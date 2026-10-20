Nach dem Rückschlag in Norwegen will Borussia Dortmund in der Champions League zurück in die Erfolgsspur. Auf die bittere 0:1-Pleite gegen Bodö/Glimt folgt für die Mannschaft von Niko Kovac am heutigen Dienstag (20. Oktober) die nächste Aufgabe auf internationaler Bühne: Der BVB trifft auswärts auf den aserbaidschanischen Meister Sabah FK. Anstoß im Olympiastadion von Baku ist um 18.45 Uhr.
Doch welcher Sender zeigt das Duell live? GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung.
Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
Die Übertragungsrechte für die Champions League teilen sich DAZN und Amazon Prime. Während Prime Video pro Spieltag eine Begegnung exklusiv zeigt, hat sich der Streaminganbieter für diesen Dienstag das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Atletico Madrid ausgesucht.
Die übrigen Partien laufen bei DAZN - darunter auch das Aufeinandertreffen von Sabah FK und Borussia Dortmund. Wer das Spiel live in voller Länge sehen möchte, braucht daher ein entsprechendes Abonnement. Neben der Einzelübertragung steht auch eine Konferenz mit mehreren Begegnungen zur Auswahl. Eine Free-TV-Übertragung wird also nicht geboten.
Für den Zugriff auf die Champions League ist ein DAZN-Unlimited-Abo erforderlich. Derzeit kostet das 24-Monats-Abo monatlich 24,99 Euro. Zum Vergleich: Beim flexibel kündbaren Monatstarif werden regulär 44,99 Euro pro Monat fällig. Wer sich für die längere Laufzeit entscheidet, spart somit 20 Euro monatlich. Über zwölf Monate gerechnet entspricht das einer Ersparnis von 240 Euro. Allerdings ist das vergünstigte Angebot zeitlich begrenzt. Neben ausgewählten Topspielen aus der Champions League und der Bundesliga umfasst das Sportprogramm auch internationale Fußball-Highlights wie den El Clasico.
Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos
Begegnung
Sabah FK vs. Borussia Dortmund
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
3 (Ligaphase)
Datum
20. Oktober 2026
Uhrzeit
18.45 Uhr
Ort
Olympiastadion Baku (Aserbaidschan)
Livestream
DAZN
Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die Tabelle vor dem 3. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Paris Saint-Germain
2
2
0
0
10:3
7
6
2
FC Barcelona
2
2
0
0
9:2
7
6
3
Aston Villa FC
2
2
0
0
9:2
7
6
4
VfB Stuttgart
2
2
0
0
6:1
5
6
5
Liverpool FC
2
2
0
0
8:4
4
6
6
Sporting CP
2
2
0
0
5:1
4
6
7
Arsenal FC
2
2
0
0
4:0
4
6
8
Real Madrid
2
2
0
0
6:4
2
6
9
Real Betis
2
2
0
0
6:4
2
6
10
FC Bayern München
2
1
1
0
8:3
5
4
11
Schachtar Donezk
2
1
1
0
4:2
2
4
12
Como 1907
2
1
0
1
6:4
2
3
13
Manchester United
2
1
0
1
4:2
2
3
14
Villarreal CF
2
1
0
1
5:4
1
3
15
Atlético Madrid
2
1
0
1
3:2
1
3
16
FC Brügge
2
1
0
1
6:6
0
3
17
Manchester City
2
1
0
1
4:4
0
3
18
Borussia Dortmund
2
1
0
1
3:3
0
3
19
RC Lens
2
1
0
1
3:4
-1
3
20
AEK Athen
2
1
0
1
2:3
-1
3
21
RB Leipzig
2
1
0
1
2:4
-2
3
22
Sabah FK
2
1
0
1
2:4
-2
3
23
Feyenoord Rotterdam
2
1
0
1
4:7
-3
3
24
FK Bodö/Glimt
2
1
0
1
1:5
-4
3
25
AS Rom
2
0
1
1
4:5
-1
1
26
PSV Eindhoven
2
0
1
1
1:2
-1
1
27
Viking FK
2
0
1
1
4:6
-2
1
28
Fenerbahce Istanbul
2
0
1
1
1:7
-6
1
29
Inter Mailand
2
0
0
2
4:6
-2
0
30
FC Porto
2
0
0
2
2:5
-3
0
31
Slavia Prag
2
0
0
2
2:5
-3
0
32
SSC Neapel
2
0
0
2
1:4
-3
0
33
LASK
2
0
0
2
3:7
-4
0
34
OSC Lille
2
0
0
2
2:6
-4
0
35
Galatasaray
2
0
0
2
2:7
-5
0
36
Slovan Bratislava
2
0
0
2
1:9
-8
0