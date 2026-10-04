Im vierten Gruppenspiel der Nations League bekommt es die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Sonntag (4. Oktober) erneut mit Griechenland zu tun. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel will das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp diesmal eine bessere Leistung zeigen. Der Anpfiff im Toumba-Stadion in Thessaloniki erfolgt um 20.45 Uhr.
Doch wo läuft das Spiel von Deutschland heute live und wer kümmert sich im die Übertragung vom DFB-Team? Die Antwort bekommt Ihr im Folgenden.
Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League
Wie bereits beim Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande übernimmt auch bei der Partie der deutschen Nationalmannschaft in Griechenland RTL die Übertragung. Der Kölner Privatsender zeigt regelmäßig Spiele der DFB-Auswahl im Free-TV.
Auch einen Livestream gibt es, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Über RTL+ könnt Ihr für 9,99 Euro pro Monat einen Zugang buchen. Aktuell wird zudem ein Sonderangebot von 8,49 Euro monatlich für die ersten sechs Monate angeboten. Das Basic-Paket für 5,99 Euro umfasst hingegen weder Live-TV noch Sportübertragungen.
Die Live-Berichterstattung startet bereits um 20 Uhr. Dann begrüßen Moderatorin Laura Wontorra und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss.Getty Images
Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos
Spiel
Griechenland vs. Deutschland
Wettbewerb
Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 4. Spieltag
Datum
Sonntag, 4. Oktober 2026 (20.45 Uhr)
Übertragung live im Free-TV
RTL
Übertragung im Livestream
RTL+
Moderatorin
Laura Wontorra
Experte
Lothar Matthäus
Kommentator
Wolff Fuss
Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Die Tabelle der Gruppe A2
Platz
Land
Spiele
Tordifferenz
Punkte
1.
Griechenland
3
+2
7
2.
Niederlande
3
+1
5
3.
Deutschland
3
+1
4
4.
Serbien
3
-4
0