Am Mittwoch, den 14. Oktober, steht für Borussia Dortmund der nächste Auftritt in der Champions League an. Am 2. Spieltag der Ligaphase gastiert der BVB beim norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt. Der Anstoß im Aspmyra Stadion in Bodö erfolgt um 21 Uhr.

Wo die Partie live übertragen wird und ob DAZN oder Amazon Prime Video die Begegnung zeigt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Nachdem DAZN und Amazon Prime Video am Dienstag die Champions-League-Spiele aufgeteilt hatten, überträgt am Mittwoch ausschließlich DAZN. Auch das Duell zwischen Bodö/Glimt und Borussia Dortmund läuft dort live - als Einzelspiel und in der Konferenz.

Für beide Übertragungsoptionen benötigen Fans ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abo. Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion ist der 24-Monatsvertrag derzeit für 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Im flexiblen Monatstarif kostet das Abo hingegen 44,99 Euro. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von 20 Euro monatlich beziehungsweise 240 Euro im Jahr. Neben der Champions League umfasst das Angebot auch ausgewählte Bundesliga-Spiele und weitere Fußball-Highlights.

Nächste Spiele BOD Champions League 15:00 BVB Ansehen

Ab der Saison 2027/28 wird die Champions League allerdings nicht mehr bei DAZN zu sehen sein. Dann übernimmt Paramount+ die Übertragungsrechte.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Bodö/Glimt heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

Begegnung FK Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League Spieltag 2 (Ligaphase) Datum 14. Oktober 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Aspmyra Stadion (Bodö) Übertragung DAZN

Läuft BVB heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Auf diesem Sender wird Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream gezeigt / übertragen - Die Spiele am 14. Oktober