3. Spieltag

Datum

Donnerstag, 1. Oktober 2026 (20.45 Uhr)

Übertragung live im Free-TV

ZDF

Übertragung im Livestream

sportstudio.de

Moderator

Jochen Breyer

Experte

Christian Kramer und Per Mertesacker

Kommentator

Oliver Schmidt

Läuft Deutschland vs. Serbien heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Die Tabelle der Gruppe A2


#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Griechenland

2

2

0

0

3:1

2

6

2

Niederlande

2

1

1

0

3:2

1

4

3

Deutschland

2

0

1

1

1:2

-1

1

4

Serbien

2

0

0

2

2:4

-2

0

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