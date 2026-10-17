Am heutigen Samstag, den 17. Oktober, gastiert Borussia Dortmund bei Union Berlin. Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei, der Heimspielstätte der Eisernen.
Doch wo läuft das Gastspiel von Borussia Dortmund live im TV und Livestream? Und was ist mit der Konferenz? Alle Infos zur Übertragung im Folgenden.
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga
Wer das Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund über die gesamte Spielzeit live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Eine Übertragung im Free-TV gibt es dementsprechend nicht. Als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz.
Sky zeigt auch in der laufenden Saison alle Bundesliga-Einzelspiele am Samstagnachmittag und überträgt weiterhin die Partien am Freitag. Wer das Spiel lieber online verfolgen möchte, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen. Auch für diese Streamingangebote ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Eine weitere Möglichkeit bietet die Bundesliga-Konferenz, in der das Gastspiel des BVB ebenfalls zu sehen ist. Diese wird exklusiv bei DAZN übertragen.
Beim Streaminganbieter können sich Kunden derzeit einen Preisvorteil von 240 Euro pro Jahr sichern, wenn sie ein Abo mit einer Laufzeit von 24 Monaten abschließen. Das Paket umfasst das gesamte DAZN-Angebot und damit auch die Champions League. Allerdings ist zu beachten, dass die Spiele der Königsklasse ab der kommenden Saison nicht mehr bei DAZN übertragen werden.
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - die wichtigsten Infos
- Partie: Union Berlin vs. BVB
- Wettbewerb: Bundesliga
- Datum: 17. Oktober (Samstag)
- Anpfiff: 15.30 Uhr
- Ort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)
- Übertragung TV: Sky
- Übertragung Livestream: WOW, SkyGo
- Übertragung Konferenz: DAZN
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Union Berlin vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Übertragung aller Samstagsspiele im Überblick
Spiel
Übertragung live im TV und Livestream
Kommentar
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund
Sky / SkyGo / WOW
Kai Dittmann
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
Hamburger SV vs. VfB Stuttgart
Sky / SkyGo / WOW
Hannes Herrmann
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05
Sky / SkyGo / WOW
Martin Groß
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
Werder Bremen vs. SC Paderborn 07
Sky / SkyGo / WOW
Jonas Friedrich
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
SV Elversberg vs. FC Augsburg
Sky / SkyGo / WOW
Klaus Veltman
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
Konferenz
DAZN
Diverse Kommentatoren
Samstag, 17. Oktober, 18.30 Uhr
FC Bayern München vs. RB Leipzig
Sky / SkyGo / WOW
Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)