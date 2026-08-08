Darmstadt empfängt Holstein Kiel im Merck-Stadion am Böllenfalltor zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Bundesliga. Beide Klubs starten mit unterschiedlichen Erwartungen in das Spieljahr und das Duell am Böllenfalltor verspricht einen direkten Gradmesser für die jeweilige Saisonvorbereitung.

Darmstadt geht unter Trainer Florian Kohfeldt in die Spielzeit. Die Lilien schlossen die vergangene Saison mit gemischten Ergebnissen ab und trennten sich zuletzt in einem Testspiel gegen Portsmouth torlos. Die Formkurve aus dem Frühjahr, mit Niederlagen gegen Paderborn und in Karlsruhe, lässt Raum für Verbesserungen.

Holstein Kiel reist unter Tim Walter nach Darmstadt. Die Kieler haben ihre Vorbereitung mit Testspielen gegen Bundesligisten wie Mainz 05 und Hoffenheim absolviert, dabei allerdings deutliche Niederlagen hinnehmen müssen. Der einzige Vorbereitungssieg gelang gegen den dänischen Klub Sönderjyske.

Im direkten Vergleich der jüngsten Vergangenheit hat Darmstadt die Nase vorn: Im März dieses Jahres gewann der SVD das Heimspiel gegen Kiel mit 2:0. Kiel wartet noch auf einen Ligasieg in Darmstadt.

Das Spiel zwischen Darmstadt und Holstein Kiel beginnt am Samstag, den 8. August um 13:00.

Läuft Darmstadt 98 vs. Holstein Kiel heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Holstein Kiel wird live und exklusiv bei Sky übertragen

Wer von den 90 Minuten nichts verpassen will, schaltet bei Sky ein. Der Pay-TV-Sender hält weiterhin die Rechte an der kompletten 2. Bundesliga. Eine Übertragung im Free-TV - in dem Fall bei RTL - gibt es zu dieser Begegnung nicht.

Darmstadt gegen Kiel läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 live, Kommentator ist Dominik Müller. Die Übertragung beginnt um 12.30 Uhr. Auch von unterwegs aus lässt sich das Programm abrufen. Angeboten wird der Livestream von Sky über Sky Go oder WOW.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Holstein Kiel

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1 8. Aug. 2026 - 07:00 Merck-Stadion am Böllenfalltor

Darmstadt vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Form

Darmstadt kommt aus einer Saison mit durchwachsenen Ergebnissen: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der SVD einen Sieg, drei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Die jüngste Ligapartie endete mit einem 0:2 gegen Paderborn, zuvor gab es ein 3:3 gegen Elversberg. Darmstadt erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Holstein Kiel weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen auf. Die Kieler unterlagen zuletzt in der Vorbereitung Hoffenheim mit 1:3 und Mainz 05 mit 0:3. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 2:1 gegen Sönderjyske. Kiel traf insgesamt fünfmal und kassierte zehn Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 7. März 2026 in der 2. Bundesliga statt: Darmstadt gewann das Heimspiel gegen Holstein Kiel mit 2:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Darmstadt zwei Siege, Kiel einen, zwei Partien endeten unentschieden. Darmstadt erzielte in diesen Begegnungen insgesamt acht Tore, Kiel fünf.





Darmstadt vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

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