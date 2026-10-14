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Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Champions League
Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
Bodö/Glimt
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund muss in der Champions League auswärts beim FK Bodö/Glimt ran. Doch wo wird die Partie live gezeigt - bei DAZN oder Amazon Prime Video? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am Mittwoch, den 14. Oktober, steht für Borussia Dortmund der nächste Auftritt in der Champions League an. Am 2. Spieltag der Ligaphase gastiert der BVB beim norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt. Der Anstoß im Aspmyra Stadion in Bodö erfolgt um 21 Uhr.

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Wo die Partie live übertragen wird und ob DAZN oder Amazon Prime Video die Begegnung zeigt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Nachdem DAZN und Amazon Prime Video am Dienstag die Champions-League-Spiele aufgeteilt hatten, überträgt am Mittwoch ausschließlich DAZN. Auch das Duell zwischen Bodö/Glimt und Borussia Dortmund läuft dort live - als Einzelspiel und in der Konferenz.

Für beide Übertragungsoptionen benötigen Fans ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abo. Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion ist der 24-Monatsvertrag derzeit für 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Im flexiblen Monatstarif kostet das Abo hingegen 44,99 Euro. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von 20 Euro monatlich beziehungsweise 240 Euro im Jahr. Neben der Champions League umfasst das Angebot auch ausgewählte Bundesliga-Spiele und weitere Fußball-Highlights.

Ab der Saison 2027/28 wird die Champions League allerdings nicht mehr bei DAZN zu sehen sein. Dann übernimmt Paramount+ die Übertragungsrechte.

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Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

Begegnung

FK Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

2 (Ligaphase)

Datum

14. Oktober 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Aspmyra Stadion (Bodö)

Übertragung

DAZN

Läuft BVB heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Auf diesem Sender wird Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream gezeigt / übertragen - Die Spiele am 14. Oktober

Anpfiff

Begegnung

Übertragung Einzelspiel

Übertragung Konferenz

18.45 Uhr

Feyenoord Rotterdam vs. Como 1907

DAZN

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18.45 Uhr

LASK vs. FC Liverpool

DAZN

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21 Uhr

AS Rom vs. Real Madrid

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21 Uhr

Aston Villa vs. Fenerbahce Istanbul

DAZN

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21 Uhr

Schachtar Donezk vs. AEK Athen

DAZN

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21 Uhr

FK Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund

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21 Uhr

Manchester City vs. Paris Saint-Germain

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21 Uhr

Real Betis Sevilla vs. FC Porto

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21 Uhr

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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