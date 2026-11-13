Kuriose Serie von Ex-Bayern-Star Matthijs de Ligt hält an

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Bei zwei Saisonstarts in Folge den gleichen Trainer haben? Für Matthijs de Ligt bleibt das weiterhin ein unbekanntes Szenario.

Eine ziemlich kuriose Serie des ehemaligen Bayern-Verteidigers Matthijs de Ligt hält nach dem Aus von Trainer Michael Carrick bei Manchester United weiter an.

Carrick, dessen Stuhl schon zuvor lange wackelte, war am Donnerstag entlassen worden. Für de Ligt bedeutet das: Auch zu Beginn seiner zwölften Profisaison wird der Innenverteidiger einen neuen Trainer haben.

Matthijs de Ligt hatte noch nie bei zwei Saisonstarts in Folge den gleichen Trainer

De Ligt ging bisher kurioserweise noch nie mit dem gleichen Coach in die folgende Spielzeit, mit dem er die vorherige begonnen hatte. Als der damals 17-jährige de Ligt in der Saison 2016/17 bei Ajax Amsterdam den Sprung zur ersten Mannschaft schaffte, war Peter Bosz sein Trainer.

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Da jener im Sommer 2017 zu Borussia Dortmund wechselte, begann de Ligts zweite Profisaison unter Marcel Keizer. Der blieb allerdings nur ein halbes Jahr und wurde von Erik ten Hag ersetzt, mit dem dann de Ligt die Spielzeit 2018/19 begann.

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In der Saison darauf hatte der Niederländer nach seinem Wechsel zu Juventus Turin zwangsläufig einen neuen Coach, arbeitete mit Maurizio Sarri allerdings nur ein Jahr zusammen. Denn der wurde nach der Spielzeit 2019/20 entlassen und durch Juve-Ikone Andrea Pirlo ersetzt, der allerdings auch nur zwölf Monate darauf schon wieder gehen musste.

De Ligts Trainer-"Verschleiß" ging also weiter, mit Beginn der Saison 2021/22 trainierte ihn bei Juventus Massimiliano Allegri. Der blieb zwar bis 2024 in Turin, doch de Ligt verabschiedete sich 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse in Richtung FC Bayern und hatte erneut einen neuen Trainer, diesmal Julian Nagelsmann. Nach dessen Entlassung im Frühjahr 2023 übernahm Thomas Tuchel beim FCB, während de Ligt 2024 zu Manchester United wechselte.

Getty Images

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Dort begann seine Zeit mit ten Hag, seinem einstigen Trainer bei Ajax, allerdings folgte nach wenigen Monaten ten Hags Entlassung und Ruben Amorim übernahm bei United. Mit dem Portugiesen begann de Ligt dann seine Saison 2025/26, beendete diese allerdings nach Amorims Entlassung Anfang 2026 unter Michael Carrick.

Nach Entlassung von Carrick: Wer wird neuer Trainer bei Manchester United?

Nachdem nun auch der Engländer im Old Trafford gefeuert wurde, ist klar: De Ligt wird auch zum Start der Saison 2027/28 wieder einen anderen Trainer haben als am Anfang der vorherigen Spielzeit. Der große Favorit auf Carricks Nachfolge ist Medienberichten zufolge Mauricio Pochettino. Um den 54-jährigen Argentinier aus seinem noch bis 2030 datierten Vertrag als Nationaltrainer der USA heraus zu bekommen, müsste United wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 8,6 Millionen Euro berappen. Als Pochettinos Nachfolger in den USA ist derweil Pep Guardiola im Gespräch.

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De Ligt spielte indes bei United nach zuvor langwieriger Rückenverletzung diese Saison noch kaum eine Rolle. Erst zwei Einsätze hat der 27-Jährige in 2026/27 absolviert, Ende Oktober hatte er beim 1:4 in Como in der Champions League nach über zehn Monaten Zwangspause sein Comeback gefeiert. De Ligts Vertrag in Manchester, für das er in bisher knapp zweieinhalb Jahren insgesamt 58-mal auflief (drei Tore), läuft noch bis 2029.