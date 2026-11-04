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Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Champions League
Borussia Dortmund - Real Betis
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Real Betis

Borussia Dortmund bekommt es in der Champions League mit Real Betis zu tun. Doch wo wird das Duell live übertragen? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Am Mittwoch, den 4. November, steht in der Champions League der 4. Spieltag der Ligaphase auf dem Programm. Borussia Dortmund bekommt es dabei vor heimischer Kulisse mit Real Betis zu tun. Im Signal-Iduna-Park beginnt die Begegnung um 21 Uhr.

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Doch wo wird das Duell live übertragen? Können Zuschauer bei Amazon Prime einschalten, gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV oder zeigt DAZN die Partie? GOAL liefert Euch die Antworten.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Während am Dienstag noch Amazon Prime und DAZN gemeinsam für die Übertragung der Champions-League-Partien verantwortlich waren, liegt das gesamte Programm am Mittwoch bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt sämtliche neun Begegnungen des Abends live und exklusiv – darunter auch das Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Betis.

Die Sendung zum Spiel startet bereits um 20.15 Uhr. Freddy Harder übernimmt den Kommentar, als Experte ist Sebastian Kneißl im Einsatz.

Nächste Spiele
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04. Nov. 2026

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Alternativ können Fußballfans die Konferenz einschalten, in der die wichtigsten Szenen aller parallel stattfindenden Partien zusammengefasst werden. Voraussetzung für den Zugriff auf die Übertragungen ist ein Abonnement von DAZN Unlimited.

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Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

Begegnung

BVB vs. Betis Sevilla

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

4 (Ligaphase)

Datum

4. November 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Signal-Iduna-Park, Dortmund

Livestream

DAZN

Kovac & NwaneriGetty Images

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Partien am 4. November

Anpfiff

Begegnung

Übertragung

18.45 Uhr

AEK Athen vs. Real Madrid

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18.45 Uhr

Fenerbahce vs. FC Liverpool

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21.00 Uhr

BVB vs. Real Betis

DAZN

21.00 Uhr

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Stavanger vs. Sabah FK

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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