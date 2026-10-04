Im vierten Gruppenspiel der Nations League bekommt es die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Sonntag (4. Oktober) erneut mit Griechenland zu tun. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel will das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp diesmal eine bessere Leistung zeigen. Der Anpfiff im Toumba-Stadion in Thessaloniki erfolgt um 20.45 Uhr.

Doch wo läuft das Spiel von Deutschland heute live und wer kümmert sich im die Übertragung vom DFB-Team? Die Antwort bekommt Ihr im Folgenden.

Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League

Wie bereits beim Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande übernimmt auch bei der Partie der deutschen Nationalmannschaft in Griechenland RTL die Übertragung. Der Kölner Privatsender zeigt regelmäßig Spiele der DFB-Auswahl im Free-TV.

Auch einen Livestream gibt es, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Über RTL+ könnt Ihr für 9,99 Euro pro Monat einen Zugang buchen. Aktuell wird zudem ein Sonderangebot von 8,49 Euro monatlich für die ersten sechs Monate angeboten. Das Basic-Paket für 5,99 Euro umfasst hingegen weder Live-TV noch Sportübertragungen.

Die Live-Berichterstattung startet bereits um 20 Uhr. Dann begrüßen Moderatorin Laura Wontorra und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss.

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Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos

Spiel Griechenland vs. Deutschland Wettbewerb Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 4. Spieltag Datum Sonntag, 4. Oktober 2026 (20.45 Uhr) Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im Livestream RTL+ Moderatorin Laura Wontorra Experte Lothar Matthäus Kommentator Wolff Fuss

Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Die Tabelle der Gruppe A2