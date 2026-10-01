Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nur wenige Tage nach der Niederlage gegen Griechenland direkt weiter. Am 3. Spieltag der Nations League trifft das Team von Jürgen Klopp am heutigen Donnerstag (1. Oktober) in der Gruppe A2 auf Serbien. Die bislang punktlosen Serben gastieren in der Münchner Allianz Arena, wo um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

Wo die Partie live übertragen wird, erfahrt Ihr bei GOAL.

Läuft Deutschland vs. Serbien heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League





Das ZDF zeigt das Duell zwischen Deutschland und Serbien live im Free-TV. Zusätzlich steht die Partie kostenlos im Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit Jochen Breyer als Moderator. Unterstützt wird er von den Experten Christian Kramer und Per Mertesacker, während Oliver Schmidt das Spiel kommentiert.

Läuft Deutschland vs. Serbien heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos

Spiel Deutschland vs. Serbien Wettbewerb Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 3. Spieltag Datum Donnerstag, 1. Oktober 2026 (20.45 Uhr) Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im Livestream sportstudio.de Moderator Jochen Breyer Experte Christian Kramer und Per Mertesacker Kommentator Oliver Schmidt

Läuft Deutschland vs. Serbien heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Die Tabelle der Gruppe A2



