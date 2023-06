Kurz erklärt: Warum der Südkoreaner Son Heung-Min von Tottenham Hotspur nun offiziell ein Jahr jünger ist

Son Heung-Min ist nun offiziell ein Jahr jünger - zumindest in seiner Heimat Südkorea: Dort wurde ein kurioses Gesetz angepasst.

WAS IST PASSIERT? Durch eine koreanische Gesetzesänderung wurde die für die Altersberechnung relevante Zählmethode an den Rest der Welt angepasst. Zuvor wurden neugeborene Babys von der Geburt an als ein Jahr alt angesehen - die neunmonatige Schwangerschaft der Mutter wurde dabei nämlich in die Rechnung miteinbezogen. Zudem wurden Koreaner immer am 1. Januar als ein Jahr älter angesehen, egal in welchem Monat sie geboren wurden.

WARUM IST SON HEUNG-MIN EIN JAHR JÜNGER? Ein Gesetz, das im Dezember nach einer Kampagne des neugewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol verabschiedet worden war, ist nun in Kraft getreten. Das bedeutet, dass alle koreanischen Fußballer nun ein Jahr jünger sind, was die Dokumentation in der Heimat betrifft.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das gilt für Son allerdings nicht in Bezug auf seine Fußballkarriere in Europa, denn der Spurs-Stürmer ist immer noch 30 Jahre alt, da er am 8. Juli 1992 geboren ist. Tottenham wird davon auch nicht betroffen sein, denn ein Klub muss beim Registrieren eines Spielers nur den Geburtstag angeben und nicht etwa ein bestimmtes Alter.

WIE GEHT ES WEITER? Son steht noch bis 2025 bei Tottenham unter Vertrag und hat in der Saison 2022/23 die Marke von 100 Premier-League-Toren durchbrochen. Aber er ist auch einer der Spieler, um den sich in diesem Sommer Spekulationen um ein angebliches Interesse aus der lukrativen Saudi Pro League ranken.