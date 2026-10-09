Nach der Länderspielpause XXL ist vor der Bundesliga: Am Freitag (9. Oktober) eröffnet die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen den 5. Spieltag, der Anpfiff ertönt heute um 20.30 Uhr.
Welcher Sender BVB vs. Werder am heutigen Abend live überträgt, erklärt GOAL im nächsten Abschnitt.
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga
Dortmund gegen Bremen wird am Freitag live und exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Freitagsspiele der Bundesliga live und ist daher auch die einzig richtige Anlaufstelle für das Duell zwischen BVB und Werder heute Abend.
Neben der TV-Übertragung könnt Ihr bei Sky auch im Livestream bei WOW oder SkyGo dabei sein. Klar ist: Um BVB vs. Bremen sehen zu können, benötigt Ihr in jedem Fall ein kostenpflichtiges Abo von Sky. Eine kostenlose Übertragung des Spiels im Free-TV gibt es nicht.
Die Übertragung von Dortmund gegen Bremen bei Sky startet bereits um 19.30 Uhr. Eine Stunde lang werdet Ihr in den Vorberichten mit allen wichtigen Informationen und Stimmen zum Spiel versorgt, ab 20.30 Uhr rollt im Signal-Iduna-Park dann der Ball.
Einschalten müsst Ihr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga. Kommentiert wird der Auftakt des 5. Bundesligaspieltags in Dortmund von dem Vater-Sohn-Duo Hansi und Cornelius Küpper.
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga - die Übertragung in der Übersicht
Spiel
Borussia Dortmund vs. Werder Bremen
Wettbewerb
Bundesliga, 5. Spieltag
Datum
Freitag, 9. Oktober 2026
Uhrzeit
20.30 Uhr
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Kommentar
Hansi Küpper und Cornelius Küpper
Spielort
Signal-Iduna-Park, Dortmund
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga - wo laufen die anderen Spiele am 5. Spieltag?
Anstoß
Spiel
Übertragung Einzelspiel
Übertragung Konferenz
Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr
FC Augsburg vs. FC Bayern
Sky / SkyGo / WOW
DAZN
Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr
Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen
RTL / RTL+ / Sky / SkyGo / WOW
DAZN
Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr
Hoffenheim vs. Hamburg
Sky / SkyGo / WOW
DAZN
Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr
Union vs. Elversberg
Sky / SkyGo / WOW
DAZN
Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr
Paderborn vs. Stuttgart
Sky / SkyGo / WOW
DAZN
Samstag, 10. Oktober, 18.30 Uhr
Leipzig vs. Frankfurt
Sky / SkyGo / WOW
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Sonntag, 11. Oktober, 15.30 Uhr
Köln vs. Gladbach
DAZN
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Sonntag, 11. Oktober, 17.30 Uhr
Freiburg vs. Schalke
DAZN
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