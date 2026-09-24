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UEFA Nations League A
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GOAL
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Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League

Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland
UEFA Nations League A

Jürgen Klopp feiert heute seinen Einstand als Bundestrainer, zum Auftakt wartet in der Nations League direkt ein Duell mit den Niederlanden auf das DFB-Team. Wo die Partie live übertragen wird, verrät GOAL.

Für Jürgen Klopp beginnt am heutigen Donnerstag, den 24. September, ein neues Kapitel als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Gleich zum Auftakt der Nations-League-Gruppenphase wartet mit den Niederlanden eine anspruchsvolle Aufgabe auf das DFB-Team. In der Gruppe A2 steigt das Duell um 20.45 Uhr in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

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Wo die Partie zwischen den Oranje und der deutschen Nationalmannschaft live zu sehen ist, verrät GOAL.

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League


Die Fans der deutschen Nationalmannschaft können sämtliche Nations-League-Partien live im Free-TV verfolgen. Zum Auftakt gegen die Niederlande übernimmt RTL die Übertragung und zeigt das Duell sowohl im Fernsehen als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+. Bereits ab 19.40 Uhr stimmt der Privatsender mit der Vorberichterstattung auf das Klopp-Debüt ein.

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Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos


Begegnung

Niederlande vs. Deutschland

Wettbewerb

Nations League

Spieltag

1 (Gruppenphase A2)

Datum

24. September 2026

Uhrzeit

20.45 Uhr

Ort

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

TV

RTL

Livestream

RTL+

Liveticker

SPOX

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Der Kader im Überblick

  • Der Kader für die ersten beiden Spiele gegen die Niederlande und Griechenland:

Position

Spieler

Tor

Finn Dahmen (FC Augsburg)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas)

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Abwehr

Hennes Behrens (FC Augsburg)

Abwehr

Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

Abwehr

Max Rosenfelder (SC Freiburg)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Jonathan Tah (Bayern München)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)

Mittelfeld

Bambase Conte (TSG Hoffenheim)

Mittelfeld

Chris Führich (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Serge Gnabry (Bayern München)

Mittelfeld

Lennart Karl (Bayern München)

Mittelfeld

Jamal Musiala (Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Kevin Schade (FC Brentford)

Mittelfeld

Anton Stach (Leeds United)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

  • Der Kader für die Spiele gegen Serbien und Griechenland

Position

Spieler

Tor

Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)

Tor

Finn Dahmen (FC Augsburg)

Tor

Jonas Urbig (Bayern München)

Abwehr

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Abwehr

Ridle Baku (RB Leipzig)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

David Raum (RB Leipzig)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Karim Adeyemi (FC Barcelona)

Mittelfeld

Mika Baur (Celtic Glasgow)

Mittelfeld

Tom Bischof (Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Vitaly Janelt (FC Brentford)

Mittelfeld

Felix Keidel (SV Elversberg)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (Bayern München)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Angriff

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Nick Woltemade (Juventus Turin)

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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