"Lächerlich": Jose Mourinho verteidigt Superstar Kylian Mbappe bei Real Madrid

Mbappe war lediglich beim ersten der vier Nations-League-Spiele der französischen Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. Gegen die Türkei schoss der 27-jährige Stürmer Frankreich zum 1:0-Sieg, zog sich dabei aber eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks zu. Deshalb verließ er das Teamcamp und absolvierte die restliche Länderspielphase eine Reha.

Unterdessen tauchte jedoch ein Foto von Mbappe bei einer Party in Paris mit seiner Partnerin Ester Exposito auf. Mbappe selbst teilte bei Instagram zudem Aufnahmen beim Fahrradfahren in der Schweiz, nachdem Mourinho seinen Spielern das wegen der Sturzgefahr kurz zuvor explizit untersagt hatte. Bei vielen Real-Fans und angeblich auch einigen Funktionären sorgte Mbappes Verhalten für Unverständnis.

Bei der Pressekonferenz am Freitag darauf angesprochen, nannte Mourinho die Debatten "lächerlich" und erklärte mit Blick auf die Fahrrad-Aufnahme: "Er war in einem Hotel, das aus kleinen Häusern bestand. Die Fahrräder wurden genutzt, um zwischen den Gemeinschaftsbereichen eines ruhigen Hotels hin- und herzufahren. Und man bekommt den Eindruck, dass er die Tour de Suisse gemacht hat."

Jose Mourinho richtet sich an die Fans von Real Madrid

Gleichzeitig versicherte Mourinho, dass Mbappe beim kommenden Spiel am Samstagabend um 21 Uhr gegen den FC Villarreal zum Einsatz kommen werde. Sollte es dabei Pfiffe gegen Mbappe geben, wäre das "ein Sieg für euch", sagte Mourinho in Richtung kritischer Reporter.

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Die Fans ließ er derweil wissen: "Fair zu sein, heißt intelligent zu sein. Ich verspreche: Wenn sich ein Spieler von Real Madrid nicht wie ein Spieler von Real Madrid verhält, wenn er als Spieler versagt, seine Pflichten als Spieler oder als Bürger nicht erfüllt, werdet ihr diesen Spieler nicht auf der Bank sehen. Ihr werdet ihn nicht auspfeifen können. Er wird zu Hause sein."

Mbappe legte einen starken Saisonstart hin: In den ersten acht Pflichtspielen gelangen ihm acht Treffer und zwei Assists. Real leistete sich in der Primera Division ungeachtet dessen aber schon zwei Patzer und liegt in der Tabelle deshalb sechs Punkte hinter dem noch makellosen Erzrivalen FC Barcelona.