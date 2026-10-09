Nach der Länderspielpause XXL ist vor der Bundesliga: Am Freitag (9. Oktober) eröffnet die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen den 5. Spieltag, der Anpfiff ertönt heute um 20.30 Uhr.

Welcher Sender BVB vs. Werder am heutigen Abend live überträgt, erklärt GOAL im nächsten Abschnitt.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga

Dortmund gegen Bremen wird am Freitag live und exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Freitagsspiele der Bundesliga live und ist daher auch die einzig richtige Anlaufstelle für das Duell zwischen BVB und Werder heute Abend.

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr bei Sky auch im Livestream bei WOW oder SkyGo dabei sein. Klar ist: Um BVB vs. Bremen sehen zu können, benötigt Ihr in jedem Fall ein kostenpflichtiges Abo von Sky. Eine kostenlose Übertragung des Spiels im Free-TV gibt es nicht.

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Nächste Spiele BVB Bundesliga 14:30 SVW

Die Übertragung von Dortmund gegen Bremen bei Sky startet bereits um 19.30 Uhr. Eine Stunde lang werdet Ihr in den Vorberichten mit allen wichtigen Informationen und Stimmen zum Spiel versorgt, ab 20.30 Uhr rollt im Signal-Iduna-Park dann der Ball.

Einschalten müsst Ihr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga. Kommentiert wird der Auftakt des 5. Bundesligaspieltags in Dortmund von dem Vater-Sohn-Duo Hansi und Cornelius Küpper.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga - die Übertragung in der Übersicht

Spiel Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Wettbewerb Bundesliga, 5. Spieltag Datum Freitag, 9. Oktober 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Kommentar Hansi Küpper und Cornelius Küpper Spielort Signal-Iduna-Park, Dortmund

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga - wo laufen die anderen Spiele am 5. Spieltag?