Am Mittwoch, den 4. November, steht in der Champions League der 4. Spieltag der Ligaphase auf dem Programm. Borussia Dortmund bekommt es dabei vor heimischer Kulisse mit Real Betis zu tun. Im Signal-Iduna-Park beginnt die Begegnung um 21 Uhr.

Doch wo wird das Duell live übertragen? Können Zuschauer bei Amazon Prime einschalten, gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV oder zeigt DAZN die Partie? GOAL liefert Euch die Antworten.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Während am Dienstag noch Amazon Prime und DAZN gemeinsam für die Übertragung der Champions-League-Partien verantwortlich waren, liegt das gesamte Programm am Mittwoch bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt sämtliche neun Begegnungen des Abends live und exklusiv – darunter auch das Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Betis.

Die Sendung zum Spiel startet bereits um 20.15 Uhr. Freddy Harder übernimmt den Kommentar, als Experte ist Sebastian Kneißl im Einsatz.

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Alternativ können Fußballfans die Konferenz einschalten, in der die wichtigsten Szenen aller parallel stattfindenden Partien zusammengefasst werden. Voraussetzung für den Zugriff auf die Übertragungen ist ein Abonnement von DAZN Unlimited.

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

Begegnung BVB vs. Betis Sevilla Wettbewerb Champions League Spieltag 4 (Ligaphase) Datum 4. November 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Livestream DAZN

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Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Partien am 4. November