Kylian Mbappe lässt nicht locker: Bayern Münchens Michael Olise wird wohl weiter "bearbeitet"

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Kylian Mbappe lässt bei Michael Olise offenbar nicht locker und will den Bayern-Star offenbar weiter zu Real Madrid locken.

Denn wie die L'Equipe berichtet, "bearbeiten" Kylian Mbappe und Ibrahima Konate den Ausnahmespielers des Rekordmeisters regelrecht, um ihn von einem Wechsel zu Real Madrid zu überzeugen.

Bereits während der WM im vergangenen Sommer soll Mbappe bei Olise ordentlich die Werbetrommel zu Gunsten der Königlichen gerührt haben. Das berichtete damals die Sport Bild. Demnach habe Mbappe engen Kontakt zum Offensivspieler des FC Bayern gesucht, um ihm den Schritt nach Madrid so schmackhaft wie möglich zu machen.

Der Real-Superstar habe Olise dabei versichert, dass man ihn bei den Blancos unbedingt brauche und aufgezeigt, wie gut die beiden im Trikot der Königlichen miteinander harmonieren würden. Zudem habe der 27-Jährige seinem Nationalmannschaftskollegen das Leben in der spanischen Hauptstadt schmackhaft gemacht und von der Stadt sowie den Lebensbedingungen geschwärmt. Mbappe soll Real-Präsident Florentino Perez sogar versichert haben, "positive Signale" von Olise erhalten zu haben.

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Real Madrid veröffentlicht Stellungnahme wegen Michael Olise

Während der WM, bei der Mbappe und Olise für die Equipe Tricolore hervorragend harmonierten, kamen Gerüchte auf, dass Olise der absolute Wunschtransfer von Perez sei. Zuvor hatte dieser im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes angekündigt, ein atemberaubendes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für einen "Superstar auf dem Level von Cristiano Ronaldo" unterbreiten zu wollen: "Am Dienstag werde ich einem großen Champions-League-Klub ein bedeutendes Angebot für einen Spieler unterbreiten, der den größten Transfer in der Geschichte Madrids darstellen würde. Mindestens 150 Millionen Euro", hatte Perez gesagt.

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Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, soll es sich bei dem namentlich nicht genannten Spieler tatsächlich um Olise gehandelt haben. Der FC Bayern stellte jedoch unisono durch Sportvorstand Max Eberl, Präsident Herbert Hainer und auch durch die mächtigen Aufsichtsratsmitglieder Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge unmissverständlich klar, dass Olise unverkäuflich sei - selbst bei einem Angebot von über 200 Millionen Euro.

Die Mundo Deportivo und später auch The Athletic berichteten deshalb, dass Real eine mögliche Verpflichtung des Ausnahmekönners intern als "nahezu unmöglich" abgestempelt habe. Die Gerüchteküche brodelte dennoch irgendwann derartig über, dass Real sich zu einer Stellungnahme in der Causa gezwungen sah und klarstellte, "dass keinerlei direkter und indirekter Kontakt zu dem genannten Fußballer, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld bestanden hat".

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Michael Olise zu Real Madrid? Das ist der aktuelle Stand der Dinge

Ruhe kehrte dennoch nicht ein: Ein Bericht der für gewöhnlich sehr gut informierten französischen Sportzeitung L'Equipe machte später die Runde, wonach Olise seinen Mitspielern während der noch laufenden WM seinen Wechselwunsch zu den Königlichen gebeichtet habe.

Sky widersprach dieser Meldung jedoch kurze Zeit später und erklärte, dass der Linksfuß keinen Abschied vom deutschen Rekordmeister plane. Diese Information sei auch von dessen Berater an die Bayern-Verantwortlichen kommuniziert worden. Wortwörtlich soll der Agent gesagt haben: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben."

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Statt eines Abgangs wird hinter den Kulissen aktuell ein neues Arbeitspapier für Olise bei den Bayern forciert. Der 24-Jährige steht zwar noch bis 2029 unter Vertrag, soll diesen jedoch bis 2032 verlängern. Das wollen die Verantwortlichen ihm mit einer saftigen Gehaltserhöhung und einer Ausstiegsklausel schmackhaft machen.

Getty Images

Michael Olise könnte Kane als Topverdiener beim FC Bayern ablösen

Aktuell verdient er kolportierte 14 Millionen Euro brutto im Jahr. Sky berichtete zuletzt, man wolle Olise sogar im Zuge einer Vertragsverlängerung zum Topverdiener machen. Das ist aktuell Harry Kane, der laut The Athletic im Zuge seiner in der vergangenen Woche fixierten Verlängerung zum bestverdienen Profifußballer Europas aufgestiegen sei. Zweifel daran sind zwar berechtigt, ausgeschlossen ist aber nicht, dass Kane nun an die 30 Millionen Euro jährlich verdient.

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"Unser Wunsch ist eindeutig hinterlegt", sagte Eberl zuletzt über die langfristige Zukunft von Olise: "Wir würden gerne mit Michael lange, über 2029 hinaus weiterarbeiten, am liebsten verlängern." Gespräche habe es aber noch "gar keine" gegeben, ergänzte Eberl Mitte Oktober. "Zu gegebener Zeit werden wir uns da unterhalten", sagte Anfang November CEO Jan-Christian Dreesen.

Ehrenpräsident und Klubpatron Uli Hoeneß sieht derweil überhaupt keinen Grund zur Eile. "Wir machen uns da jetzt keine Gedanken. Im Laufe der Saison werden wir mit ihm darüber sprechen, ob er verlängern will. Falls er das dann noch nicht möchte, warten wir halt ab, was 2029 ist. Ich bin da überhaupt nicht unruhig", sagte er vor wenigen Wochen der Welt am Sonntag.