Auf das Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund folgt für den FC Bayern München direkt die nächste Herausforderung auf internationaler Bühne. In der Champions League treffen die Münchner auswärts auf Atletico Madrid. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Dienstag, dem 3. November, um 21 Uhr im Metropolitano in der spanischen Hauptstadt.
Doch welcher Anbieter kümmert sich die Übertragung des FCB? DAZN oder Amazon Prime? Im Folgenden bekommt Ihr die Antwort.
Läuft FC Bayern München bei Atletico Madrid heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Auf diesem Sender wird der FCB in der Champions League im TV und Livestream gezeigt / übertragen
Die Begegnung zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München ist nicht im Free-TV zu sehen. Während DAZN den Großteil der Champions-League-Partien überträgt, zeigt Amazon Prime Video das ausgewählte Topspiel am Dienstagabend – und damit auch das Duell der Münchner in Madrid.
Die Übertragung beim Streamingdienst beginnt bereits um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Folgendes Team begleitet Euch durch die Partie:
- Moderator: Jonas Friedrich
- Kommentator: Hannes Herrmann (mit Benedikt Höwedes)
- Experten: Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning
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Läuft Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die wichtigsten Infos
Begegnung
Atletico Madrid vs. FC Bayern München
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
4 (Ligaphase)
Datum
3. November 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Metropolitano (Madrid)
Livestream
Amazon Prime
Läuft Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? Die CL-Spiele am Dienstag
Anstoßzeit
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Übertragung in Deutschland
18:45 Uhr
Galatasaray Istanbul
VfB Stuttgart
DAZN
18:45 Uhr
Schachtar Donezk
Sporting Lissabon
DAZN
21:00 Uhr
Atletico Madrid
FC Bayern München
Amazon Prime Video
21:00 Uhr
FC Barcelona
Aston Villa
DAZN
21:00 Uhr
Feyenoord Rotterdam
Inter Mailand
DAZN
21:00 Uhr
FK Bodö/Glimt
LOSC Lille
DAZN
21:00 Uhr
LASK
SK Slovan Bratislava
DAZN
21:00 Uhr
Manchester United
AS Rom
DAZN
21:00 Uhr
FC Villarreal
Paris Saint-Germain
DAZN