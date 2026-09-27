Nach dem Auftakt unter Jürgen Klopp wartet auf die deutsche Nationalmannschaft bereits die nächste Aufgabe in der Nations League. Am heutigen Sonntag, den 27. September, trifft das DFB-Team in der Gruppe A2 auf Griechenland. In der Augsburger WWK-Arena rollt der Ball ab 20.45 Uhr.
Wo Ihr die Partie live sehen könnt, zeigt Euch GOAL.
Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League
Die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League sind allesamt live im Free-TV zu sehen. Nachdem RTL den Auftakt gegen die Niederlande übertragen hat, ist heute die ARD an der Reihe. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.
Esther Sedlaczek führt als Moderatorin durch den Abend, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Philipp Sohmer kommentiert die Begegnung. Wer die Partie online verfolgen möchte, kann den kostenlosen Livestream bei sportschau.de nutzen.
Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos
Begegnung
Deutschland vs. Griechenland
Wettbewerb
Nations League
Spieltag
2 (Gruppenphase A2)
Datum
27. September 2026
Uhrzeit
20.45 Uhr
Ort
WWK-Arena (Augsburg)
TV
ARD
Livestream
sportschau.de
Läuft Deutschland vs. Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung vom DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Der Kader im Überblick
Position
Spieler
Tor
Finn Dahmen (FC Augsburg)
Tor
Alexander Nübel (Besiktas)
Tor
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Abwehr
Hennes Behrens (FC Augsburg)
Abwehr
Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)
Abwehr
Max Rosenfelder (SC Freiburg)
Abwehr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Abwehr
Jonathan Tah (Bayern München)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)
Mittelfeld
Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)
Mittelfeld
Bambase Conte (TSG Hoffenheim)
Mittelfeld
Chris Führich (VfB Stuttgart)
Mittelfeld
Serge Gnabry (Bayern München)
Mittelfeld
Lennart Karl (Bayern München)
Mittelfeld
Jamal Musiala (Bayern München)
Mittelfeld
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Mittelfeld
Kevin Schade (FC Brentford)
Mittelfeld
Anton Stach (Leeds United)
Angriff
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Kai Havertz (FC Arsenal)