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UEFA Nations League A
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Ansehen auf ARD
GOAL
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Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League

UEFA Nations League A
Deutschland - Griechenland
Deutschland
Griechenland

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es heute in der Nations League weiter. Nach dem Auftakt unter Jürgen Klopp wartet im zweiten Gruppenspiel Griechenland. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Nach dem Auftakt unter Jürgen Klopp wartet auf die deutsche Nationalmannschaft bereits die nächste Aufgabe in der Nations League. Am heutigen Sonntag, den 27. September, trifft das DFB-Team in der Gruppe A2 auf Griechenland. In der Augsburger WWK-Arena rollt der Ball ab 20.45 Uhr.

Wo Ihr die Partie live sehen könnt, zeigt Euch GOAL.

Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League sind allesamt live im Free-TV zu sehen. Nachdem RTL den Auftakt gegen die Niederlande übertragen hat, ist heute die ARD an der Reihe. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.

Esther Sedlaczek führt als Moderatorin durch den Abend, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Philipp Sohmer kommentiert die Begegnung. Wer die Partie online verfolgen möchte, kann den kostenlosen Livestream bei sportschau.de nutzen.

Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Griechenland

Wettbewerb

Nations League

Spieltag

2 (Gruppenphase A2)

Datum

27. September 2026

Uhrzeit

20.45 Uhr

Ort

WWK-Arena (Augsburg)

TV

ARD

Livestream

sportschau.de

Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Der Kader im Überblick

Position

Spieler

Tor

Finn Dahmen (FC Augsburg)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas)

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Abwehr

Hennes Behrens (FC Augsburg)

Abwehr

Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

Abwehr

Max Rosenfelder (SC Freiburg)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Jonathan Tah (Bayern München)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)

Mittelfeld

Bambase Conte (TSG Hoffenheim)

Mittelfeld

Chris Führich (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Serge Gnabry (Bayern München)

Mittelfeld

Lennart Karl (Bayern München)

Mittelfeld

Jamal Musiala (Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Kevin Schade (FC Brentford)

Mittelfeld

Anton Stach (Leeds United)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)


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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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