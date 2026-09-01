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ReggianiGetty Images
Daniel Buse

Kurzfristiger Abgang beim BVB? England-Klub gibt angeblich offizielles Angebot ab

Bundesliga
Borussia Dortmund
L. Reggiani

Die Borussia sucht noch nach einem Konstantelias-Ersatz, doch auch bei den Abgängen könnte sich angeblich noch etwas tun.

Der FC Southampton hat angeblich ein offizielles Angebot für Luca Reggiani von Borussia Dortmund abgegeben. Das berichtet der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. Demnach will der englische Zweitligist den 18-jährigen BVB-Verteidiger noch vor dem Ende der laufenden Transferperiode verpflichten.

Neben Southampton sollen auch einige Serie-A-Klubs aus Reggianis Heimat am Teenager interessiert sein. Der Innenverteidiger feierte in der vergangenen Saison sein Debüt bei den Schwarz-Gelben, doch mittlerweile ist er in der internen Hackordnung unter anderem von Filippo Mane überholt worden. Deshalb soll der BVB einem Verkauf nicht abgeneigt sein - vor allem, wenn ein zahlungskräftiger Klub aus England die entsprechende Ablösesumme auf den Verhandlungstisch legt.

Reggiani debütierte im Juni überraschend für die Squadra Azzurra, die mit einer Talent-Auswahl in Griechenland zu einem Testspiel antrat. Sein Marktwert beträgt nach nur acht Bundesliga-Spielen (ein Tor) bereits fünf Millionen Euro. Eine Summe, für die Southampton den Zuschlag nicht bekommen dürfte, wenn sich noch andere Vereine aus Italien in den Poker um den Youngster einmischen.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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