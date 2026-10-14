Am Mittwoch, den 14. Oktober, steht für Borussia Dortmund der nächste Auftritt in der Champions League an. Am 2. Spieltag der Ligaphase gastiert der BVB beim norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt. Der Anstoß im Aspmyra Stadion in Bodö erfolgt um 21 Uhr.
Wo die Partie live übertragen wird und ob DAZN oder Amazon Prime Video die Begegnung zeigt, erfahrt Ihr bei GOAL.
Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
Nachdem DAZN und Amazon Prime Video am Dienstag die Champions-League-Spiele aufgeteilt hatten, überträgt am Mittwoch ausschließlich DAZN. Auch das Duell zwischen Bodö/Glimt und Borussia Dortmund läuft dort live - als Einzelspiel und in der Konferenz.
Für beide Übertragungsoptionen benötigen Fans ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abo. Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion ist der 24-Monatsvertrag derzeit für 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Im flexiblen Monatstarif kostet das Abo hingegen 44,99 Euro. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von 20 Euro monatlich beziehungsweise 240 Euro im Jahr. Neben der Champions League umfasst das Angebot auch ausgewählte Bundesliga-Spiele und weitere Fußball-Highlights.
Ab der Saison 2027/28 wird die Champions League allerdings nicht mehr bei DAZN zu sehen sein. Dann übernimmt Paramount+ die Übertragungsrechte.
Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos
Begegnung
FK Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
2 (Ligaphase)
Datum
14. Oktober 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Aspmyra Stadion (Bodö)
Übertragung
DAZN
Läuft BVB heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Auf diesem Sender wird Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream gezeigt / übertragen - Die Spiele am 14. Oktober
Anpfiff
Begegnung
Übertragung Einzelspiel
Übertragung Konferenz
18.45 Uhr
Feyenoord Rotterdam vs. Como 1907
DAZN
DAZN
18.45 Uhr
LASK vs. FC Liverpool
DAZN
DAZN
21 Uhr
AS Rom vs. Real Madrid
DAZN
DAZN
21 Uhr
Aston Villa vs. Fenerbahce Istanbul
DAZN
DAZN
21 Uhr
Schachtar Donezk vs. AEK Athen
DAZN
DAZN
21 Uhr
FK Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund
DAZN
DAZN
21 Uhr
Manchester City vs. Paris Saint-Germain
DAZN
DAZN
21 Uhr
Real Betis Sevilla vs. FC Porto
DAZN
DAZN
21 Uhr
Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart
DAZN
DAZN