Für Jürgen Klopp beginnt am heutigen Donnerstag, den 24. September, ein neues Kapitel als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Gleich zum Auftakt der Nations-League-Gruppenphase wartet mit den Niederlanden eine anspruchsvolle Aufgabe auf das DFB-Team. In der Gruppe A2 steigt das Duell um 20.45 Uhr in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Wo die Partie zwischen den Oranje und der deutschen Nationalmannschaft live zu sehen ist, verrät GOAL.

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League





Die Fans der deutschen Nationalmannschaft können sämtliche Nations-League-Partien live im Free-TV verfolgen. Zum Auftakt gegen die Niederlande übernimmt RTL die Übertragung und zeigt das Duell sowohl im Fernsehen als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+. Bereits ab 19.40 Uhr stimmt der Privatsender mit der Vorberichterstattung auf das Klopp-Debüt ein.

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos





Begegnung Niederlande vs. Deutschland Wettbewerb Nations League Spieltag 1 (Gruppenphase A2) Datum 24. September 2026 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) TV RTL Livestream RTL+ Liveticker SPOX

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Der Kader im Überblick

Der Kader für die ersten beiden Spiele gegen die Niederlande und Griechenland:

Position Spieler Tor Finn Dahmen (FC Augsburg) Tor Alexander Nübel (Besiktas) Tor Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam) Abwehr Hennes Behrens (FC Augsburg) Abwehr Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) Abwehr Max Rosenfelder (SC Freiburg) Abwehr Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Abwehr Jonathan Tah (Bayern München) Abwehr Philipp Treu (SC Freiburg) Abwehr Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) Mittelfeld Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) Mittelfeld Bambase Conte (TSG Hoffenheim) Mittelfeld Chris Führich (VfB Stuttgart) Mittelfeld Serge Gnabry (Bayern München) Mittelfeld Lennart Karl (Bayern München) Mittelfeld Jamal Musiala (Bayern München) Mittelfeld Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Mittelfeld Kevin Schade (FC Brentford) Mittelfeld Anton Stach (Leeds United) Angriff Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Angriff Kai Havertz (FC Arsenal)

Der Kader für die Spiele gegen Serbien und Griechenland