Im Bundesliga-Topspiel des 4. Spieltags treffen am heutigen Samstag (19. September) der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aufeinander. Anpfiff in der Stuttgarter MHP-Arena ist um 18.30 Uhr.

Doch wo wird das Duell live im TV und Livestream übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga





Wie alle Samstagsspiele wird auch das Bundesliga-Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund heute live bei Sky übertragen. Die Partie ist auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.30 Uhr, kommentiert wird das Duell von Wolff Fuss.

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sky die Partie auch im Livestream an. Abrufen könnt Ihr diesen entweder über SkyGo oder den Streamingdienst WOW.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Wichtigste Infos





Begegnung VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga Spieltag 4 Datum 19. September 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort MHP-Arena, Stuttgart TV Sky Livestream SkyGo, WOW

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 4. Spieltag