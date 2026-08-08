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Deutschland 2 Bundesliga
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Merck-Stadion am Böllenfalltor
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Ansehen auf Sky WOW
GOAL

Übersetzt von

Läuft Darmstadt 98 vs. Holstein Kiel heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt - Holstein Kiel
Darmstadt
Holstein Kiel

In der 2. Bundesliga tritt Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel an. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Darmstadt empfängt Holstein Kiel im Merck-Stadion am Böllenfalltor zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Bundesliga. Beide Klubs starten mit unterschiedlichen Erwartungen in das Spieljahr und das Duell am Böllenfalltor verspricht einen direkten Gradmesser für die jeweilige Saisonvorbereitung.

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Darmstadt geht unter Trainer Florian Kohfeldt in die Spielzeit. Die Lilien schlossen die vergangene Saison mit gemischten Ergebnissen ab und trennten sich zuletzt in einem Testspiel gegen Portsmouth torlos. Die Formkurve aus dem Frühjahr, mit Niederlagen gegen Paderborn und in Karlsruhe, lässt Raum für Verbesserungen.

Holstein Kiel reist unter Tim Walter nach Darmstadt. Die Kieler haben ihre Vorbereitung mit Testspielen gegen Bundesligisten wie Mainz 05 und Hoffenheim absolviert, dabei allerdings deutliche Niederlagen hinnehmen müssen. Der einzige Vorbereitungssieg gelang gegen den dänischen Klub Sönderjyske.

Im direkten Vergleich der jüngsten Vergangenheit hat Darmstadt die Nase vorn: Im März dieses Jahres gewann der SVD das Heimspiel gegen Kiel mit 2:0. Kiel wartet noch auf einen Ligasieg in Darmstadt.

Das Spiel zwischen Darmstadt und Holstein Kiel beginnt am Samstag, den 8. August um 13:00.

Läuft Darmstadt 98 vs. Holstein Kiel heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Holstein Kiel wird live und exklusiv bei Sky übertragen

Wer von den 90 Minuten nichts verpassen will, schaltet bei Sky ein. Der Pay-TV-Sender hält weiterhin die Rechte an der kompletten 2. Bundesliga. Eine Übertragung im Free-TV - in dem Fall bei RTL - gibt es zu dieser Begegnung nicht.

Darmstadt gegen Kiel läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 live, Kommentator ist Dominik Müller. Die Übertragung beginnt um 12.30 Uhr. Auch von unterwegs aus lässt sich das Programm abrufen. Angeboten wird der Livestream von Sky über Sky Go oder WOW.

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Anstoßzeit Darmstadt gegen Holstein Kiel

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1
Merck-Stadion am Böllenfalltor

Darmstadt vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Darmstadt vs Holstein Kiel Aufstellungen

4-2-3-1
Darmstadt crest
Darmstadt
SVD
Aufstellung
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK
4-5-1
1M. Schuhen28C. Lannert20A. Vukotic3F. Kleinhansl6P. Pfeiffer7Noah Weißhaupt41L. Duijvestijn44Y. Furukawa16H. Akiyama17K. Klefisch19F. Lakenmacher1T. Weiner40L. Parduzi26D. Zec32H. Sekine13I. Nekic11A. Bernhardsson8G. Balzi15K. Davidsen28J. Meffert20A. Kapralik19P. Harres
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK
4-2-3-1
Darmstadt

Startelf

Holstein Kiel

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Kohfeldt
  • T. Walter

Form

SVD

SVD - Form

ELV
U3-3
KSC
N2-1
PRM
U1-1
SCP
N0-2
POR
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HSK

HSK - Form

FCM
N1-3
DOD
N2-1
SÖN
S2-1
M05
N3-0
TSG
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Darmstadt kommt aus einer Saison mit durchwachsenen Ergebnissen: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der SVD einen Sieg, drei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Die jüngste Ligapartie endete mit einem 0:2 gegen Paderborn, zuvor gab es ein 3:3 gegen Elversberg. Darmstadt erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Holstein Kiel weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen auf. Die Kieler unterlagen zuletzt in der Vorbereitung Hoffenheim mit 1:3 und Mainz 05 mit 0:3. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 2:1 gegen Sönderjyske. Kiel traf insgesamt fünfmal und kassierte zehn Gegentore.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

DarmstadtUnentschiedenHolstein Kiel
2
2
1
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 7. März 2026 in der 2. Bundesliga statt: Darmstadt gewann das Heimspiel gegen Holstein Kiel mit 2:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Darmstadt zwei Siege, Kiel einen, zwei Partien endeten unentschieden. Darmstadt erzielte in diesen Begegnungen insgesamt acht Tore, Kiel fünf.


Darmstadt vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
4
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
5
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
6
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
7
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
8
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
9
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
00000000
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
00000000
11
Greuther FürthGreuther FürthGFT
00000000
12
Hannover 96Hannover 96H96
00000000
13
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
00000000
14
St. PauliSt. PauliFCP
00000000
15
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
16
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
17
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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