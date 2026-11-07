Am Samstag (7. November) bekommt es Borussia Dortmund in der Bundesliga mit dem Aufsteiger SV Elversberg zu tun. Der Anpfiff im Dortmunder Signal Iduna Park erfolgt um 15.30 Uhr.

Doch wo läuft die Partie des BVB live im TV und Livestream? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga

Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg wird über die gesamte Spielzeit exklusiv bei Sky übertragen. Wie bei allen Bundesliga-Begegnungen am Samstagnachmittag zeigt der Pay-TV-Sender auch dieses Duell live.

Die Partie läuft auf Sky Sport Bundesliga 2. Jonas Friedrich begleitet das Spiel als Kommentator. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

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Wer den BVB lieber im Livestream verfolgen möchte, kann auf SkyGo oder WOW zurückgreifen. Dafür ist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Zusätzlich zeigt DAZN die Bundesliga-Konferenz, sodass Ihr auch dort die wichtigsten Szenen und Höhepunkte der BVB-Partie verfolgen könnt.

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Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga - die wichtigsten Infos

Spiel BVB vs. SV Elversberg Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Übertragung Konferenz DAZN Datum Samstag, 7. November Anstoß 15.30 Uhr Kommentator Jonas Friedrich Spielort Signal-Iduna-Park, Dortmund

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Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. SV Elversberg in der Bundesliga - Übersicht aller Spiele am Samstag