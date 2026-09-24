Für Jürgen Klopp beginnt am heutigen Donnerstag, den 24. September, ein neues Kapitel als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Gleich zum Auftakt der Nations-League-Gruppenphase wartet mit den Niederlanden eine anspruchsvolle Aufgabe auf das DFB-Team. In der Gruppe A2 steigt das Duell um 20.45 Uhr in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.
Wo die Partie zwischen den Oranje und der deutschen Nationalmannschaft live zu sehen ist, verrät GOAL.
Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League
Die Fans der deutschen Nationalmannschaft können sämtliche Nations-League-Partien live im Free-TV verfolgen. Zum Auftakt gegen die Niederlande übernimmt RTL die Übertragung und zeigt das Duell sowohl im Fernsehen als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+. Bereits ab 19.40 Uhr stimmt der Privatsender mit der Vorberichterstattung auf das Klopp-Debüt ein.
Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Wichtigste Infos
Begegnung
Niederlande vs. Deutschland
Wettbewerb
Nations League
Spieltag
1 (Gruppenphase A2)
Datum
24. September 2026
Uhrzeit
20.45 Uhr
Ort
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
TV
RTL
Livestream
RTL+
Liveticker
SPOX
Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von Niederlande vs. DFB mit Jürgen Klopp in der Nations League - Der Kader im Überblick
- Der Kader für die ersten beiden Spiele gegen die Niederlande und Griechenland:
Position
Spieler
Tor
Finn Dahmen (FC Augsburg)
Tor
Alexander Nübel (Besiktas)
Tor
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Abwehr
Hennes Behrens (FC Augsburg)
Abwehr
Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)
Abwehr
Max Rosenfelder (SC Freiburg)
Abwehr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Abwehr
Jonathan Tah (Bayern München)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)
Mittelfeld
Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)
Mittelfeld
Bambase Conte (TSG Hoffenheim)
Mittelfeld
Chris Führich (VfB Stuttgart)
Mittelfeld
Serge Gnabry (Bayern München)
Mittelfeld
Lennart Karl (Bayern München)
Mittelfeld
Jamal Musiala (Bayern München)
Mittelfeld
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Mittelfeld
Kevin Schade (FC Brentford)
Mittelfeld
Anton Stach (Leeds United)
Angriff
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Kai Havertz (FC Arsenal)
- Der Kader für die Spiele gegen Serbien und Griechenland
Position
Spieler
Tor
Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)
Tor
Finn Dahmen (FC Augsburg)
Tor
Jonas Urbig (Bayern München)
Abwehr
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Abwehr
Ridle Baku (RB Leipzig)
Abwehr
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Abwehr
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Abwehr
David Raum (RB Leipzig)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld
Karim Adeyemi (FC Barcelona)
Mittelfeld
Mika Baur (Celtic Glasgow)
Mittelfeld
Tom Bischof (Bayern München)
Mittelfeld
Said El Mala (1. FC Köln)
Mittelfeld
Vitaly Janelt (FC Brentford)
Mittelfeld
Felix Keidel (SV Elversberg)
Mittelfeld
Aleksandar Pavlovic (Bayern München)
Mittelfeld
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Mittelfeld
Florian Wirtz (FC Liverpool)
Angriff
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Nick Woltemade (Juventus Turin)