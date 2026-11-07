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Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga

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Borussia Dortmund - Elversberg
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Elversberg

Borussia Dortmund trifft am heutigen Samstag in der Bundesliga auf die SV Elversberg. Doch welcher Anbieter überträgt das Spiel des BVB live? Läuft die Begegnung bei Sky oder DAZN? Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Am Samstag (7. November) bekommt es Borussia Dortmund in der Bundesliga mit dem Aufsteiger SV Elversberg zu tun. Der Anpfiff im Dortmunder Signal Iduna Park erfolgt um 15.30 Uhr.

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Doch wo läuft die Partie des BVB live im TV und Livestream? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga

Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg wird über die gesamte Spielzeit exklusiv bei Sky übertragen. Wie bei allen Bundesliga-Begegnungen am Samstagnachmittag zeigt der Pay-TV-Sender auch dieses Duell live.

Die Partie läuft auf Sky Sport Bundesliga 2. Jonas Friedrich begleitet das Spiel als Kommentator. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

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Wer den BVB lieber im Livestream verfolgen möchte, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen. Dafür ist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Zusätzlich zeigt DAZN die Bundesliga-Konferenz, sodass Ihr auch dort die wichtigsten Szenen und Höhepunkte der BVB-Partie verfolgen könnt.

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Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga - die wichtigsten Infos

Spiel

BVB vs. SV Elversberg

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Übertragung Konferenz

DAZN

Datum

Samstag, 7. November

Anstoß

15.30 Uhr

Kommentator

Jonas Friedrich

Spielort

Signal-Iduna-Park, Dortmund

dohcFC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga - Übersicht aller Spiele am Samstag

Datum und Anstoßzeit

Begegnung

Übertragung TV

Übertragung Livestream

Konferenz

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

Borussia Dortmund – SV Elversberg

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

RB Leipzig – FC Augsburg

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WOW, SkyGo

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Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

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Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt

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Samstag, 07.11., 18:30 Uhr

VfB Stuttgart – Werder Bremen

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