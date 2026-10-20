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Champions League
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GOAL
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Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Champions League
Sabah FK - Borussia Dortmund
Sabah FK
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gastiert in der Champions League bei Sabah FK. Wo die Partie live übertragen wird und welcher Anbieter das Spiel zeigt, erfahrt Ihr hier.

Nach dem Rückschlag in Norwegen will Borussia Dortmund in der Champions League zurück in die Erfolgsspur. Auf die bittere 0:1-Pleite gegen Bodö/Glimt folgt für die Mannschaft von Niko Kovac am heutigen Dienstag (20. Oktober) die nächste Aufgabe auf internationaler Bühne: Der BVB trifft auswärts auf den aserbaidschanischen Meister Sabah FK. Anstoß im Olympiastadion von Baku ist um 18.45 Uhr.

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Doch welcher Sender zeigt das Duell live? GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Die Übertragungsrechte für die Champions League teilen sich DAZN und Amazon Prime. Während Prime Video pro Spieltag eine Begegnung exklusiv zeigt, hat sich der Streaminganbieter für diesen Dienstag das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Atletico Madrid ausgesucht.

Die übrigen Partien laufen bei DAZN - darunter auch das Aufeinandertreffen von Sabah FK und Borussia Dortmund. Wer das Spiel live in voller Länge sehen möchte, braucht daher ein entsprechendes Abonnement. Neben der Einzelübertragung steht auch eine Konferenz mit mehreren Begegnungen zur Auswahl. Eine Free-TV-Übertragung wird also nicht geboten.

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Für den Zugriff auf die Champions League ist ein DAZN-Unlimited-Abo erforderlich. Derzeit kostet das 24-Monats-Abo monatlich 24,99 Euro. Zum Vergleich: Beim flexibel kündbaren Monatstarif werden regulär 44,99 Euro pro Monat fällig. Wer sich für die längere Laufzeit entscheidet, spart somit 20 Euro monatlich. Über zwölf Monate gerechnet entspricht das einer Ersparnis von 240 Euro. Allerdings ist das vergünstigte Angebot zeitlich begrenzt. Neben ausgewählten Topspielen aus der Champions League und der Bundesliga umfasst das Sportprogramm auch internationale Fußball-Highlights wie den El Clasico.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos


Begegnung

Sabah FK vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

3 (Ligaphase)

Datum

20. Oktober 2026

Uhrzeit

18.45 Uhr

Ort

Olympiastadion Baku (Aserbaidschan)

Livestream

DAZN

Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Paris Saint-Germain

2

2

0

0

10:3

7

6

2

FC Barcelona

2

2

0

0

9:2

7

6

3

Aston Villa FC

2

2

0

0

9:2

7

6

4

VfB Stuttgart

2

2

0

0

6:1

5

6

5

Liverpool FC

2

2

0

0

8:4

4

6

6

Sporting CP

2

2

0

0

5:1

4

6

7

Arsenal FC

2

2

0

0

4:0

4

6

8

Real Madrid

2

2

0

0

6:4

2

6

9

Real Betis

2

2

0

0

6:4

2

6

10

FC Bayern München

2

1

1

0

8:3

5

4

11

Schachtar Donezk

2

1

1

0

4:2

2

4

12

Como 1907

2

1

0

1

6:4

2

3

13

Manchester United

2

1

0

1

4:2

2

3

14

Villarreal CF

2

1

0

1

5:4

1

3

15

Atlético Madrid

2

1

0

1

3:2

1

3

16

FC Brügge

2

1

0

1

6:6

0

3

17

Manchester City

2

1

0

1

4:4

0

3

18

Borussia Dortmund

2

1

0

1

3:3

0

3

19

RC Lens

2

1

0

1

3:4

-1

3

20

AEK Athen

2

1

0

1

2:3

-1

3

21

RB Leipzig

2

1

0

1

2:4

-2

3

22

Sabah FK

2

1

0

1

2:4

-2

3

23

Feyenoord Rotterdam

2

1

0

1

4:7

-3

3

24

FK Bodö/Glimt

2

1

0

1

1:5

-4

3

25

AS Rom

2

0

1

1

4:5

-1

1

26

PSV Eindhoven

2

0

1

1

1:2

-1

1

27

Viking FK

2

0

1

1

4:6

-2

1

28

Fenerbahce Istanbul

2

0

1

1

1:7

-6

1

29

Inter Mailand

2

0

0

2

4:6

-2

0

30

FC Porto

2

0

0

2

2:5

-3

0

31

Slavia Prag

2

0

0

2

2:5

-3

0

32

SSC Neapel

2

0

0

2

1:4

-3

0

33

LASK

2

0

0

2

3:7

-4

0

34

OSC Lille

2

0

0

2

2:6

-4

0

35

Galatasaray

2

0

0

2

2:7

-5

0

36

Slovan Bratislava

2

0

0

2

1:9

-8

0

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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