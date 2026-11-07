Am Samstag (7. November) bekommt es Borussia Dortmund in der Bundesliga mit dem Aufsteiger SV Elversberg zu tun. Der Anpfiff im Dortmunder Signal Iduna Park erfolgt um 15.30 Uhr.
Doch wo läuft die Partie des BVB live im TV und Livestream? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga
Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg wird über die gesamte Spielzeit exklusiv bei Sky übertragen. Wie bei allen Bundesliga-Begegnungen am Samstagnachmittag zeigt der Pay-TV-Sender auch dieses Duell live.
Die Partie läuft auf Sky Sport Bundesliga 2. Jonas Friedrich begleitet das Spiel als Kommentator. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen.
Wer den BVB lieber im Livestream verfolgen möchte, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen. Dafür ist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Zusätzlich zeigt DAZN die Bundesliga-Konferenz, sodass Ihr auch dort die wichtigsten Szenen und Höhepunkte der BVB-Partie verfolgen könnt.
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Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga - die wichtigsten Infos
Spiel
BVB vs. SV Elversberg
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Übertragung Konferenz
DAZN
Datum
Samstag, 7. November
Anstoß
15.30 Uhr
Kommentator
Jonas Friedrich
Spielort
Signal-Iduna-Park, Dortmund
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga - Übersicht aller Spiele am Samstag
Datum und Anstoßzeit
Begegnung
Übertragung TV
Übertragung Livestream
Konferenz
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
Borussia Dortmund – SV Elversberg
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
RB Leipzig – FC Augsburg
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 18:30 Uhr
VfB Stuttgart – Werder Bremen
Sky
WOW, SkyGo
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