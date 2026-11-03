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Läuft Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

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Atletico Madrid - Bayern München
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Der FC Bayern München ist am heutigen Dienstag in der Champions League bei Atletico Madrid zu Gast. Doch wo wird die Begegnung live im TV und im Livestream übertragen? Hier erfahrt Ihr, welcher Sender das Spiel zeigt und ob Ihr dafür ein Abo bei Amazon Prime Video oder DAZN benötigt.

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Auf das Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund folgt für den FC Bayern München direkt die nächste Herausforderung auf internationaler Bühne. In der Champions League treffen die Münchner auswärts auf Atletico Madrid. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Dienstag, dem 3. November, um 21 Uhr im Metropolitano in der spanischen Hauptstadt.

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Doch welcher Anbieter kümmert sich die Übertragung des FCB? DAZN oder Amazon Prime? Im Folgenden bekommt Ihr die Antwort.

Läuft FC Bayern München bei Atletico Madrid heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Auf diesem Sender wird der FCB in der Champions League im TV und Livestream gezeigt / übertragen

Die Begegnung zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München ist nicht im Free-TV zu sehen. Während DAZN den Großteil der Champions-League-Partien überträgt, zeigt Amazon Prime Video das ausgewählte Topspiel am Dienstagabend – und damit auch das Duell der Münchner in Madrid.

Die Übertragung beim Streamingdienst beginnt bereits um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Folgendes Team begleitet Euch durch die Partie:

  • Moderator: Jonas Friedrich
  • Kommentator: Hannes Herrmann (mit Benedikt Höwedes)
  • Experten: Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning
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03. Nov. 2026

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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Läuft Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die wichtigsten Infos

Begegnung

Atletico Madrid vs. FC Bayern München

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

4 (Ligaphase)

Datum

3. November 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Metropolitano (Madrid)

Livestream

Amazon Prime

Läuft Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die CL-Spiele am Dienstag

Anstoßzeit

Heimmannschaft

Gastmannschaft

Übertragung in Deutschland

18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul

VfB Stuttgart

DAZN

18:45 Uhr

Schachtar Donezk

Sporting Lissabon

DAZN

21:00 Uhr

Atletico Madrid

FC Bayern München

Amazon Prime Video

21:00 Uhr

FC Barcelona

Aston Villa

DAZN

21:00 Uhr

Feyenoord Rotterdam

Inter Mailand

DAZN

21:00 Uhr

FK Bodö/Glimt

LOSC Lille

DAZN

21:00 Uhr

LASK

SK Slovan Bratislava

DAZN

21:00 Uhr

Manchester United

AS Rom

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21:00 Uhr

FC Villarreal

Paris Saint-Germain

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