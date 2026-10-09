Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoWerder Bremen
BVB vs. Werder live sehen!
Oliver Maywurm

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga

Bundesliga
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Borussia Dortmund
Werder Bremen

Werder Bremen muss im ersten Bundesligaspiel nach der Länderspielpause bei Borussia Dortmund ran. Wer zeigt BVB vs. Werder heute im Stream und TV?

Nach der Länderspielpause XXL ist vor der Bundesliga: Am Freitag (9. Oktober) eröffnet die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen den 5. Spieltag, der Anpfiff ertönt heute um 20.30 Uhr.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Welcher Sender BVB vs. Werder am heutigen Abend live überträgt, erklärt GOAL im nächsten Abschnitt.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga

Dortmund gegen Bremen wird am Freitag live und exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Freitagsspiele der Bundesliga live und ist daher auch die einzig richtige Anlaufstelle für das Duell zwischen BVB und Werder heute Abend.

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr bei Sky auch im Livestream bei WOW oder SkyGo dabei sein. Klar ist: Um BVB vs. Bremen sehen zu können, benötigt Ihr in jedem Fall ein kostenpflichtiges Abo von Sky. Eine kostenlose Übertragung des Spiels im Free-TV gibt es nicht.

SV Werder Bremen v FC Augsburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

Die Übertragung von Dortmund gegen Bremen bei Sky startet bereits um 19.30 Uhr. Eine Stunde lang werdet Ihr in den Vorberichten mit allen wichtigen Informationen und Stimmen zum Spiel versorgt, ab 20.30 Uhr rollt im Signal-Iduna-Park dann der Ball.

Einschalten müsst Ihr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga. Kommentiert wird der Auftakt des 5. Bundesligaspieltags in Dortmund von dem Vater-Sohn-Duo Hansi und Cornelius Küpper.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga - die Übertragung in der Übersicht

Spiel

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

Wettbewerb

Bundesliga, 5. Spieltag

Datum

Freitag, 9. Oktober 2026

Uhrzeit

20.30 Uhr

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Kommentar

Hansi Küpper und Cornelius Küpper

Spielort

Signal-Iduna-Park, Dortmund

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga - wo laufen die anderen Spiele am 5. Spieltag?

Anstoß

Spiel

Übertragung Einzelspiel

Übertragung Konferenz

Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr

FC Augsburg vs. FC Bayern

Sky / SkyGo / WOW

DAZN

Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen

RTL / RTL+ / Sky / SkyGo / WOW

DAZN

Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr

Hoffenheim vs. Hamburg

Sky / SkyGo / WOW

DAZN

Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr

Union vs. Elversberg

Sky / SkyGo / WOW

DAZN

Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr

Paderborn vs. Stuttgart

Sky / SkyGo / WOW

DAZN

Samstag, 10. Oktober, 18.30 Uhr

Leipzig vs. Frankfurt

Sky / SkyGo / WOW

-

Sonntag, 11. Oktober, 15.30 Uhr

Köln vs. Gladbach

DAZN

-

Sonntag, 11. Oktober, 17.30 Uhr

Freiburg vs. Schalke

DAZN

-

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen