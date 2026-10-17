Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoUnion Berlin
Alte Försterei
team-logoBorussia Dortmund
BVB heute live sehenKonferenz live sehen
GOAL
Übersetzt von

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga

Bundesliga
Union Berlin - Borussia Dortmund
Union Berlin
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist am heutigen Samstag bei Union Berlin zu Gast. Wo die Bundesliga-Partie des BVB live im TV und im Livestream übertragen wird und alle wichtigen Infos zur Live-Berichterstattung findet Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 17. Oktober, gastiert Borussia Dortmund bei Union Berlin. Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei, der Heimspielstätte der Eisernen.

Dein Zuhause für Live-SportStream die volle Dosis Fußball live mit WOW

Doch wo läuft das Gastspiel von Borussia Dortmund live im TV und Livestream? Und was ist mit der Konferenz? Alle Infos zur Übertragung im Folgenden.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga

Wer das Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund über die gesamte Spielzeit live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Eine Übertragung im Free-TV gibt es dementsprechend nicht. Als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz.

Sky zeigt auch in der laufenden Saison alle Bundesliga-Einzelspiele am Samstagnachmittag und überträgt weiterhin die Partien am Freitag. Wer das Spiel lieber online verfolgen möchte, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen. Auch für diese Streamingangebote ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Dein Zuhause für Live-SportStream die volle Dosis Fußball live mit WOW

Eine weitere Möglichkeit bietet die Bundesliga-Konferenz, in der das Gastspiel des BVB ebenfalls zu sehen ist. Diese wird exklusiv bei DAZN übertragen.

Beim Streaminganbieter können sich Kunden derzeit einen Preisvorteil von 240 Euro pro Jahr sichern, wenn sie ein Abo mit einer Laufzeit von 24 Monaten abschließen. Das Paket umfasst das gesamte DAZN-Angebot und damit auch die Champions League. Allerdings ist zu beachten, dass die Spiele der Königsklasse ab der kommenden Saison nicht mehr bei DAZN übertragen werden.

DAZN-Angebot: Jetzt 240 Euro pro Jahr sparen!Jetzt anmelden

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - die wichtigsten Infos

  • Partie: Union Berlin vs. BVB
  • Wettbewerb: Bundesliga
  • Datum: 17. Oktober (Samstag)
  • Anpfiff: 15.30 Uhr
  • Ort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)
  • Übertragung TV: Sky
  • Übertragung Livestream: WOW, SkyGo
  • Übertragung Konferenz: DAZN

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Übertragung aller Samstagsspiele im Überblick


Spiel

Übertragung live im TV und Livestream

Kommentar

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund

Sky / SkyGo / WOW

Kai Dittmann

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart

Sky / SkyGo / WOW

Hannes Herrmann

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05

Sky / SkyGo / WOW

Martin Groß

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Werder Bremen vs. SC Paderborn 07

Sky / SkyGo / WOW

Jonas Friedrich

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

SV Elversberg vs. FC Augsburg

Sky / SkyGo / WOW

Klaus Veltman

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Konferenz

DAZN

Diverse Kommentatoren

Samstag, 17. Oktober, 18.30 Uhr

FC Bayern München vs. RB Leipzig

Sky / SkyGo / WOW

Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen