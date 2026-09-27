Nach dem Auftakt unter Jürgen Klopp wartet auf die deutsche Nationalmannschaft bereits die nächste Aufgabe in der Nations League. Am heutigen Sonntag, den 27. September, trifft das DFB-Team in der Gruppe A2 auf Griechenland. In der Augsburger WWK-Arena rollt der Ball ab 20.45 Uhr.

Wo Ihr die Partie live sehen könnt, zeigt Euch GOAL.

Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League sind allesamt live im Free-TV zu sehen. Nachdem RTL den Auftakt gegen die Niederlande übertragen hat, ist heute die ARD an der Reihe. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.

Esther Sedlaczek führt als Moderatorin durch den Abend, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Philipp Sohmer kommentiert die Begegnung. Wer die Partie online verfolgen möchte, kann den kostenlosen Livestream bei sportschau.de nutzen.

Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Griechenland Wettbewerb Nations League Spieltag 2 (Gruppenphase A2) Datum 27. September 2026 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort WWK-Arena (Augsburg) TV ARD Livestream sportschau.de

Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Der Kader im Überblick

Position Spieler Tor Finn Dahmen (FC Augsburg) Tor Alexander Nübel (Besiktas) Tor Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam) Abwehr Hennes Behrens (FC Augsburg) Abwehr Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) Abwehr Max Rosenfelder (SC Freiburg) Abwehr Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Abwehr Jonathan Tah (Bayern München) Abwehr Philipp Treu (SC Freiburg) Abwehr Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) Mittelfeld Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) Mittelfeld Bambase Conte (TSG Hoffenheim) Mittelfeld Chris Führich (VfB Stuttgart) Mittelfeld Serge Gnabry (Bayern München) Mittelfeld Lennart Karl (Bayern München) Mittelfeld Jamal Musiala (Bayern München) Mittelfeld Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Mittelfeld Kevin Schade (FC Brentford) Mittelfeld Anton Stach (Leeds United) Angriff Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Angriff Kai Havertz (FC Arsenal)



