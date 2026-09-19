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Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga

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VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
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VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Im Bundesliga-Topspiel geht es heute zur Sache. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie live im TV und Stream verfolgen könnt.

Im Bundesliga-Topspiel des 4. Spieltags treffen am heutigen Samstag (19. September) der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aufeinander. Anpfiff in der Stuttgarter MHP-Arena ist um 18.30 Uhr.

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Doch wo wird das Duell live im TV und Livestream übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga


Wie alle Samstagsspiele wird auch das Bundesliga-Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund heute live bei Sky übertragen. Die Partie ist auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.30 Uhr, kommentiert wird das Duell von Wolff Fuss.

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sky die Partie auch im Livestream an. Abrufen könnt Ihr diesen entweder über SkyGo oder den Streamingdienst WOW.

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Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Wichtigste Infos


Begegnung

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

4

Datum

19. September 2026

Uhrzeit

18.30 Uhr

Ort

MHP-Arena, Stuttgart

TV

Sky

Livestream

SkyGo, WOW

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

SC Freiburg

3

3

0

0

10:1

9

9

2

Borussia Dortmund

3

3

0

0

8:2

6

9

3

FC Augsburg

3

2

1

0

9:3

6

7

4

FC Bayern München

3

2

1

0

7:2

5

7

5

RB Leipzig

3

2

0

1

9:3

6

6

6

SV 07 Elversberg

3

2

0

1

8:7

1

6

7

Bayer Leverkusen

3

1

1

1

8:5

3

4

8

1. FSV Mainz 05

3

1

1

1

6:3

3

4

9

Eintracht Frankfurt

3

1

1

1

7:8

-1

4

10

SV Werder Bremen

3

1

1

1

5:6

-1

4

11

FC Schalke 04

3

1

1

1

3:4

-1

4

12

1. FC Köln

3

1

1

1

5:7

-2

4

13

TSG Hoffenheim

3

1

0

2

6:7

-1

3

14

VfB Stuttgart

3

1

0

2

6:8

-2

3

15

SC Paderborn 07

3

0

1

2

0:4

-4

1

16

1. FC Union Berlin

3

0

1

2

4:10

-6

1

17

Bor. Mönchengladbach

3

0

0

3

3:12

-9

0

18

Hamburger SV

3

0

0

3

0:12

-12

0

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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