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UEFA Nations League A
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GOAL
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Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League

UEFA Nations League A
Griechenland - Deutschland
Griechenland
Deutschland
Jürgen Klopp

Zum Abschluss der Länderspielpause ist die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Sonntag in Griechenland zu Gast. Doch wo könnt Ihr die Partie von Deutschland live im TV und im Live Stream verfolgen? Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des vierten DFB-Spiels von Jürgen Klopp als Bundestrainer.

Im vierten Gruppenspiel der Nations League bekommt es die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Sonntag (4. Oktober) erneut mit Griechenland zu tun. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel will das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp diesmal eine bessere Leistung zeigen. Der Anpfiff im Toumba-Stadion in Thessaloniki erfolgt um 20.45 Uhr.

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Doch wo läuft das Spiel von Deutschland heute live und wer kümmert sich im die Übertragung vom DFB-Team? Die Antwort bekommt Ihr im Folgenden.

Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League

Wie bereits beim Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande übernimmt auch bei der Partie der deutschen Nationalmannschaft in Griechenland RTL die Übertragung. Der Kölner Privatsender zeigt regelmäßig Spiele der DFB-Auswahl im Free-TV.

Auch einen Livestream gibt es, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Über RTL+ könnt Ihr für 9,99 Euro pro Monat einen Zugang buchen. Aktuell wird zudem ein Sonderangebot von 8,49 Euro monatlich für die ersten sechs Monate angeboten. Das Basic-Paket für 5,99 Euro umfasst hingegen weder Live-TV noch Sportübertragungen.

Die Live-Berichterstattung startet bereits um 20 Uhr. Dann begrüßen Moderatorin Laura Wontorra und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss.

Jetzt auf RTL+ streamenSport live sehenGermany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos

Spiel

Griechenland vs. Deutschland

Wettbewerb

Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 4. Spieltag

Datum

Sonntag, 4. Oktober 2026 (20.45 Uhr)

Übertragung live im Free-TV

RTL

Übertragung im Livestream

RTL+

Moderatorin

Laura Wontorra

Experte

Lothar Matthäus

Kommentator

Wolff Fuss

Läuft Deutschland in Griechenland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Die Tabelle der Gruppe A2

Platz

Land

Spiele

Tordifferenz

Punkte

1.

Griechenland

3

+2

7

2.

Niederlande

3

+1

5

3.

Deutschland

3

+1

4

4.

Serbien

3

-4

0

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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