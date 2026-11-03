Auf das Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund folgt für den FC Bayern München direkt die nächste Herausforderung auf internationaler Bühne. In der Champions League treffen die Münchner auswärts auf Atletico Madrid. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Dienstag, dem 3. November, um 21 Uhr im Metropolitano in der spanischen Hauptstadt.

Doch welcher Anbieter kümmert sich die Übertragung des FCB? DAZN oder Amazon Prime? Im Folgenden bekommt Ihr die Antwort.

Läuft FC Bayern München bei Atletico Madrid heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Auf diesem Sender wird der FCB in der Champions League im TV und Livestream gezeigt / übertragen

Die Begegnung zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München ist nicht im Free-TV zu sehen. Während DAZN den Großteil der Champions-League-Partien überträgt, zeigt Amazon Prime Video das ausgewählte Topspiel am Dienstagabend – und damit auch das Duell der Münchner in Madrid.

Die Übertragung beim Streamingdienst beginnt bereits um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Folgendes Team begleitet Euch durch die Partie:

Moderator: Jonas Friedrich

Jonas Friedrich Kommentator: Hannes Herrmann (mit Benedikt Höwedes)

Hannes Herrmann (mit Benedikt Höwedes) Experten: Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning

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Läuft Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die wichtigsten Infos

Begegnung Atletico Madrid vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League Spieltag 4 (Ligaphase) Datum 3. November 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Metropolitano (Madrid) Livestream Amazon Prime

Läuft Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die CL-Spiele am Dienstag