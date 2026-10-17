Am heutigen Samstag, den 17. Oktober, gastiert Borussia Dortmund bei Union Berlin. Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei, der Heimspielstätte der Eisernen.

Doch wo läuft das Gastspiel von Borussia Dortmund live im TV und Livestream? Und was ist mit der Konferenz? Alle Infos zur Übertragung im Folgenden.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga

Wer das Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund über die gesamte Spielzeit live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Eine Übertragung im Free-TV gibt es dementsprechend nicht. Als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz.

Sky zeigt auch in der laufenden Saison alle Bundesliga-Einzelspiele am Samstagnachmittag und überträgt weiterhin die Partien am Freitag. Wer das Spiel lieber online verfolgen möchte, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen. Auch für diese Streamingangebote ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Eine weitere Möglichkeit bietet die Bundesliga-Konferenz, in der das Gastspiel des BVB ebenfalls zu sehen ist. Diese wird exklusiv bei DAZN übertragen.

Beim Streaminganbieter können sich Kunden derzeit einen Preisvorteil von 240 Euro pro Jahr sichern, wenn sie ein Abo mit einer Laufzeit von 24 Monaten abschließen. Das Paket umfasst das gesamte DAZN-Angebot und damit auch die Champions League. Allerdings ist zu beachten, dass die Spiele der Königsklasse ab der kommenden Saison nicht mehr bei DAZN übertragen werden.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - die wichtigsten Infos

Partie: Union Berlin vs. BVB

Wettbewerb: Bundesliga

Datum: 17. Oktober (Samstag)

Anpfiff: 15.30 Uhr

Ort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Übertragung TV: Sky

Übertragung Livestream: WOW, SkyGo

Übertragung Konferenz: DAZN

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Übertragung aller Samstagsspiele im Überblick