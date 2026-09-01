Der FC Southampton hat angeblich ein offizielles Angebot für Luca Reggiani von Borussia Dortmund abgegeben. Das berichtet der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. Demnach will der englische Zweitligist den 18-jährigen BVB-Verteidiger noch vor dem Ende der laufenden Transferperiode verpflichten.

Neben Southampton sollen auch einige Serie-A-Klubs aus Reggianis Heimat am Teenager interessiert sein. Der Innenverteidiger feierte in der vergangenen Saison sein Debüt bei den Schwarz-Gelben, doch mittlerweile ist er in der internen Hackordnung unter anderem von Filippo Mane überholt worden. Deshalb soll der BVB einem Verkauf nicht abgeneigt sein - vor allem, wenn ein zahlungskräftiger Klub aus England die entsprechende Ablösesumme auf den Verhandlungstisch legt.

Reggiani debütierte im Juni überraschend für die Squadra Azzurra, die mit einer Talent-Auswahl in Griechenland zu einem Testspiel antrat. Sein Marktwert beträgt nach nur acht Bundesliga-Spielen (ein Tor) bereits fünf Millionen Euro. Eine Summe, für die Southampton den Zuschlag nicht bekommen dürfte, wenn sich noch andere Vereine aus Italien in den Poker um den Youngster einmischen.